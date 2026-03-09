Live TV

După ce a fost ales deputat pe listele PSD Iași, cap de listă, Alexandru Rafila s-a transferat înapoi la filiala din București

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila s-a reîntors în filiala PSD Sector 2, de unde plecase în 2024 pentru a candida pe listele PSD Iași la alegerile parlamentare. Pus cap de listă pentru locurile eligibile ale filialei din Iași, Rafila a câștigat un nou mandat de deputat. Anterior, acesta fusese deputat de București.

Alexandru Rafila revine în filiala PSD Sector 2. Fostul ministru al Sănătății a cerut transferul de la PSD Iași, acolo unde a fost pus cap de listă la alegerile parlamentare din 2024 și a obținut al doilea mandat de deputat. Informația a fost prezentată prima dată în presa locală, de către Ziarul de Iași

Rafila s-a înscris în filiala social-democraților din Iași în pragul candidaturii sale pentru un nou mandat de parlamentar, în 2024. Anterior, acesta a activat în filiala PSD Sector 2, de unde a fost ales pentru primul mandat de deputat, în 2020. 

Transferul la filiala din București reprezintă doar o schimbare în activitatea politică a fostului ministru, acesta fiind în continuare deputat de Iași. 

Ce spune președintele filialei Sector 2

Contactat de Digi24.ro, președintele filialei PSD Sector 2, Rareș Hopincă, a declarat că „partidul este un organism viu” și că Rafila va continua să reprezinte județul Iași.

„Trebuie să facem o distincție. Domnul Rafila rămâne parlamentar de Iași, nu își mută mandatul. Doar că va activa politic, este o chestiune internă la noi, în organizația Sector 2, unde a și fost membru. Nu impactează cu nimic acest lucru. Își va continua mandatul de reprezentare a județului Iași.

Partidul este un organism liber și viu. Nu este o chestiune pentru care să fie nevoie de motive de o natură sau alta. Nu s-a certat cu nimeni, nu există astfel de discuții. Pur și simplu, pentru o activitate politică mai susținută, a considerat că poate activa mai bine la Sector 2, dar va fi în continuare parlamentar de Iași.

Trebuie să facem diferența între mandatul de reprezentare a județului Iași și activitatea internă de partid – participarea la ședințe și alte lucruri care țin de organizarea noastră internă”, a explicat Hopincă. 

Am încercat să obținem un punct de vedere și de la Alexandru Rafila, pentru a vedea dacă mutarea activității politice la București va afecta reprezentarea județului Iași, însă nu a răspuns apelurilor până în acest moment. 

