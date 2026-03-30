„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu nu a mai încasat salariu de la Universitatea din Pitești din anul 2024 (răspuns oficial)

Călin Georgescu are contractul de muncă suspendat și în perioada actualului an universitar (2025-2026), iar din 2024 încoace nu a mai încasat salariu de la Politehnica București (de care aparține Facultatea de Științe a Universității din Pitești, unde fostul candidat la prezidențiale a predat în trecut), potrivit unui răspuns oficial transmis pentru Digi24.ro.

Contractul de muncă al lui Călin Georgescu a fost suspendat la cererea acestuia în noiembrie 2024. Potrivit unui răspuns transmis de reprezentanții Politehnicii București în martie 2026, contractul de muncă al fostului candidat la prezidențiale a fost suspendat și în perioada anului universitar 2025-2026.

„În ceea ce privește perioada anului universitar 2025–2026, contractul individual de muncă al domnului Călin GEORGESCU este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și deciziile instituționale în vigoare”, potrivit unui răspuns transmis de reprezentanții Politehnicii București la solicitarea Digi24.ro.

Reprezentanții Politehnicii București au mai subliniat că, pe „perioada suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcției didactice deținute”.

Potrivit ultimei declarații de avere, din anul 2024, reieșea că fostul candidat la alegerile prezidențiale a încasat, în anul anterior, 72.000 de lei drept salariu pentru cursurile de la Universitatea din Pitești (care ține de Politehnica București). Era singura sursă de finanțare indicată de Călin Georgescu.

„Utilizarea titulaturii de -profesor universitar- nu corespunde statutului academic”

Mai mult, în dosarul în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară, Călin Georgescu și-a atribuit profesia de „profesor universitar”.

„Precizăm că, potrivit evidențelor oficiale ale instituției, titlul didactic deținut de domnia sa este acela de lector universitar dr. Utilizarea, în anumite contexte, a titulaturii de „profesor universitar" nu corespunde statutului academic recunoscut în cadrul instituției”, se mai arată în răspunsul reprezentanților Politehnicii București.

Un alt răspuns transmis de Politehnica București pentru Digi24.ro, din anul 2025, arăta că Georgescu a avut, între 3 octombrie 2022 și 24 noiembrie 2024, o normă didactică de 16 ore/săptămână.

„Conform fișelor colective de prezență semnate de Directorul de departament, a fost prezent fizic la toate orele și a încasat salariul aferent postului ocupat”, mai arăta Politehnica București, la solicitarea Digi24.ro.

Din CV-ul lui Călin Georgescu reieșea că acesta a fost titular pentru două cursuri, „Factori de Risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”.

Aceste cursuri, potrivit datelor oficiale, sunt opționale și apar în anii III, respectiv IV, în semestrul al doilea.

„Acesta a avut mai multe cursuri și seminarii distribuite pe semestrul I și II”, a răspuns Politehnica București, la solicitarea Digi24.ro pentru a furniza clarificări.

Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu de ține pe toți”

Călin Georgescu a fost întrebat duminică seară, 15 martie, în cadrul unui interviu la Realitatea Plus, care sunt sursele de finanțare pe care le are în prezent.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe aceia care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de așa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunari ale sistemului fac cinste”, a fost răspunsul lui Călin Georgescu.

Ultima sursă oficială din care putem consulta averea lui Călin Georgescu este declarația depusă în momentul în care s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, anulate între timp.

Din ceea ce a declarat Georgescu reiese că acesta deține, alături de soție, un teren intravilan cumpărat în 2022 în Brașov, cu o suprafață de 3.903 metri pătrați.

Acesta a greșit în momentul în care a completat capitolul „clădiri”, întrucât a introdus aceleași date cu cele introduse la capitolul „terenuri”.

Din declarația de avere mai reiese că deținea un autoturism Toyota Yaris, fabricat în 2022.

Călin Georgescu a subliniat, însă, că avea la acel moment două depozite la o bancă, cu 100.000, respectiv 164.000 de euro, adică 264.000 de euro în total. Singura sursă de finanțare indicată de Georgescu era salariul încasat de la Universitatea din Pitești.

Averea neoficială a lui Călin Georgescu

Presa și procurorii au găsit, însă, și alte surse de venit sau imobile în cazul lui Călin Georgescu.

În dosarul în care Georgescu este trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, dintre care cea mai gravă fiind cea de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale, procurorii au găsit o sursă alternativă de venit pentru fostul candidat la prezidențiale: mercenarul Horațiu Potra.

Potrivit datelor din ancheta Parchetului General, obținute de Digi24, Călin Georgescu s-a întâlnit „în mod repetat, în intervalul mai-noiembrie 2024” cu Horațiu Potra și cu apropiați de-ai săi.

În cadrul acestor întâlniri, arată anchetatorii, Georgescu primea bani cash de la Potra, în jur de 10.000 de dolari/întâlnire.

Tot în 2025, Fanatik a stat de vorbă cu persoana care a cumpărat casa în care au locuit soții Georgescu între 2013 și 2021 în Austria. Acesta susține că a cumpărat locuința cu 600.000 de euro.

Rise Project arăta în anul 2024 că, pe lângă terenul din Brașov, soții Georgescu au mai cumpărat între 2022 și 2024 un teren în Argeș, cu 100.000 de euro, și o vilă în Mogoșoaia, cu 280.000 de euro.