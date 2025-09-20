Live TV

Exclusiv Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor”

PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionut Dumitru. Inquam Photos / George Calin
Fără creșteri suplimentare de taxe

Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că pachetul 1 de măsuri fiscale are cel mai mare impact bugetar și este suficient pentru a aduce deficitul la aproximativ 6% din PIB anul viitor. În ce privește următoarele pachete, el susține că doar unele dintre măsurile anunțate vor reduce cheltuielile statului.

„Din perspectiva taxelor, probabil că pachetul 1, care a fost aprobat, e cam suficient pentru moment, pentru că, dacă ne uităm la efectul estimat pentru 2026, ar trebui să aducă un impact semnificativ, peste 3% din PIB, ceea ce, teoretic, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul la circa 6% din PIB anul viitor”, a declarat Ionuț Dumitru.

Economistul spune despre următoarele pachete că nu vor avea un impact bugetar major, precizând că doar unele dintre măsuri vor reduce cheltuielile statului. 

„Pachetul 1 a fost cel care ar aduce impactul bugetar cel mai mare și pe venituri, și pe partea de cheltuieli. Pachetele următoare, 2, 3 sau câte ar mai fi, sunt intenționate să adreseze probleme mai degrabă de reforme structurale, nu aduc neapărat un impact bugetar major. Sunt unele măsuri, cum ar fi, spre exemplu, creșterea de impozite pe proprietate, care aduc un efect semnificativ sau introducerea unei taxe de mediu care, de asemenea, aduce probabil un efect semnificativ, dar, în același timp, sunt și reduceri de cheltuieli.

Această reducere de, să zicem, personal în administrația publică locală, care, teoretic, ar trebui să fie urmată și de alte zone ale administrației - administrație publică centrală, ministere și instituții centrale ale statului - care ar trebui să aducă efecte semnificative și pe partea de cheltuieli. Dar, încă o dată, din perspectivă bugetară, măsurile cele mai importante au fost implementate deja sau vor fi implementate cu începere din 1 ianuarie anul viitor”, a mai spus consilierul premierului Ilie Bolojan. 

Marți, într-o altă intervenție la Digi24, consilierul premierului Ilie Bolojan a dat asigurări nu vor fi creșteri suplimentare de taxe în perioada următoare.

„În momentul de față cred că trebuie să așteptăm să vedem care este impactul pachetului fiscal numărul 1, adică ce s-a decis acum ceva timp și a intrat în vigoare după 1 august, creșterea TVA, creșterea de accize. Mai sunt ceva creșteri de taxe de la începutul anului viitor, impozit pe proprietate, dar în esență, în momentul de față cred că trebuie văzut care este impactul acestor măsuri care s-au implementat deja și sperăm că efectele vor fi cele anticipate.

Și în mod normal n-ar trebui să mai luăm în discuție în perioada următoare creșteri de taxe, pentru că au crescut destul de semnificativ anumite taxe, în special în zona consumului. Și atunci trebuie să vezi care sunt efectele și în mod normal, calculele arată că anul viitor, cu măsurile care s-au luat, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul bugetar în zona lui 6% așa cum ar trebui, conform angajamentelor pe care România și le-a asumat. Deci, nu ar trebui să ne gândim la creșteri suplimentare de taxe în momentul de față și să vedem cum reacționează economia la măsurile care s-au luat deja”, a declarat Ionuț Dumitru.

