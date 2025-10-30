Ilie Bolojan va fi chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, împreună cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și cu ministra de Externe, Oana Țoiu, pentru a explica retragerea unor militari americani din România, potrivit surselor Digi24. Solicitarea vine de la PSD. Propunerea a fost aprobată de Biroul permanent al Camerei, iar PNL, USR și UDMR s-au abținut la vot, potrivit surselor digi24.ro. Cinci persoane din totalul de 13 s-au abținut la vot. PSD are cinci oameni în conducerea Camerei Deputaților, AUR are două, iar minoritățile au un deputat.

Conducerea Camerei a aprobat, miercuri, și o solicitare prin care AUR îl cheamă în plen pe șeful Guvernului să prezinte date despre execuția bugetară și bugetul pe anul viitor.

Grupul parlamentar al AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, ca să prezinte date despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Solicitarea partidului a fost transmisă de conducerea Camerei către Guvern.

Astăzi, la ora 14.00 are Biroul permanent al Camerei Deputaților o ședință în care va fi depusă și solicitare a PSD.

Din informațiile Digi24, PSd va solicita ca premierul Ilie Bolojan, împreună cu ministrul Apărării și ministra de Externe să vină în fața parlamentarilor și să explice situația din țara noastră și anume decizia SUA de a retrage parțial trupe americane din România.

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus, în ultimele 24 de ore, de mai multe ori că ar trebui ca cei trei oficiali să vină în fața Parlamentului să dea explicații.

Vedem că liderii din Parlament, din partea social-democraților, s-au conformat și vor depune această solicitare la ora 14:00, urmând ca aceasta să fie cel mai probabil și aprobată de către conducerea Parlamentului, iar luni să fie convocat în plen premierul României.

„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa”, a transmis MApN. Astfel, vor fi retrași soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare în țara noastră.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu a afirmat că România susţine în continuare creşterea prezenţei militare americane pe teritoriul său. Liderul interimar al PSD consideră că reprezintă un element din perspectiva semnalelor de forţă şi de solidaritate în această nouă configuraţie geoculturală politică.

