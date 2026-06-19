Echipa Veștea merge din nou în instanță: reclamă organizarea Congresului PNL și cere daune morale de 4 milioane lei de la Bolojan

Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea, în frunte cu acesta, au depus o nouă sesizare la Tribunalul Ilfov. De data aceasta, ei reclamă felul în care a fost convocat Congresul extraordinar de duminică, 21 iunie, dar și intenția conducerii de a modifica statutul partidului.

Cei 16 liberali care au contestat excluderea membrilor PNL care se opun deciziilor partidului au venit acum cu o nouă sesizare, care a fost publicată pe portalul Tribunalului Ilfov. Potrivit informațiilor digi24.ro, aceștia reclamă convocarea Consiliului Național și a Congresului extraordinar „cu nesocotirea termenlor staturare”. „Scopul evident este de a modifica Statutul partidului și de a elimina membrii și aleșii cu opinie divergentă”, susțin aceștia.

Printre semnatari se numără: Anisie Monica, Baciu Andrei, Alina Gorghiu, Sorin Cîmpeanu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Scarlat George, Ionuț Stroe.

De asemenea, potrivit surselor, a fost depusă și o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui partidului, „prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților și obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total”.

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Ce reclamă acum echipa Veștea:

Biroul Politic Național a convocat Congresul Extraordinar, deși această competență aparține exclusiv Consiliului Național (art. 66 din Statut). BPN a depășit flagrant atribuțiile care îi revin.

A fost creat un organism care nu există în Statut: un "Consiliu National Extraordinar" format din 800 de delegati, a carui compunere nu corespunde Consiliului National reglementat de art. 70 din Statut. Adaugarea unui organism nou este atributia exclusiva a Congresului.

Pe ordinea de zi a Consiliului Național a fost înscrisă modificarea Statutului, deși Statutul poate fi modificat exclusiv de Congres (art. 58 alin. 2), iar Consiliul Național are interdicție expresă de a adopta un nou Statut (art. 67 alin. 1).

Au fost eliminate termenele statutare minime: Statutul impune minimum 45 de zile pentru alegerile în organizații înainte de Congres și minimum 60 de zile pentru stabilirea elementelor de organizare. Întreaga procedură a fost comprimată în 4 zile.

A fost impus votul deschis, prin ridicarea mâinii, deși Statutul prevede obligatoriu votul secret pentru deciziile privind persoanele (art. 13 lit. c) și art. 106 din Statut).

A fost sfidată o hotărâre judecătorească executorie. Premisa acestor decizii — Deciziile BPN nr. 22 și nr. 25/2026 — fusese deja suspendată de instanță. Conducerea a continuat, anunțând public că nu se va conforma, în încălcarea art. 435 din Codul de procedură civilă.

Scopul real al întregului mecanism este eliminarea membrilor și a aleșilor cu opinie diferită — un delict de conștiință, interzis de Statut (art. 13 lit. a), de Constituție (art. 29, art. 30) și de Convenția europeană a drepturilor omului (art. 9-11).

Dosarul va fi dezbătut într-o ședință care va avea loc pe 3 iulie.

Demersul celor 16 liberali vine după ce joi aceștia au depus o primă sesizare, tot la Tribunalul Ilfov, prin care au contestat 2 decizii luate de Biroul Politic Național PNL din data de 15 iunie. Este vorba despre mandatarea grupurilor parlamentare de la Senat și Camera Deputaților de a nu vota Guvernul Veștea și sancționarea celor care fac contrariul și nu respectă deciziile partidului.

Tribunalul Ilfov a venit cu o decizie în aceeași zi și a admis sesizarea. Conducerea PNL a venit cu o reacție la scurt timp și a anunțat că va ataca decizia.

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Editor : A.G.