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Exclusiv Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară?

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Elena Lasconi și Nicușor Dan.
Elena Lasconi și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Fosta candidată la alegerile prezidențiale Elena Lasconi a catalogat drept „prostie” conceptul de „naționalism sănătos” la care a făcut trimitere recent președintele Nicușor Dan. Ea a spus, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că nu există un asemenea concept și că ceea ce contează sunt lucrurile concrete făcute pentru țară. Emisiunea „În fața ta” poate fi urmărită integral sâmbătă, 26 septembrie, la Digi24, de la ora 14:00.

„Asta e o prostie”, a spus Elena Lasconi la Digi24, când a fost rugată să comenteze conceptul de „naționalism sănătos” despre care a vorbit recent președintele Nicușor Dan.

„O prostie. Nu există așa ceva. Cum adică „naționalism sănătos”? Nu. Hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul... Nu mi-e drag să fiu cu steagul în mână numai când e campanie electorală, așa cum vedem noi că se întâmplă în campaniile electorale. Mă, dintr-odată toți sunt credincioși, toți sunt români adevărați, cu tradițiile, cu nu știu ce...”, a mai declarat fosta candidată la alegerile prezidențiale.

În opinia ei, sunt importante lucrurile concrete făcute de politicienii aflați la conducere pentru țară și mai puțin vorbele. 

„Doamne, dar ce-ai făcut tu pentru țărișoara asta? Dacă ești așa de român, ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la guvern acum, care ești la conducere? Ce-ai făcut? Concret, ce-ai făcut? Uite, eu las în urma mea școli, spitale, policlinică, creșă, o să fac drumuri, parcuri pentru copii. Tu ce-ai făcut?”, a mai spus Elena Lasconi.

Editor : B.P.

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