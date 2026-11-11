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Video După conferința lui Nicușor Dan, George Simion, liderul AUR, spune că România se apropie de „regimurile dictatoriale”: „Suntem ţintă”

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George Simion.
George Simion. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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George Simion, preşedintele AUR, a afirmat, miercuri, că România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale, iar acest fapt a devenit clar după conferinţa de presă a preşedintelui Nicuşor Dan.

„România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale. Acest fapt a devenit foarte clar după conferinţa de presă a lui Nicuşor Dan. Deşi atributul său constituţional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră şi a românilor care sunt alături de noi”, a transmis George Simion, într-o postare video pe Facebook, potrivit News.ro.

Liderul AUR îl acuză pe preşedintele Nicuşor Dan că a fost implicat total alături de PSD”.

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„Suntem ţintă acum într-un plan pentru scoaterea partidului nostru în afara legii, înlocuirea conducerii, arestarea lui Călin Georgescu şi acapararea celorlalte forţe din societate care nu sunt obediente. De aceea am spus că ne îndreptăm spre un regim de-a dreptul dictatorial, văzând discursul lui Nicuşor”, a precizat el.

Simion a mai spus că România anului 2026 este o ţară unde protestele opoziţiei sunt interzise fără motivaţie şi o ţară unde alegerile sunt anulate când nu câştigă cine trebuie, o ţară unde presa este cumpărată, interzisă sau intimidate şi unde justiţia răspunde la comenzile sistemului”.

„Opozanţii politici sunt ţinuţi în închisoare şi se urmăreşte interzicerea alegerilor libere. Aţi văzut comportamentul neautentic şi ce-a mai zis Nicuşor despre cum vor fi sancţionaţi competitorii electorali prin excludere. Interzicerea partidelor politice nealiniate sau, aşa cum a văzut toată lumea, ingerinţe grave în organizarea internă a acestor partide. Este exact definiţia unui regim totalitar dictatorial”, a precizat George Simion.

Preşedintele AUR a mai transmis că este datoria sa, ca lider al opoziţiei, să fie în stradă alături de români.

„Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele. Fac totuşi un apel la toate instituţiile statului român să ofere ajutor în desfăşurarea protestului în bune condiţii, fără intimidări şi fără provocatori veniţi din partea sistemului. Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioşii creştini ortodoxi. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi prin aceleaşi mici luce, tot prin violenţă. Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroşi. Nu vă temeţi, niciodată dictatorii nu au sfârşit bine. Dar vă rog să daţi dovadă şi de smerenie, dar şi de demnitate. Ne vedem sâmbătă”, a completat Simion.

Editor : Ș.R.

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