Echipa Bolojan vrea schimbarea statutului PNL: dizolvarea unui for de conducere, puteri reduse pentru lideri și sancțiuni mai rapide

Actuala conducere a PNL vrea schimbarea regulamentului pe baza căruia funcționează partidul. Echipa lui Ilie Bolojan vrea mai puțini oameni în conducere, prin dizolvarea Biroului Executiv și reducerea numărului de prim-vicepreședinți. De asemenea, se propune și simplificarea procedurilor prin care membrii care nu respectă deciziile partidului sunt sancționați.

Lista modificărilor propuse

Potrivit informațiilor Digi24, liderii din jurul lui Ilie Bolojan vor cere dizolvarea Biroului Executiv, din care în prezent fac parte și lideri regionali, și transferarea atribuțiilor către Biroul Permanent Național al partidului (în prezent, acesta este denumit Birou Politic Național). Cu alte cuvinte, se cere concentrarea puterii decizionale în dreptul liderilor din jurul președintelui.

Bolojan va propune, de asemenea, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la unul singur și proceduri mai simple de sancționare a membrilor PNL care nu respectă deciziile partidului.

Spre exemplu, actuala conducere va propune ca BPN-ul partidului să poată cere sancționarea membrilor de la nivel local și județean, în cazul în care structurile locale nu vor lua inițiativa.

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevazute la art. 26. Sancționarea poate fi decisă de BPN în cazul inacțiunii structurilor locale în termenele prevăzute de prezentul articol”, este una dintre modificările aduse statutului.

Aceleași reguli sunt propuse și pentru membrii județeni. Actualul statut al PNL nu prevede intervenția conducerii centrale (BPN) în astfel de decizii.

Tot conducerea centrală, adică BPN-ul sau chiar președintele, pot propune sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național.

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național – cu excepția celor aleși la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște prin votul CN, la propunerea președintelui partidului sau a mai mult de jumătate din membrii BPN și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile”, se mai arată în propunerea de modificare.

În privința membrilor aleși la Congres, tot acest for va lua și decizia finală privind sancționarea.

Tot BPN-ul va putea decide si activitatea grupurilor parlamentare ale PNL.

Candidații la șefia PNL trebuie să aibă moțiuni cu valori conservatoare

„Fiecare moțiune va cuprinde idei care promovează valorile creștin-democrate, liberale și conservatoare”, este o altă modificare pe care o propune actuala conducere a PNL.

Bolojan, criticat că vrea toată puterea în PNL

Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani și lider al PNL, îl acuză pe Ilie Bolojan că vrea să rupă partidul, iar prin modificările de statul propuse de actuala conducere se încearcă concentrarea puterii doar în mâinile președintelui. „Sunt modificări radicale”, a declarat acesta în exclusivitate la Digi24.

„Noi încercăm ca în două zile să facem un Congres. Am primit ieri niște modificări de statut. Modificări radicale, care duc spre un partid al unui singur om. Toate duc la șeful partidului, care are puteri nelimitate, iar tot ceea ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct. Tot ceea ce ține de excluderi și sancționări la nivel local”, a spus liberalul.

Editor : A.G.