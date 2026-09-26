„E inacceptabil”. Comunitatea italiană din România se delimitează de acțiunea în instanță împotriva desemnării lui Siegfried Mureșan

Organizațiile comunității italiene din România se delimitează de demersul Asociației Italienilor din România (RO.AS.IT.), care a atacat în instanță decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier. Acestea resping tentativa asociației de a vorbi în numele întregii minorități italiene. Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 22 septembrie, iar primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie.

Cele 11 organizații semnatare susțin că RO.AS.IT. reprezintă, în limitele stabilite de legislație, cetățenii români de origine italiană din Parlament, însă nu poate fi considerată reprezentanta întregii comunități italiene din România.

„RO.AS.IT. are, în limitele prevăzute de lege, dreptul firesc de a-și exprima propriile opinii și poziții. Cu toate acestea, RO.AS.IT. nu a reprezentat niciodată întreaga comunitate italiană din România. Orice tentativă de a transforma poziția unei singure organizații în poziția colectivă a tuturor italienilor și a tuturor organizațiilor italiene prezente în România este inacceptabilă”, se arată în comunicatul transmis de organizațiile italiene.

Acestea subliniază că prezența italiană în România este mult mai largă și include, pe lângă cetățenii români de origine italiană, cetățeni italieni care locuiesc în România, antreprenori și investitori, profesioniști, familii, precum și reprezentanți ai mediilor academic, cultural și educațional.

Organizațiile consideră problematic demersul prin care se poate crea impresia că întreaga comunitate italiană din România susține o anumită poziție politică.

„Organizațiile semnatare nu intenționează să intervină în politica internă a României prin susținerea sau contestarea unor partide, persoane ori formule politice. România este un stat democratic, iar desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru este o procedură constituțională și instituțională. Nu considerăm acceptabil ca numele comunității italiene ori relațiile istorice dintre Italia și România să fie folosite pentru transmiterea unor mesaje politice care nu au fost asumate sau împărtășite de comunitatea italiană în ansamblul său”, au precizat acestea.

Reprezentanții comunității italiene din România au mai transmis faptul că nu acceptă ca opiniile unei singure structuri să fie atribuite, implicit sau explicit, tuturor italienilor rezidenți în România.

„Nu acceptăm ca reputația comunității italiene să fie asociată cu o poziție politică pe care nu ne-am asumat-o și care nu ne reprezintă”, se mai arată în comunicat.

Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT) a atacat în instanţă, la Curtea de Apel Bucureşti, decretul prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier. Asociaţia al cărei preşedinte este deputatul Ioana Grosaru solicită anularea Decretului 770/2026, dosarul în care Administraţia Prezidenţială şi Regia Autonomă Monitorul Oficial au calitatea de pârâţi fiind înregistrat în 22 septembrie. Primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie.

Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. este o organizaţie etnică de drept privat şi utilitate publică, fiind singura entitate recunoscută oficial care reprezintă minoritatea naţională italiană din România.

Fondată în anul 1993 la Suceava, ea acţionează ca succesoare a comunităţilor istorice de imigranţi italieni stabiliţi de-a lungul timpului în spaţiul românesc, potrivit unui comunicat de presă.

Asociaţia beneficiază de finanţare publică din partea Guvernului României (prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice) şi are asigurat prin Constituţie un loc de deputat în Parlamentul României pentru reprezentarea minorităţii.

Editor : A.P.