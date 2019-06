E. Andronescu, la Congresul PSD: Să le explicăm oamenilor că am vrut să stopăm abuzurile

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, care candidează sâmbătă, la Congresul PSD, pentru conducerea partidului, a declarat că social democrații trebuie să încerce să le explice oamenilor că PSD a vrut stoparea abuzurilor din justiție, nu justiție pentru președintele formațiunii.

"Dacă ar trebui să pun un subtitlu discursului meu, ar fi că PSD a fost și trebuie să rămână partidul dezvoltării României. Am ajuns azi într-un moment mai dificil. După o guvernare ale cărei rezultate au fost pozitive, am pierdut alegerile europarlamentare. Trebuie să ne punem întrebarea – cu ce i-am dezamăgit pe oameni? Ce trebuie să îndreptăm? Avem forța să îndreptăm lucrurile pe care le-am greșit. Toleranță, unitate, încredere, solidaritate – acestea trebuie să rămână principiile noastre pe care să le respectăm în toate politicile noastre. Cred că am pierdut o bătălie, dar cred că nu am pierdut războiul", a declarat Ecaterina Andronescu, în cadrul discursului său de la Congresul PSD.

Ministrul Educației a reiterat ideea potrivit căreia PSD trebuie să recâștige încrederea oamenilor care ne-au dat votul în 2016.

"Nu am știut să oprim știrile false, lucrurile neadevărate pe care le-au adus în scena publică. Și poate da, nu am știu să folosim tehnologia în așa fel încât lucrurile bune pe care le-am făcut să ajungă la cea mai mică organizație și la toți cetățenii. Trebuie să le explicăm oamenilor că am vrut să stopăm abuzurile din justiție. Nu am vrut o justiție pentru liderul nostru. Acest lucru trebuie să își explicăm oamenilor. Unde e infrastructura de comunicare a PSD? De ce nu am știut să construim cu specialiștii această infrastructură, prin care lucrurile bune pe care le-am făcut să ajungă la cetățeni?", a spus Ecaterina Andronescu.