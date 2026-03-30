„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu nu a mai încasat salariu de la Universitatea din Pitești din anul 2024 (răspuns oficial)

Foto: Inquam Photos / George Călin
Călin Georgescu are contractul de muncă suspendat și în perioada actualului an universitar (2025-2026), iar din 2024 încoace nu a mai încasat salariu de la Politehnica București (de care aparține Facultatea de Științe a Universității din Pitești, unde fostul candidat la prezidențiale a predat în trecut), potrivit unui răspuns oficial transmis pentru Digi24.ro. 

Contractul de muncă al lui Călin Georgescu a fost suspendat la cererea acestuia în noiembrie 2024. Potrivit unui răspuns transmis de reprezentanții Politehnicii București în martie 2026, contractul de muncă al fostului candidat la prezidențiale a fost suspendat și în perioada anului universitar 2025-2026. 

„În ceea ce privește perioada anului universitar 2025–2026, contractul individual de muncă al domnului Călin GEORGESCU este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și deciziile instituționale în vigoare”, potrivit unui răspuns transmis de reprezentanții Politehnicii București la solicitarea Digi24.ro.

Reprezentanții Politehnicii București au mai subliniat că, pe „perioada suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcției didactice deținute”.

  • Potrivit ultimei declarații de avere, din anul 2024, reieșea că fostul candidat la alegerile prezidențiale a încasat, în anul anterior, 72.000 de lei drept salariu pentru cursurile de la Universitatea din Pitești (care ține de Politehnica București). Era singura sursă de finanțare indicată de Călin Georgescu. 

„Utilizarea titulaturii de -profesor universitar- nu corespunde statutului academic”

Mai mult, în dosarul în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară, Călin Georgescu și-a atribuit profesia de „profesor universitar”. 

„Precizăm că, potrivit evidențelor oficiale ale instituției, titlul didactic deținut de domnia sa este acela de lector universitar dr. Utilizarea, în anumite contexte, a titulaturii de „profesor universitar" nu corespunde statutului academic recunoscut în cadrul instituției”, se mai arată în răspunsul reprezentanților Politehnicii București. 

Un alt răspuns transmis de Politehnica București pentru Digi24.ro, din anul 2025, arăta că Georgescu a avut, între 3 octombrie 2022 și 24 noiembrie 2024, o normă didactică de 16 ore/săptămână.

„Conform fișelor colective de prezență semnate de Directorul de departament, a fost prezent fizic la toate orele și a încasat salariul aferent postului ocupat”, mai arăta Politehnica București, la solicitarea Digi24.ro.

Din CV-ul lui Călin Georgescu reieșea că acesta a fost titular pentru două cursuri, „Factori de Risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”.

Aceste cursuri, potrivit datelor oficiale, sunt opționale și apar în anii III, respectiv IV, în semestrul al doilea.

„Acesta a avut mai multe cursuri și seminarii distribuite pe semestrul I și II”, a răspuns Politehnica București, la solicitarea Digi24.ro pentru a furniza clarificări.

Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu de ține pe toți”

Călin Georgescu a fost întrebat duminică seară, 15 martie, în cadrul unui interviu la Realitatea Plus, care sunt sursele de finanțare pe care le are în prezent.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe aceia care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de așa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunari ale sistemului fac cinste”, a fost răspunsul lui Călin Georgescu.

Ultima sursă oficială din care putem consulta averea lui Călin Georgescu este declarația depusă în momentul în care s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, anulate între timp.

Din ceea ce a declarat Georgescu reiese că acesta deține, alături de soție, un teren intravilan cumpărat în 2022 în Brașov, cu o suprafață de 3.903 metri pătrați.

  • Acesta a greșit în momentul în care a completat capitolul „clădiri”, întrucât a introdus aceleași date cu cele introduse la capitolul „terenuri”. 

Din declarația de avere mai reiese că deținea un autoturism Toyota Yaris, fabricat în 2022.

Călin Georgescu a subliniat, însă, că avea la acel moment două depozite la o bancă, cu 100.000, respectiv 164.000 de euro, adică 264.000 de euro în total. Singura sursă de finanțare indicată de Georgescu era salariul încasat de la Universitatea din Pitești. 

Averea neoficială a lui Călin Georgescu

Presa și procurorii au găsit, însă, și alte surse de venit sau imobile în cazul lui Călin Georgescu.

În dosarul în care Georgescu este trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, dintre care cea mai gravă fiind cea de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale, procurorii au găsit o sursă alternativă de venit pentru fostul candidat la prezidențiale: mercenarul Horațiu Potra.

Potrivit datelor din ancheta Parchetului General, obținute de Digi24, Călin Georgescu s-a întâlnit „în mod repetat, în intervalul mai-noiembrie 2024” cu Horațiu Potra și cu apropiați de-ai săi.

În cadrul acestor întâlniri, arată anchetatorii, Georgescu primea bani cash de la Potra, în jur de 10.000 de dolari/întâlnire.

CITEȘTE ȘI: Ce au mai găsit procurorii: Călin Georgescu primea bani cash de la Horațiu Potra și prefera o anumită limuzină pe care să o conducă

Tot în 2025, Fanatik a stat de vorbă cu persoana care a cumpărat casa în care au locuit soții Georgescu între 2013 și 2021 în Austria. Acesta susține că a cumpărat locuința cu 600.000 de euro.

Rise Project arăta în anul 2024 că, pe lângă terenul din Brașov, soții Georgescu au mai cumpărat între 2022 și 2024 un teren în Argeș, cu 100.000 de euro, și o vilă în Mogoșoaia, cu 280.000 de euro. 

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Iranul declară universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte...
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Te-ar putea interesa și:
potra georgescu
Cum au argumentat judecătorii decizia de a elimina probe din dosarul de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra
calin georgescu
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu. Cum au argumentat procurorii acuzațiile aduse fostului candidat la președinție
calin georgescu parcul carol bucuresti
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania din 2024: „Cu un singur scop: să nu mi-l dea”
horatiu potra
Rolul probelor excluse de judecători din dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra
Recomandările redacţiei
alimentare la pompa
Ședință de coaliție privind noi măsuri pentru limitarea prețului...
ZTc1ZTdiMDZhZjg1NzhhNjgwOGZiYmM0NzNiNjBjZg==.thumb
Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450...
Carburanți
Consilierul guvernatorului BNR, despre scumpirea carburanților...
inundatii vrancea
Risc de inundații în Vrancea. Locuitorii din două comune au primit...
Ultimele știri
Extremiștii din AfD cer retragerea tuturor trupelor americane de pe teritoriul Germaniei
Noi tensiuni Moscova–Londra: Rusia acuză un diplomat britanic de spionaj și anunță expulzarea acestuia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Trump recunoaște că şi-ar dori să preia controlul asupra petrolului iranian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Oficial FRF: “Resuscitarea lui Mircea Lucescu nu a funcționat din prima! Doctorul Stamatescu și maseurul...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A vorbit deja cu câțiva...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cine are prioritate când două mașini virează stânga. Situația care creează confuzie în trafic
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensii și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”