Petrișor Peiu s-a declarat convins în proporție de 90% că în 2028, după ce vor avea loc noi alegeri parlamentare, AUR va fi principalul partid de guvernare, care va da și premierul. În cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, liderul senatorilor AUR a afirmat că „președintele partidului este cel care trebuie să reprezinte formațiunea în funcțiile de top”, însă, dacă nu va dori, Călin Georgescu este „o posibilitate de luat în calcul”.

Petrișor Peiu a declarat la Digi24 că, până la alegerile parlamentare din 2028, în România nu va putea fi construită o majoritate stabilă. Totodată, liderul senatorilor AUR s-a arătat încrezător că, „într-o proporție de peste 90%”, formațiunea va fi principalul partid de guvernare și va da premierul.

„Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă. Într-o proporție de peste 90%, da, (n.red. cred că vom intra la guvernare) și vom fi principalul partid de la guvernare cu premier”, a declarat acesta.

Întrebat ce variante de premier are pe masă AUR, Petrișor Peiu a declarat că prima opțiune este președintele partidului, George Simion.

„Orice om își dorește, când intră în politică, să ajungă la vârf, nu știu, să fie președinte sau premier, dar eu cred că numai atunci se va stabili cine va fi premierul AUR. În mod normal, președintele partidului este cel care trebuie să reprezinte partidul în funcțiile de top dintr-o țară. Dacă, probabil, domnul Simion își va desena o traiectorie spre președinție, care poate să treacă sau nu prin etapa aceasta de premier... Deci cred că primul chemat este dânsul. Dacă dânsul nu va dori sau își va trasa o traiectorie pur prezidențială e altă discuție”, a spus liderul AUR.

În ceea ce privește posibilitatea ca AUR să îl propună pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a afirmat că fostul candidat la prezidențiale „este un om foarte votat și popular în România”, astfel că „oricând este o posibilitate de luat în calcul”.

Întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale ajută sau încurcă AUR, Petrișor Peiu a subliniat că acesta nu este membru al formațiunii, însă are o puternică influență în spațiul public.

„Domnul Georgescu nu este membru AUR. Dacă dânsul se exprimă în favoarea partidului AUR cu ocazia vreunei alegeri ajută, pentru că este o persoană populară. Poate să facă însă și invers. Sigur. Cu referire la orice partid s-ar exprima, exprimarea domniei sale are o greutate în societate, trebuie să fim sinceri” a spus acesta.

În scenariul în care Călin Georgescu ar conduce România, Petrișor Peiu spune că vede același risc care există în cazul oricărui politician: „Să nu iasă prea mult din haina de președinte, din haina aceasta de notar pe care o stabilește constituția noastră”.

Ce măsuri ar lua AUR dacă ar ajunge la guvernare

Liderul senatorilor AUR a enumerat o serie de măsuri pe care formațiunea condusă de George Simion le-ar implementa în cazul în care ar ajunge la guvernarea. Printre acestea se numără politici economice bazate pe simplificare, dereglementare și o taxare redusă, dar și o schimbare de abordare în relația cu Uniunea Europeană.

„Noi nu avem nicio problemă cu Uniunea Europeană. Avem o mare problemă cu anumite priorități ale Comisiei Europene von der Leyen. Prima dintre ele, care credem că trebuie rediscutată, dar nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, este legată de așa-numitele politici Green Deal. Și spun că nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, pentru că văd că alte state au avut abordări diferite, în Polonia, Germania, Italia. Mai mult, deciziile de închidere a capacităților pe cărbune pe care le-a luat România au fost recompensate totuși cu niște bani în fondul de modernizare. Faptul că guvernele noastre de 5 ani, sunt incapabile să cheltuie două miliarde de euro în sensul proiectelor convenite atunci, nu știu dacă neapărat e vina Comisiei. Poate și Comisia, cu formalismul e exagerat, are o vină. Dar cred că vina principală a guvernului nostru” a spus Peiu.

El a adăugat că o altă problemă vizează abordarea policii agricole comune, „în sensul în care noi credem că sume mult mai mari trebuie alocate către politicile naționale în zona de agricultură, în defavoarea subvenției unice pe hectar”.

Întrebat dacă Uniunea Europeană a făcut mai mult bine sau mai mult rău României, Petrișor Peiu a afirmat că sunt efecte atât pozitive, cât și negative.

„Apartenența noastră la Uniunea Europeană a făcut mai mult bine, adică nu putem pune în balanță, e o diferență de vreo 70 de miliarde de euro, totuși. Avem foarte multe lucruri rele care s-au întâmplat ca urmare a apartenenței la Uniunea Europeană, dar n-aș spune că este o vină tragică, ca în tragediile grecești. Eu cred că o mare parte din lucrurile rele care s-au întâmplat provin din modul superficial, copilăresc în care guvernele noastre au tratat relația instituțională cu Uniunea Europeană”, a precizat liderul senatorilor AUR.

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Editor : Alina Pralea