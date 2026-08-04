Discuțiile pentru viitorul Guvern continuă în spatele ușilor închise, însă, după aproape trei luni de criză politică, soluțiile pentru rezolvarea crizei sunt tot mai puține. Invitat la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a avansat o soluție de compromis: un premier tehnocrat și miniștri politici, cu păstrarea aceluiași premier și după rotatativa guvernamentală, pentru a asigura continuitatea Executivului. Emisiunea „În Fața Ta” va fi difuzată sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

„Eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem așa, cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului, care influențează agențiile de rating. Atunci noi am spus că acceptăm, posibil, vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici. E din nou aceeași rotativă.

Discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț că a picat guvernul. Plus că premierul, coordonând ambele echipe - și cea de dreapta și cea de stânga - ar avea o continuitate pe măsurile luate de guvern.

Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc pre-condițiile celorlalți. Unu să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine... Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste”, a declarat Radu Miruță la Digi24, în emisiunea „În Fața Ta”, care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 14:00.

Editor : A.C.