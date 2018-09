După ratarea întâlnirii cu Juncker, Dăncilă vrea „analiză riguroasă” la SPP

Guvernul României confirmă faptul că premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Transporturilor să dispună efectuarea unui control la Aeroportul Băneasa, ca urmare a celor întâmplate luni seara, când șeful Executivului a ratat întâlnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodată, Guvernul precizează că premierul consideră că „se impune o analiză riguroasă” a modului în care a acționat Serviciul de Protecție și Pază.

„Premierul Viorica Dăncilă a solicitat Secretariatului General al Guvernului un raport amănunțit cu privire la modul în care Protocolul Guvernului a pregătit și organizat întrevederea stabilită pentru luni, 17 septembrie 2018, între președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-ministrul României, Viorica Dăncilă. Totodată, șeful Executivului a solicitat ministrului Transporturilor, Lucian Șova, un raport cu privire la informațiile pe care conducerea Aeroportului Băneasa le-a avut la dispoziție și le-a transmis Guvernului, în legătură cu programul de zbor al aeronavei care a adus la București delegația oficială condusă de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker”, se arată într-un punct de vedere comunicat de Guvern. În acest fel, Biroul de presă al Executivului confirmă informația pe surse potrivit căreia ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a trimis marţi Corpul de control la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează aeroportul din Băneasa, pentru a verifica dacă experţii instituţiei au respectat procedurile în cazul aterizării avionului preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

În continuare, același Birou de presă al Guvernului transmite că premierul Viorica Dăncilă își dorește și o analiză la SPP.

„Având în vedere atribuțiile și obligațiile Serviciului de Protecție și Pază în ceea ce privește coordonarea cu celelalte instituții asupra programului oficial al celor doi demnitari, se impune o analiză riguroasă și asupra modului în care a acționat această instituție în pregătirea și desfășurarea întrevederii stabilite pentru luni între cei doi oficiali”, se arată în punctul de vedere al Guvernului.

În încheiere, Biroul de presă precizează că „instituțiile statului au obligația și responsabilitatea să se coordoneze în organizarea întâlnirilor la nivel înalt, iar astfel de incidente sunt nepermise și sunt de natură să afecteze imaginea României”.

„Analiza serioasă” pe care o consideră necesară premierul vine în continuarea unei serii de acțiuni ale coaliției PSD-ALDE împotriva directorului SPP, Lucian Pahonțu, și a serviciului.

În Parlament, la finalul lunii februarie, majoritatea la putere a decis înființarea unei comisii care să ancheteze activitatea SPP. Atacată la CCR, hotărârea de înființare a comisiei de anchetă avea să fie declarată ca fiind neconformă cu Legea fundamentală.

Mai multe critici a adus SPP și șeful PSD, Liviu Dragnea. El a spus că, instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE şi cu SPP, însă şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern. „L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu”, a declarat liderul PSD.

El a lansat şi ulterior noi atacuri la adresa şefului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, spunând că acesta avea o practică foarte nocivă - îşi folosea angajaţii pentru a culege informaţii, apoi mergea la Parchete sau la instanţe şi transmitea anumite mesaje.

„Nu am încredere în şeful acestei instituții, domnul Pahonţu, pentru că ştiu că de foarte mulţi ani îşi depăşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseşte angajaţi ai acestei instituţii pentru a strânge informaţii. (...) Ce informaţii să culeagă acest om despre un ministru ca să-l protejeze? Dimpotrivă, majoritatea miniştrilor cu care am vorbit în ultimul timp, şi nu numai în 2017, ajunseseră la o stare de glumă. Toţi ştiau că ofiţerii SPP trebuie să-i transmită lui Pahonţu unde au fost, ce au făcut. Mie nu mi se pare că poate fi luată ca o glumă. Este foarte grav. Este un viceprim-ministru care a spus-o cu subiect şi predicat. Este un caz în care un demnitar al statului român şi-a asumat. Dar la câţi s-o fi dus acest om? Ca să se implice în ce? Unde scrie în fişa postului că şeful SPP trebuie să se bage în chestiuni politice, în viaţa internă a partidelor, în influenţarea membrilor guvernului?”, a declarat Liviu Dragnea, în 4 februarie, la România TV.

La răndul său, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a cerut ca SPP să fie trecut prin lege în subordinea Ministerului de Interne.

Etichete:

,

,

,

,

,