Drulă: „Toți oamenii PSD sunt pe drojdie, de-aia vor să mărească taxe”

Liderul USR, Cătălin Drulă, a vorbit, duminică seară, la emisiunea Briefing de la Digi24 despre scandalul de corupție în care este implicat Dumitru Buzatu. Într-o intervenție telefonică, Drulă a spus că „de fapt, toți oamenii PSD sunt pe drojdie, de aia vor să mărească taxe” și că premierul Marcel Ciolacu ar fi putut să facă mai multe pentru a opri „jaful de la bugetul statului”. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, spune că în PSD „nu era de notorietate” felul în care acționa Buzatu.

„Această speță a domnului Buzatu ne arată exact pentru ce vrea Marcel Ciolacu să crească taxele și noi o spunem de un an și jumătate, de doi ani, de când e Marcel Ciolacu cu PNL la guvernare, că se va ajunge aici.

Această clientelă de partid hapsână, nesătulă, care se îndestulează în cel mai bun caz din sinecuri, din tot felul de posturi plătite legal, dar mai des din astfel de șpăgi, din contracte prost făcute, din contracte cu dedicație, din BMW-uri prietenul cuiva, din asfalt care lipsește, toată această clientelă are nevoie de bani. De aceea vrea domnul Ciolacu să crească taxele.

Am fost ministru în această țară, unde am deschis un dulap, un sertar la Ministerul Transporturilor am dat peste niște băieți de-ăștia mufați la bani. N-am închis sertarul și dulapul la loc, după cum e de notorietate în spațiul public că au fost niște cazuri foarte celebre, eu tot povestesc despre acele bărci cumpărate la preț dublu – 100 milioane în loc de 50 – în mandatul predecesorului meu, Lucian Bode, fac obiectul unui dosar DNA.

Gândiți-vă că acolo, practic, e vorba de 50 de milioane de lei. Aici e 1,25. Se adună, un milion, cu 50, cu 30, și ajungem la acele miliarde care lipsesc din bugetul de stat, gaura despre care dă ochii peste cap domnul Ciolacu. Și ne cere tot nouă, românilor, să acoperim pentru că ei «sunt pe drojdie» fără acești bani.

Ma indignează puține lucruri încă în politică, te tăbăcești, dar surpriza asta pe care o mimează față de domnul Buzatu - «vai, ce surpriză că a luat o șpagă!»”.

„Absolut. În primul rând ar trebui să oprească acest jaf de la bugetul statului. Vă amintesc că suntem deja la patru luni de când e premier, dar doi ani de când e la guvernare, că și atunci când era domnul Ciucă premier, practic la orice decizie tot Marcel Ciolacu era cel care decidea, nu s-au tăiat niciun fel de cheltuieli aberante ale statului. Nu s-a tăiat această risipă, contractele cu dedicație, sinecuri, posturi, sporuri și altfel de lucruri, doar s-a vorbit foarte mult despre ele și nu s-a făcut nmic.

Deci Marcel Ciolacu în primul rând ar trebui să le spună celor din partid să rămână pe drojdie în ce privește șpăgile. Am preluat expresia de la domnul Buzat, care a spus că «e pe drojdie», adică i se terminaseră șpăgile anterioare.

Marcel Ciolacu nu face asta și nici nu poate să o facă. Dacă ar face-o, a doua zi n-ar mai fi președinte la PSD, pentru că asta e rațiunea de a exista a PSD și a PNL – aceste rețele care se mufează la banii statului, și eu am văzut de aproape, și care nu pot fără acești bani publici.

Nu pot fi competitivi într-un mediu normal de economie de piață, au nevoie de aceste contracte cu dedicație, au nevoie de expertize false care să închidă ochii la calitatea lucrărilor, au nevoie de date pe sub masă. Ăștia sunt oamenii de afaceri apropiați de partid – n-au nicio problemă cu creșterile de taxe care urmează pentru că ele îi afectează doar pe antreprenorii cinstiți din România”, a spus liderul USR la Digi24, în cadrul emisiunii moderate de Liliana Ruse.

Romașcanu: PSD a constatat cu mare dezamăgire fapta lui Buzatu

Liliana Ruse: Președintele USR spunea că faptul că în PSD asta e rețeta de supraviețuire sau de îmbogățire și că partidul ar trăi fix de pe urma acestor oameni (Dumitru Buzatu), era de notorietate în PSD ce făcea domnul Buzatu?

Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt PSD: Nu era nimic de notorietate, cum nu era nici în sediile partidelor menționate mai devreme pentru că altfel făceau denunțuri, pentru că altfel e caz penal.

Sunt foarte multe standarde duble și genul ăsta de opoziție pe care îl face în exterior USR și în interior domnul Sighiartău nu face nimic bun, nici pentru USR, nici pentru PNL (...) Înt

PSD a constatat cu mare dezamăgire fapta domnului Buzatu, măsurile au fost luate imediat, din prim-planul politicii PSD au dispărut mai mult decât cei pe care i-ați citat, suntem într-o direcție pe care noi o considerăm bună, iar oamenii apreciază ce facem la guvernare și împreună cu PNL și modul în care ne raportăm la cazurile care nu sunt numai ale PSD-ului (...)”

Liliana Ruse: De fiecare dată conducerea PSD a fost luată prin surprindere. V-aș întreba dacă nu e problemă de management dacă nu știți ce se întâmplă în teritoriu cu oameni importanți?

Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt PSD: Întotdeauna ești surprins de o asemenea veste și cum nu putem avea un organ de cercetare penală paralel al statului român, normal că te surprinde o asemenea chestiune. Nu poți să ai management la nivel de urmărire penală.

Noi avem management în forma în care domnul Buzatu a fost votat de trei-patru ori ca președinte de CJ, domnul Buzatu a dus scor electoral, dacă el a înțeles să-și folosească funcția în interes propriu, iată că organele statului și-au făcut treaba și am văzut ce se întâmplă. PSD a reacționat corespunzător și pe loc.

Liliana Ruse: Spunând faptul că Buzatu a fost votat, plasați responsabilitatea pe electorat, dumneavoastră l-ați propus.

Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt PSD: Domnul Buzatu nu avea nicio problemă când a fost propus candidat. Sub nicio formă nu e vina electoratului Vasluiului că l-a ales și asta confirmă că a performat în domeniul administrației și nu are nicio vină electoratul că domnul Buzatu și-a folosit funcția pentru scopuri personale, eu vă spun că managementul politic are niște criterii – performanța administrativă și performanța electorală. Cinstea e printre ele până la proba contrarie.

Dacă noi n-am avut niciun fel de informații, poate PNL are vreun DNA în corupție, noi n-avem să știm ce face domnul Buzatu cu portbagajul său”.

