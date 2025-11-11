Live TV

După Nicușor Dan, și Sorin Grindeanu spune că reacția CSM e „exagerată”: „Populismul nu se sancţionează penal în România”

Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, marţi, că declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraţilor se înscriu în registrul „declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile”, însă populismul nu se sancţionează penal în România. Prin urmare,  susține el, reacţia Consiliului Superior al Magistraturii este „exagerată”.

„Apreciez demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia o consultare cu partidele din coaliţie pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reuşit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuţia pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate.

Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România. De aceea, consider drept o reacţie exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziţie”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a adăugat că îşi doreşte să se ajungă rapid la o formă a legii privind pensiile magistraţilor care să fie constituţională.

„Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul şi să atragem banii din PNRR, în loc să creştem taxe. Trebuie să depăşim tensiunile şi nivelul declaraţiilor politice şi să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe reţelele de socializare. PSD este pregătit să deblocheze situaţia pentru identificarea unei soluţii instituţionale care să rezolve problema pensiilor magistraţilor şi să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”, a transmis liderul social-democrat.

În această dimineață, președintele Nicușor Dan a declarat că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților este „nefericită”, dar că reacția CSM, care i-a făcut plângere penală, este „mult exagerată”.

Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
