Ilie Bolojan a fost întrebat, în direct la Digi24, ce intenționează cu celelalte categorii de pensionari speciali, în contextul în care nu doar magistrații au astfel de beneficii. Premierul a explicat că „lucrurile trebuie corectate” în toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă de 50-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile nu doar din punct de vedere al inechităților, care sunt evidente pentru toți cetățenii și care au generat o stare de nemulțumire justificată și o scădere a încrederii în statul român și în guvernări, ci și din punct de vedere al sustenabilității sistemului nostru de pensii și din punct de vedere al unei economii sănătoase”, a explicat Ilie Bolojan.

„Dacă nu creștem pentru aceste categorii vârsta de pensionare, vom fi în situația în care în anii următori nu mai e cine să-i înlocuiască pe cei care vor ieși la pensie. Pentru că generațiile noastre de 350.000 400.000 de oameni nu pot fi înlocuite de generațiile care vin de 150.000, 200.000, 250.000 de oameni”

„Ne propunem ca în luna martie, așa cum este prevăzut și în proiectul de ordonanță care este legat de reforma în administrație, să venim cu proiecte de legi care să pună în practic acest principiu care a fost stabilit astăzi de CCR”, a afirmat șeful guvernului.

