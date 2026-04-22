„E o chestiune de viață și de moarte." La ce e dispusă Ucraina să renunțe pentru a grăbi aderarea la Uniunea Europeană

Ucraina este dispusă să amâne accesul la anumite beneficii ale Uniunii Europene, dacă în acest mod ar accelera procesul de aderare la blocul comunitar, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Taras Kachka, într-un interviu pentru Bloomberg TV

Concret, Ucraina e dispusă să amâne cu câțiva ani primirea subvențiilor din cadrul Politicii Agricole Comune a UE (PAC), în încercarea de a atenua îngrijorările legate de unul dintre cele mai sensibile programe ale blocului.

„O astfel de abordare este posibilă, dar să discutăm modalitățile”, a declarat Kachka pentru Bloomberg TV.

Ucraina a intrat deja în conflict cu țările UE, inclusiv Polonia, după decizia blocului comunitar de a relaxa restricțiile comerciale asupra exporturilor agricole ale Kievului. Dacă Ucraina ar adera la Uniunea Europenă, ar avea dreptul și la beneficii considerabile din PAC, complicând și mai mult ceea ce este deja una dintre cele mai contestate chestiuni în negocierile privind bugetul UE.

Programul oferă sprijin financiar fermierilor din UE și reprezintă o parte semnificativă din bugetul pe termen lung al blocului, influențând adesea negocierile pentru noii membri. UE discută în prezent un cadru financiar pe termen lung care ar urma să se aplice între 2028 și 2034. Ucraina ar putea adera la PAC într-un ciclu bugetar ulterior al UE, a spus Kachka.

Prioritatea Kievului este aderarea deplină la UE cât mai repede posibil, chiar dacă asta înseamnă amânarea accesului la anumite politici și surse de finanțare de care beneficiază alte state membre.

Kachka a afirmat că Ucraina este pregătită să îndeplinească rapid cerințele UE și își propune să semneze un tratat de aderare încă de anul viitor, în funcție de progresele înregistrate. Statele membre ar avea nevoie de încă câțiva ani după aceea pentru a ratifica aderarea Ucrainei, a spus el.

Ucraina insistă, de asemenea, pentru plata urgentă a primei tranșe din împrumutul UE de 90 de miliarde de euro (106 miliarde de dolari).

Ungaria a blocat plățile din cauza întreruperii livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba, pe care Moscova le-a avariat în timpul unui atac aerian din ianuarie în Ucraina.

Budapesta insistă că Ucraina trebuie să reia fluxurile de petrol înainte de a putea primi orice plăți din împrumut. Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a fost reparată conducta.

Deblocarea împrumutului este vitală, deoarece o parte din bani va fi utilizată pentru a acoperi cheltuieli militare critice, a spus Kachka.

Kievul speră să primească fondurile mai devreme decât termenul limită anterior din iunie, cu sprijinul statelor membre ale UE, a adăugat el.

„Este, literalmente, o chestiune de viață și de moarte, așa că avem nevoie de acești bani cât mai repede posibil”, a concluzionat Kachka.

