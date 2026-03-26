După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și acciza la combustibil

Guvernul va analiza săptămâna viitoare un nou set de măsuri pentru a opri creșterea prețului la carburanți și va recurge „foarte probabil” la scăderea accizei, a anunțat premierul Ilie Bolojan joi.

Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru G4Media că măsurile trebuie luate astfel încât să nu ducă la crize de aprovizionare și a dat exemplul Sloveniei, unde plafonarea prețului a dus la penurie de motorină.

„Luni dimineață vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură (după ordonanța carburanților - n.r.) care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a declarat Ilie Bolojan pentru G4Media.

El a mai precizat că soluția la care se va apela va fi „foarte probabil” scăderea accizei la carburanți.

„Din punct de vedere al accizelor, este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran. Cu cât acest război va fi mai lung, cu cât va genera în continuare blocaje pe piața de transport global de combustibil, cu atât efectele nefavorabile asupra economiilor globale, inclusiv românești, vor fi mai mari.

Dar, de asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a mai spus Ilie Bolojan.

