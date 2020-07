Dumitru Buzatu, despre credința în coronavirus: În semn de protest față de absurditatea măsurilor, nu port mască!

Liderul PSD Vaslui spune că nu poartă mască și se bazează mai mult pe Dumnezeu ca să îl apere de coronavirus. Dumitru Buzatu a nuanțat la Digi24 poziția sa din ședința Comitetului Executiv în care le-ar fi spus colegilor că „nu crede” în Covid și că aceștia sunt „toți, niște proști”.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: A fost CEX-ul PSD zilele acestea, sunt colegi care v-au auzit că le-ați spus că sunt niște proști și că, de fapt, coronavirusul nu există.

Dumitru Buzatu: „Nu știu dacă sunt colegi din aceștia, eu nu am spus că nu există. S-a titrat că eu nu cred în coronavirus. Evident, cred în Dumnezeu, de exemplu, dar nu cred în coronavirus. Haideți să fim serioși! Asta e o chestiune de determinare științifică, medicală, etc., nu de credință ca atare. Dacă cineva vrea să propovăduiască coronavirusul e treaba lui, nu sunt eu client. Colegii mei trebuie să audă bine, dar poate că unii nu aud bine, în orice caz media națională aude foarte prost. Am spus, dar era vorba de altceva, era într-un anumit context în care se marșa pe măsurile acestea foarte simple care, din păcate, au condus la situația în care avem de-a face cu o incidență din ce în ce mai mare a virusului față de cetățenii români. Ori, eu cred că trebuie gândite măsuri mai complicate. Tot o dăm cu purtați mască, stați în casă, iată că infectarea este în expansiune. Mergeți mai departe cu aceste măsuri foarte simple. Eu nu port mască, am explicat, nu îndemn pe nimeni, pe toți i-am îndemnat să respecte legea. Dar eu, în semn de protest pentru simplitatea și absurditatea unor asemenea măsuri, nu port mască!”