Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel, a fost prezentă în studioul Digi 24, unde a comentat atât de discutata reorganizare administrativ-teritorială.

„Categoric avem nevoie de o reorganizare, dar să fie pe bune. De la firul ierbii vă spun că pe oameni nu prea interesează care e treaba cu reorganizarea. Dacă ea ar fi explicată cu ce am eu de câștigat, ca cetățean, poate că oamenii ar vorbi despre asta”, spune Elena Lasconi.

Fostul candidat la prezidențiale spune că, totuși, acest lucru se discută de foarte multă vreme.

„Dar eu nu zic că nu s-ar face niciodată. Se discută de vreo 15 ani de reorganizarea asta. Nu sunt vehementă să spun că nu s-ar face niciodată, dar nu cred că PSD-ul va face o reorganizare. De ce? Pentru că are foarte multe de pierdut. Are mii de primari în toată țara. Ei se transformă niște furnicuțe în momentul în care sunt alegerile parlamentare sau prezidențiale. O să fie foarte mulți primari dezamăgiți. O să fie supărați. Eu nu știu cum ar putea să îi împace partidul pe primarii ăștia, care probabil o să emigreze sau să migreze către AUR sau către alte formațiuni”, spune ea.

„Ar fi o surpriză foarte plăcută din partea PSD să facă pe bune o reorganizare, dar cred că va fi o pseudo-reorganizare. Nu știu dacă a făcut cineva calcule cât am economisi noi, dacă am face reorganizarea”.

Referendum

„Mie mi s-ar părea fairplay să întreb poporul, printr-un referendum, dacă își doresc asta și să le faci propunerea - cum vrei să comasezi și pe cine vrei să comasezi? Din punctul meu de vedere, ca primar al unui municipiu, pot să vă spun că toată cheltuiala cu cele două spitale de care beneficiază 120.000 de oameni, adică și comunele din jur, cu toate școlile, adică cu cele 15 școli din Câmpulung, o face Câmpulungul cu bugetul foarte mic, pentru că noi nu avem investitori, deci și comunele din jur nu contribuie cu absolut nimic. Pe de altă parte, mai e o problemă. În comunele astea, și la Câmpulung, există o populație îmbătrânită. Oamenii sunt obișnuiți să plătească taxele și impozitele la primărie. Cred că ar trebui să fie păstrate puncte de lucru în comunele care vor fi comasate, pentru a fi la îndemână pentru oameni. Adică ar trebui să fie câțiva angajați și acolo. OK, n-o să mai fie consilieri locali, n-o să mai fie primar. Ai făcut o economie cu asta, dar trebuie să te uiți prima dată la popor. Noi vedem foarte multe lucruri de culise la televizor, din politică, când politica ar trebui să fie despre oameni”, mai spune Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel.

„Eu, în momentul ăsta, nu văd un câștig foarte mare, în afară de economia pe care o faci cu consilierii locali din comunele respective și cu faptul că nu mai sunt atâția primari, eu nu simt un alt avantaj și, până la urmă, trebuie să vă gândiți și la impactul asupra oamenilor, pentru că s-ar putea să fie foarte dezamăgiți dacă ei n-o să aibă măcar un punct de lucru în comuna respectivă”, explică Lasconi.

Întrebată dacă în spatele acestei dezbateri există vreo manevră sau vreun test, Elena Lasconi a spus că din punctul ei de vedere nu pare a fi o reformă reală.

„Nu o simt ca pe o reformă adevărată, adică e un pic de vrăjeală în ce comunică PSD. Ar putea să facă o pseudo-reorganizare, dar nu una pe bune, așa cum trebuie și cu calcule făcute clar, cu văzut pe fiecare UAT în parte, pe fiecare județ în parte. Adică asta nu se face așa, după ureche, că vrei tu. Deci eu aș face niște calcule foarte clare și serioase, matematice”.

„Se vorbește de multă vreme, aș cum cred că o să dea lovitura dacă o să vină un alt partid, nu știu, poate în campanie, și o să se țină foarte tare de treaba cu 300 de parlamentari. Se vorbește de foarte multă vreme, am avut și referendum pentru asta, deci trebuie să găsească ceva, să fie o găselniță. Acum, să vedem dacă a va fi făcută pe bune. Dacă ei o să facă această reformă pe bune, eu o să îi felicit.”, a mai spus Elena Lasconi.

Editor : Sebastian Eduard