„După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”. Partidul Dianei Șoșoacă anunță că inițiază procedura pentru destituirea lui Nicușor Dan

Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Preşedintele S.O.S România, Diana Şoşoacă anunță joi, 7 mai, că formaţiunea iniţiază demersul pentru destituirea lui Nicuşor Dan din funcţia de preşedinte al României şi avertizează că nu va permite ca iniţiativa „să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziţia doar pentru imagine publică”.  

„Partidul S.O.S. România anunţă că iniţiază procedura politică şi constituţională pentru destituirea lui Nicuşor Dan din funcţia de preşedinte al României. S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ţinută captivă de un regim care ignoră voinţa poporului, adânceşte criza politică şi economică şi sfidează interesul naţional”, a scris, joi, pe Facebook, Diana Şoşoacă, comunicatul fiind atribuit Biroul de Presă al Partidului S.O.S. România.

Potrivit anunţului, demersul este „unul ferm, asumat şi necesar”: „Nu vom permite ca această iniţiativă să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziţia doar pentru imagine publică”.

„După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. S.O.S. România merge până la capăt”, a mai scris Şoşoacă.

Conform Articolului 95 din Constituţia României, preşedintele poate fi suspendat pentru fapte grave care încalcă Constituţia. 

„Art. 95 – Suspendarea din funcţie

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui”.

Subiectul suspendării preşedintelui, în contextul formării unei noi majorităţi în Parlament, a fost abordat frecvent în ultima perioadă.

Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, afirma, miercuri, că cele 281 de voturi de la moţiunea de cenzură vin de la ceea ce numeşte o coaliţie „Georgescu”, despre care declară că va fi tentată să încerce, cu mari şanse de reuşită, o suspendare a preşedintelui.

„Cu tot respectul, Nicuşor Dan nu este Traian Băsescu şi nu va rezista unei suspendări”, este de părere politicianul, adăugând că acesta este momentul ca românii să înţeleagă că adevărata putere este în Parlament.

Săptămâna trecută, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă ar accepta un guvern PSD-AUR, că nu va numi niciodată un premier susţinut de AUR. Şeful statului a menţionat că nu se teme de o suspendare din funcţie, pentru că nu a încălcat Constituţia.

Continuă negocierile informale la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Nicușor Dan

Predoiu: Un partid care are 14% rămâne relevant dacă are poziţia de premier. Prim-vicepreședintele PNL vrea „o consultare mai largă”

