După ce a acuzat tergiversarea moțiunii, Ludovic Orban și-a delegat atribuțiile și nu va participa la ședința Parlamentului

Ludovic Orban şi-a delegat atribuţiile de preşedinte al Camerei Deputaţilor joi, la citirea moțiunii de cenzură, liberalului Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei. Orban susține că avea deja programată prezentarea în teritoriu a moţiunii sale de candidat la şefia PNL.

Ludovic Orban i-a delegat lui Florin Roman atribuţiile de preşedinte al Camerei pentru joi, începând cu ora 16.00, când începe şedinţa de plen reunit în care se va citi moţiunea de cenzură a USR PLUS - AUR împotriva Guvernului Cîțu.

„Îmi voi delega atribuţiile, încă n-am hotărât cui. Din păcate, am avut un calendar foarte strâns, mai am în plan prezentarea moţiunii mele (de candidat la şefia PNL - n.r.) în 20 de judeţe şi din cauza asta o să deleg atribuţiile. Încă nu am hotărât cui deleg atribuţiile. O să dau cu banul, aproape că nici nu mai contează cui deleg atribuţiile”, declara Ludovic Orban joi dimineață, la Parlament.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ludovic Orban și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților. Sursă foto: Monitorul Oficial

Majoritatea parlamentarilor din Birourile permanente reunite ale Legislativului au aprobat, în ședința care a început la ora 10:00, prezentarea moțiunii de cenzură în plen, de la ora 16.00. Surse politice au declarat pentru Digi24 că moțiunea va fi votată după 15 septembrie, termen la care are loc ședința CCR privind conflictul juridic dintre Guvern și Parlament pe moțiunea de cenzură. De asemenea, moțiunea de cenzură ar urma să fie votată după Congresul de alegeri interne PNL.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat, joi, că amânarea dezbaterii şi a votului pe moţiunea de cenzură este „profund neconstituţională”, iar el nu a votat atunci când s-a decis acest lucru în Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

