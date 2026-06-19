Live TV

Echipa Veștea merge din nou în instanță: reclamă organizarea Congresului PNL și cere daune morale de 4 milioane lei de la Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
adrian vestea inquam photos george calin
Adrian Veștea la ședinta Biroului Politic National al Partidului National Liberal, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, 15 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea, în frunte cu acesta, au depus o nouă sesizare la Tribunalul Ilfov. De data aceasta, ei reclamă felul în care a fost convocat Congresul extraordinar de duminică, 21 iunie, dar și intenția conducerii de a modifica statutul partidului. 

Cei 16 liberali care au contestat excluderea membrilor PNL care se opun deciziilor partidului au venit acum cu o nouă sesizare, care a fost publicată pe portalul Tribunalului Ilfov. Potrivit informațiilor digi24.ro, aceștia reclamă convocarea Consiliului Național și a Congresului extraordinar „cu nesocotirea termenlor staturare”. „Scopul evident este de a modifica Statutul partidului și de a elimina membrii și aleșii cu opinie divergentă”, susțin aceștia. 

Printre semnatari se numără: Anisie Monica, Baciu Andrei, Alina Gorghiu, Sorin Cîmpeanu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Scarlat George, Ionuț Stroe.

De asemenea, potrivit surselor, a fost depusă și o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui partidului, „prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților și obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total”.

Citește și: Președintele CJ Botoșani (PNL) îl acuză pe Bolojan că girează ruperea partidului: „Se modifică statutul ca să aibă puteri nelimitate”

Ce reclamă acum echipa Veștea:

  • Biroul Politic Național a convocat Congresul Extraordinar, deși această competență aparține exclusiv Consiliului Național (art. 66 din Statut). BPN a depășit flagrant atribuțiile care îi revin.
  •  A fost creat un organism care nu există în Statut: un "Consiliu National Extraordinar" format din 800 de delegati, a carui compunere nu corespunde Consiliului National reglementat de art. 70 din Statut. Adaugarea unui organism nou este atributia exclusiva a Congresului.
  • Pe ordinea de zi a Consiliului Național a fost înscrisă modificarea Statutului, deși Statutul poate fi modificat exclusiv de Congres (art. 58 alin. 2), iar Consiliul Național are interdicție expresă de a adopta un nou Statut (art. 67 alin. 1).
  • Au fost eliminate termenele statutare minime: Statutul impune minimum 45 de zile pentru alegerile în organizații înainte de Congres și minimum 60 de zile pentru stabilirea elementelor de organizare. Întreaga procedură a fost comprimată în 4 zile.
  • A fost impus votul deschis, prin ridicarea mâinii, deși Statutul prevede obligatoriu votul secret pentru deciziile privind persoanele (art. 13 lit. c) și art. 106 din Statut).
  • A fost sfidată o hotărâre judecătorească executorie. Premisa acestor decizii — Deciziile BPN nr. 22 și nr. 25/2026 — fusese deja suspendată de instanță. Conducerea a continuat, anunțând public că nu se va conforma, în încălcarea art. 435 din Codul de procedură civilă.
  • Scopul real al întregului mecanism este eliminarea membrilor și a aleșilor cu opinie diferită — un delict de conștiință, interzis de Statut (art. 13 lit. a), de Constituție (art. 29, art. 30) și de Convenția europeană a drepturilor omului (art. 9-11).

Dosarul va fi dezbătut într-o ședință care va avea loc pe 3 iulie. 

Demersul celor 16 liberali vine după ce joi aceștia au depus o primă sesizare, tot la Tribunalul Ilfov, prin care au contestat 2 decizii luate de Biroul Politic Național PNL din data de 15 iunie. Este vorba despre mandatarea grupurilor parlamentare de la Senat și Camera Deputaților de a nu vota Guvernul Veștea și sancționarea celor care fac contrariul și nu respectă deciziile partidului. 

Tribunalul Ilfov a venit cu o decizie în aceeași zi și a admis sesizarea. Conducerea PNL a venit cu o reacție la scurt timp și a anunțat că va ataca decizia.

Citește și: Echipa Bolojan vrea schimbarea statutului PNL: dizolvarea unui for de conducere, puteri reduse pentru lideri și sancțiuni mai rapide

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
2
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
4
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
ID38581_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din conducerea partidului
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
Digi Sport
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla pnl
Consiliul Național al PNL intră în ședință: se discută sancționarea echipei Veștea. Bolojan îl vrea pe Ciucu singurul prim-vice
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Echipa Bolojan vrea schimbarea statutului PNL: dizolvarea unui for de conducere, puteri reduse pentru lideri și sancțiuni mai rapide
mihai fifor
Fifor: „E nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline”. Condițiile enumerate de social-democrat pentru votarea Executivului Veștea
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Președintele CJ Botoșani (PNL) îl acuză pe Bolojan că girează ruperea partidului: „Se modifică statutul ca să aibă puteri nelimitate”
Daniel Fenechiu.
Fenechiu atacă decizia Tribunalului Ilfov în scandalul din PNL: „Justiția nu are ce căuta în strategia partidului”
Recomandările redacţiei
sigla psd
Condițiile PSD pentru a vota viitorul guvern: Creșterea salariului...
nicusor dan constanta dana 78 drona
„Situația e gravă”. Miruță a cerut lămuriri de la Kiev după explozia...
calin georgescu la tribunal
Înalta Curte reia dezbaterile din dosarul tentativei de lovitură de...
Cristina Chiriac:
Procurorul general: E o perioadă în care societatea aşteaptă mai mult...
Ultimele știri
Dani Mocanu și luptătorul „Neveu” au fost duși la audieri la Ploiești. Dosarul în care sunt vizați
Primarul Veneției vrea o taxă de cinci ori mai mare pentru turiştii care vizitează oraşul o zi
Român condamnat la închisoare pe viață în Italia. În primele 18 luni va sta în izolare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani nu mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Istvan Kovacs. Meseria extrem de bănoasă pe care o are Denisa Fazakas
Adevărul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Camelia Mitoșeru, revoltată de prețurile mari din piețe: „Românii cumpără trei roșii și cinci cartofi, e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-a dat demisia, după ce a anunțat în direct moartea tatălui lui Leo Messi, în timpul Cupei Mondiale
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”
Newsweek
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Ce semnificații are acest moment special
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...