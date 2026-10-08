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Dungaciu și alți membri AUR s-au întâlnit cu „a cincea coloană a lui Putin”, partidul premierului pro-rus din Bulgaria

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Sursa foto: Partidul AUR
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Din articol
AUR, deranjat de numele partidului tradus în română Cine este Rumen Radev

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, alături de alți membri ai partidului s-au deplasat în Bulgaria pentru „o nouă etapă în relațiile bilaterale”. Partidul fostului președinte Rumen Radev este numit de prestigioasă publicație La Repubblica „a cincea coloană a lui Putin”. 

„O delegație a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a efectuat o vizită oficială la Parlamentul Bulgariei, la invitația membrilor partidului de guvernare de la Sofia, „Progresivna Bulgaria”, formațiune condusă de prim-ministrul Rumen Radev.

Delegația AUR a fost primită de liderii și reprezentanții parlamentului bulgar, printre care Martin Mariov Zhlyabinkov, președintele Comisiei pentru politici regionale, lucrări publice și administrație locală, Georgi Chakarov, vicepreședinte al aceleiași comisii, precum și Neli Andreeva, vicepreședinte a Comisiei pentru transport și comunicații și fost vice-ministru al Transporturilor.

Subiectele abordate în discuțiile purtate cu Rumen Petkov, fost ministru de Interne, lider al partidului ABV și susținător al actualului prim-ministru bulgar au vizat dezvoltarea relațiilor bilaterale, viitorul Europei și schimbările strategice regionale”, anunță formațiunea politică într-un comunicat. 

Dungaciu a ținut să puncteze, după întâlnire: „Este o etapă în relația bilaterală, vor urma și altele, pentru că bazele cooperării se construiesc solid”.

AUR, deranjat de numele partidului tradus în română

„Am discutat firesc, deschis, despre cine suntem noi, cei de la AUR, despre situația politică din cele două state, evoluțiile strategice, acțiuni și voturi comune la nivel european, despre viziunea noastră despre relația bilaterală: „nu podurile construiesc strategia. Strategia construiește podurile!”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

În privința profilului politic al partenerilor de la Sofia, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a precizat:

„Am preferat să folosim denumirea partidului de guvernământ bulgar în versiunea „Progresivna Bulgaria”, pentru că traducerea în limba română, „Bulgaria progresistă”, generează distorsionări și confuzii grave! Nu, nu e vorba despre un partid „progresist”!

Partidul care are acum majoritate solidă în Parlamentul de la Sofia, are premierul și va avea și președintele, este un partid patriotic, suveranist și conservator”, a mai declarat Dan Dungaciu.

Cine este Rumen Radev

Prestigioasa publicație CNN scria imediat după victoria în alegeri: „Fostul președinte pro-rus Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria cu o majoritate zdrobitoare, potrivit rezultatelor oficiale anunțate luni, învingând forțele politice care dominau de multă vreme scena politică și aducând, probabil, acest stat membru al UE și al NATO mai aproape de Moscova”. 

„Acest politician pro-rus nu a încetat să promoveze narațiunile Kremlinului și nu a lăsat niciun dubiu cu privire la refuzul său de a acorda ajutor militar Ucrainei. Nu este un al doilea Viktor Orbán, dar nici un apărător fervent al cauzei europene. Radev nu va bloca UE prin veto-uri permanente, dar se va strădui să pună întrebări incomode și să pună bețe în roate. Într-un moment în care Europa are nevoie de determinare și rapiditate, Sofia riscă să opună scepticism și reticență”, scrie ziarul german Frankfurter Rundschau.

La Repubblica își exprimă îngrijorarea: „Bulgaria riscă să devină noua Ungarie. Cel puțin în rolul său de piatră de încercare pentru Europa și de «a cincea coloană» a lui Putin. Căci cel care a câștigat alegerile parlamentare nu este altul decât Rumen Radev, președintele noului partid Bulgaria Progresistă, deschis suveranist și pro-rus. De la începutul campaniei sale, el a susținut o poziție anti-ucraineană. Dacă Radev reușește să formeze un guvern, cel mai mare pericol care trebuie să alerteze Uniunea este acela că el va deveni «omul veto-ului», la fel ca Orbán.”

Editor : A.R.

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