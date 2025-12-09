Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul vizitei sale la Paris, într-o discuție cu jurnaliștii, că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, câștigate de Ciprian Ciucu, nu reprezintă o înfrângere pentru el, subliniind că prioritățile țin de poziția României în plan european și de marile obiective ale statului.

„Democrația este realizarea mandatului de către aleși, mandatul pe care l-au dat oamenii prin vot. Și e mai important mandatul decât votul”, a declarat el.

Nicușor Dan a explicat că, în opinia sa, o eventuală înfrângere reală nu ar avea legătură cu alegerile locale din București, ci cu obiective strategice ale României.

„O înfrângere pentru mine ar însemna să nu mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OCDE sau fel de fel de lucruri. Nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri locale în București”, a afirmat el.

Președintele a adăugat că Ciprian Ciucu acum „are un mandat” și a insistat că dificultățile Capitalei sunt rezultatul unui blocaj instituțional de lungă durată.

„Problemele Bucureștiului sunt structurale, tocmai pentru că de 25 de ani Primăria Capitalei nu are o finanțare adecvată și n-a putut să investească în mari proiecte de infrastructură. Banii ăștia s-au dus în fel de fel de lucrări pe la sectoare, părculețe, gărdulețe, panseluțe, bordurici”, a spus Nicușor Dan.

El a reiterat și poziția exprimată anterior privind referendumul organizat la finalul anului trecut.

„Vreau ca acel referendum de la sfârșitul anului trecut să fie pus în practică, astfel încât primarul Bucureștiului să aibă toată puterea pe care i-o dă un vot”, a declarat șeful statului.

