Live TV

Exclusiv După 2028, AUR va fi principalul partid de la guvernare, crede Petrișor Peiu. Ce spune despre varianta Călin Georgescu premier

Data actualizării: Data publicării:
calin georgescu saluta oamenii la iesirea de la audieri
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce măsuri ar lua AUR dacă ar ajunge la guvernare

Petrișor Peiu s-a declarat convins în proporție de 90% că în 2028, după ce vor avea loc noi alegeri parlamentare, AUR va fi principalul partid de guvernare, care va da și premierul. În cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, liderul senatorilor AUR a afirmat că „președintele partidului este cel care trebuie să reprezinte formațiunea în funcțiile de top”, însă, dacă nu va dori, Călin Georgescu este „o posibilitate de luat în calcul”.

Petrișor Peiu a declarat la Digi24 că, până la alegerile parlamentare din 2028, în România nu va putea fi construită o majoritate stabilă. Totodată, liderul senatorilor AUR s-a arătat încrezător că, „într-o proporție de peste 90%”, formațiunea va fi principalul partid de guvernare și va da premierul.

„Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă. Într-o proporție de peste 90%, da, (n.red. cred că vom intra la guvernare) și vom fi principalul partid de la guvernare cu premier”, a declarat acesta.

Întrebat ce variante de premier are pe masă AUR, Petrișor Peiu a declarat că prima opțiune este președintele partidului, George Simion.

„Orice om își dorește, când intră în politică, să ajungă la vârf, nu știu, să fie președinte sau premier, dar eu cred că numai atunci se va stabili cine va fi premierul AUR. În mod normal, președintele partidului este cel care trebuie să reprezinte partidul în funcțiile de top dintr-o țară. Dacă, probabil, domnul Simion își va desena o traiectorie spre președinție, care poate să treacă sau nu prin etapa aceasta de premier... Deci cred că primul chemat este dânsul. Dacă dânsul nu va dori sau își va trasa o traiectorie pur prezidențială e altă discuție”, a spus liderul AUR.

În ceea ce privește posibilitatea ca AUR să îl propună pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a afirmat că fostul candidat la prezidențiale „este un om foarte votat și popular în România”, astfel că „oricând este o posibilitate de luat în calcul”.

Întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale ajută sau încurcă AUR, Petrișor Peiu a subliniat că acesta nu este membru al formațiunii, însă are o puternică influență în spațiul public.

„Domnul Georgescu nu este membru AUR. Dacă dânsul se exprimă în favoarea partidului AUR cu ocazia vreunei alegeri ajută, pentru că este o persoană populară. Poate să facă însă și invers. Sigur. Cu referire la orice partid s-ar exprima, exprimarea domniei sale are o greutate în societate, trebuie să fim sinceri” a spus acesta.

În scenariul în care Călin Georgescu ar conduce România, Petrișor Peiu spune că vede același risc care există în cazul oricărui politician: „Să nu iasă prea mult din haina de președinte, din haina aceasta de notar pe care o stabilește constituția noastră”.

Ce măsuri ar lua AUR dacă ar ajunge la guvernare

Liderul senatorilor AUR a enumerat o serie de măsuri pe care formațiunea condusă de George Simion le-ar implementa în cazul în care ar ajunge la guvernarea. Printre acestea se numără politici economice bazate pe simplificare, dereglementare și o taxare redusă, dar și o schimbare de abordare în relația cu Uniunea Europeană.

„Noi nu avem nicio problemă cu Uniunea Europeană. Avem o mare problemă cu anumite priorități ale Comisiei Europene von der Leyen. Prima dintre ele, care credem că trebuie rediscutată, dar nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, este legată de așa-numitele politici Green Deal. Și spun că nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, pentru că văd că alte state au avut abordări diferite, în Polonia, Germania, Italia. Mai mult, deciziile de închidere a capacităților pe cărbune pe care le-a luat România au fost recompensate totuși cu niște bani în fondul de modernizare. Faptul că guvernele noastre de 5 ani, sunt incapabile să cheltuie două miliarde de euro în sensul proiectelor convenite atunci, nu știu dacă neapărat e vina Comisiei. Poate și Comisia, cu formalismul e exagerat, are o vină. Dar cred că vina principală a guvernului nostru” a spus Peiu.

El a adăugat că o altă problemă vizează abordarea policii agricole comune, „în sensul în care noi credem că sume mult mai mari trebuie alocate către politicile naționale în zona de agricultură, în defavoarea subvenției unice pe hectar”.

Întrebat dacă Uniunea Europeană a făcut mai mult bine sau mai mult rău României, Petrișor Peiu a afirmat că sunt efecte atât pozitive, cât și negative.

„Apartenența noastră la Uniunea Europeană a făcut mai mult bine, adică nu putem pune în balanță, e o diferență de vreo 70 de miliarde de euro, totuși. Avem foarte multe lucruri rele care s-au întâmplat ca urmare a apartenenței la Uniunea Europeană, dar n-aș spune că este o vină tragică, ca în tragediile grecești. Eu cred că o mare parte din lucrurile rele care s-au întâmplat provin din modul superficial, copilăresc în care guvernele noastre au tratat relația instituțională cu Uniunea Europeană”, a precizat liderul senatorilor AUR.

Citește și:

EXCLUSIV Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu poate ajunge premier cu o majoritate fragilă: Clasa politică e cam cu nervii la pământ

Editor : Alina Pralea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
5
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Digi Sport
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_13_INQUAM_Photos_George_Calin
Peiu spune care a fost „greșeala principală” făcută de Grindeanu în negocierile pentru noul Guvern
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petrișor Peiu îl compară pe Nicușor Dan cu Carol al II-lea: „A gestionat criza foarte prost”. Suspendarea, „oricând pe masă”
petrisor peiu face declaratii
De ce nu a votat AUR Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „PSD-ul are o reticență în a face în mod transparent o relație cu AUR”
sorin grindeanu parlament
Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu poate ajunge premier cu o majoritate fragilă: Clasa politică e cam cu nervii la pământ
Vladimir Putin cu un lingou de aur în mână
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
Recomandările redacţiei
termometru si furtuni
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan avertizează, la 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi, „că...
ICC Prosecutor
Curtea Penală de la Haga, sub Karim Khan: teamă, urlete, presiuni...
pompieri dsu
40 de pompieri români au plecat în Franța pentru a ajuta la stingerea...
Ultimele știri
Accident aviatic în Franța: un avion al unei școli de parașutism s-a prăbușit. Toate cele 11 persoane aflate la bord au murit
BNS pune presiune pe Guvern: cere reforme urgente în legislația muncii. „România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”
Şofer din Ilfov, arestat după ce a atacat un poliţist şi a fugit pe câmp ca să scape de testul de alcoolemie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova...
Adevărul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria...
Playtech
De ce să nu ții sume mari de bani cash în casă. Riscurile la care se expun românii
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Brutal! "Avalanșă" de meme-uri cu Cristiano Ronaldo, după încă un meci fără gol la Cupa Mondială
Pro FM
Céline Dion, despre impactul pe care regretatul ei soț, René Angélil, l-a avut asupra vieții sale: „Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Brad Pitt, motiv de ceartă între Jennifer Aniston și Jim Curtis. Ce susțin surse apropiate cuplului
Adevarul
De la prețuri de lux la tone de cireșe neculese. „Polonezii primesc 600 de euro pe hectarul de măr. Și mai...
Newsweek
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Martin Scorsese spune că fiecare pagină din scenariul pentru „Taxi Driver” a fost „ca o lamă de ras”: Trebuia...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...