Dumitru Learciu, consilierul județean care lăsa bani în biroul procurorului Gigi Ștefan, a demisionat și s-a „autosuspendat” din PSD

Dumitru Daniel Learciu, suspect în dosarul procurorilor Gigi Ștefan și Teodor Niță, a demisionat din funcția de consilier județean și s-a autosuspendat din Partidul Social Democrat (PSD), potrivit unui comunicat transmis de filiala din Constanța a social-democraților.

Dumitru Learciu era consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța din partea PSD. În trecut, el a deținut inclusiv funcția de vicepreședinte al CJ Constanța.

„Organizația Județeană PSD Constanța a luat act de decizia domnului Daniel Dumitru Learciu de a se autosuspenda din calitatea de membru al Partidului Social Democrat și din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, precum și de a demisiona din funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța”, potrivit unui comunicat transmis luni, 18 mai.

PSD Constanța subliniază că decizia „reprezintă un gest de responsabilitate și de respect atât față de partid, cât și față de cetățenii județului Constanța”.

„Apreciem faptul că Dumitru Daniel Learciu a ales să facă acest pas pentru ca activitatea partidului și a Consiliului Județean să nu fie afectate de o situație personală aflată în curs de calificare”, a adăugat PSD Constanța.

Dumitru Daniel Learciu are calitatea de suspect în dosarul în care procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați, printre altele, de trafic de influență, luare de mită sau abuz în serviciu.

Anchetatorii au documentat mai multe discuții purtate de Learciu cu procurorul Gigi Valentin Ștefan pe tema dezvoltării unui proiect cu eoliene în sud-estul țării. Discuțiile erau purtate în biroul procurorului, din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. 

Potrivit surselor judiciare, Daniel Learciu, într-una din întâlnirile din biroul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ar fi pus direct într-un dulap o sumă de bani. „Am zis să nu înceapă săptămâna…”, i-ar fi transmis Learciu procurorului, imediat după ce i-ar fi pus banii în dulap. 

  • Este important de menționat că Daniel Learciu a mai apelat la Gigi Valentin Ștefan să îl ajute, pe de-o parte, cu recuperarea unui carnet de conducere, dar și cu transferul unei polițiste la Consiliul Județean Constanța, printre altele. 

