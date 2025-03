Elena Lasconi: "Eu, categoric, voi câștiga alegerile"

Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale, al căror prim tur va avea loc pe 4 mai 2025, a răspuns întrebărilor jurnalistului Digi24 Valentin Chisoceanu.

Jurnalist Digi24: Invitata noastă de astăzi este doamna Elena Lasconi, cantidatul USR la alegerile prezidențiale. Bună ziua, doamna Lasconi, mulțumesc pentru prezență!

Elena Lasconi: Buna ziua. Vă mulțumesc pentru invitație. Da, mă cheamă și Valerica, a propos, că vai... Pe buletinul de vot sunt Lasconi Elena Valerica.

apropo că vai buletinul de vot



Jurnalist Digi24: Aș începe, doamna Lasconi, cu scandalul momentului, dacă putem să-i spunem așa. Știm cu toții, ne confruntăm cu această problemă, cu ridicarea vizelor pentru Statele Unite. Washington-ul a decis să suspende România, momentan, din programul Visa Waiver. V-aș întreba, în primul rând, pentru că a fost un întreg scandal la noi, la București, v-aș întreba dacă veți fi aleasă la Cotroceni, cum veți rezolva sau cum ați rezolva această problemă cât mai repede? Nu știu, l-ați suna imediat pe Donald Trump sau ce ați face?

Elena Lasconi: Nu. În primul rând, noi avem o mare problemă, de mai mulți ani, de comunicare din partea instituților, iar instituția purtătorului de cuvânt,

nu mai vorbesc de președintele României, în ultimii 10 ani, ați văzut și dumneavoastră ce a arătat...

Pe de altă parte, eu nu cred că administrația Trump are ceva în mod special cu România. Nu este despre România, pentru că în momentul de față migrația din România nu este o problemă pentru Statele Unite. Cei care au vrut să emigreze au făcut-o înainte de Revoluție. Noi avem oricum de ales între

26 de state din Uniunea Europeană și multe altele în care putem să lucrăm și să ne facem vacanțele.

Jurnalist Digi24: Bun, dar foarte mulți își cumpăraseră bilete pentru Statele Unite, pentru că știau că de la 1 aprilie vor călători fără viză, iar acum se confruntă cu această problemă, trebuie să meargă la ambasadă.

Elena Lasconi: Eu i-aș ruga pe toți cei care au făcut asta să îl dea în judecată și să recupereze acești bani de la Marcel Ciolacu, pentru că el s-a grăbit să spună că e finalizată cursa, în condițiile în care nu a trecut linia de finiș.

Statele Unite, de fapt, ce fac? Ce face domnul Donald Trump? Mie mi se pare că încearcă să-și respecte promisiunile din campania electorală. De fapt, ei ce vor să facă? Vor să pună niște condiții tocmai din cauza migrației ilegale, să pună niște condiții la câteva zeci de state, ai căror cetățeni au putut să intre fără viză în Statele Unite. Printre aceste câteva zeci de state este și România.

Eu sunt absolut convinsă că nu o să fie nicio problemă vizavi de situația României, pentru că, încă o dată, nu există un puhoi de români care să-și dorească...

Jurnalist Digi24: Și trebuie să precizăm că anul trecut am îndeplinit toate criteriile de aici...

Elena Lasconi: Mai mult decât atât! Cei care vor să se ducă în Statele Unite ale Americii, că spuneați și dumneavoastră că au luat bilete, o fac pe calea aerului. Și pe calea aerului există niște controale, cum să zic, la sânge, foarte meticulos făcute. Eu am fost în Statele Unite și am văzut ce înseamnă să stai câte o oră și ceva până îți controlează valiza, trebuie să ți se ia amprente... Nu intri așa, oricum!

Jurnalist Digi24: Așa este! Dar am văzut ce scandal a fost la București... Și, că spuneați de premierul Marcel Ciolacu, cumva acesta dădea vina pe ministrul de Externe, domnul Emil Hurezeanu, și spunea că este un politician care practică o formă de diplomație mai veche și nu este aliniat la tot ce se întâmplă acum.

Este ministrul de Externe responsabil pentru acest eșec sau cine este?

Elena Lasconi: Păi și Marcel Ciolacu este responsabil, pentru că el a anunțat de anul trecut, nu? Era campanie electorală și dădea bine să spună: „Gata, mergem fără vize în Statele Unite!” și a indus această informație întregii Românii, poate că a și obținut voturi pentru asta. Și acum oamenii care și-au cumpărat bilete, să plece în Statele Unite, de fapt, nu mai pot. Dar eu cred că nu va fi o problemă să obțină viză rapid pentru cei care și-au cumpărat bilete.

Eu să știți că am avut așa, o presimțire, un feeling... Și am avut și anul trecut, ceea ce mă face să cred că îți mai trebuie și fler. Pe lângă curaj și cinste, și bun simț, și bună credință, și caracter, mai ai nevoie și de asta... Eu vă spun sincer că anul trecut când am vorbit cu doamna ambasador i-am spus că aș vrea și eu să obțin viză, bineînțeles, să îndeplinesc toate condițiile care se cer, cu interviu, cu tot ce trebuie și zice: „Păi, nu, că n-or să mai fie vize, nu, nu...”. S-a schimbat administrația. Eu am vrut să-mi iau viză și mi-am luat viză pe 10 ani!

Jurnalist Digi24: Vă așteptați la acest lucru, dacă se schimba administrația?

Elena Lasconi: Da, pot să mă aștept la absolut orice! Pot să mă aștept la absolut orice și tocmai de asta zic că e e foarte important să să te gândești că, OK, România poate să fie într-un scenariu pozitiv, dar trebuie să fii pregătit și pentru scenariul negru.

Jurnalist Digi24: Și, totuși, cum ar fi sau cum ar putea rezolva România această problemă, să convingă administrația de la Casa Albă că, de fapt, nu avem o problemă?

Elena Lasconi: Eu aș discuta cu domnul Trump, dacă aș fi președintele României, categoric. De asemenea aș lua o grămadă de date, pentru că președintele nu le știe pe toate, președintele are niște pârghii importante, pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, tu poți să faci rost de tot felul de informații potrivit cărora câți români

au circulat în Statele Unite, câți bani au lăsat în Statele Unite, atunci când s-au dus, pentru că ei se duc acolo în vacanță, nu se duc să muncească. Deci se duc în vacanță, ei acolo cheltuiesc bani, aia înseamnă plus valoare pentru Statele Unite ale Americii.

De asemenea, i-aș aminti lui Donald Trump că în războaiele duse de Statele Unite România a pierdut 30 de militari și câteva sute au fost răniți. Aș discuta de la om la om, pentru că, până la urmă, politica și diplomația înseamnă relații interumane. Cel mai bine ar fi să îl privești în ochi pe om, dar eu cred că aș fi comunicat, în primul rând, cu românii, pentru că asta ar trebui să facă un președinte.

Jurnalist Digi24: L-ați fi contactat pe Donald Trump în această problemă?

Elena Lasconi: Bineînțeles, dar înainte de a-l contacta direct pe Donald Trump, să zic: „Aoleu, ce-ați făcut cu vizele?”, normal că m-aș fi consultat cu Ministerul Afacerilor Externe, cu primul-ministru... Lucrurile astea nu se fac așa, că nu-ți convine ție ceva și te-ai apucat să âreacționezi la primul impuls.

Elena Lasconi, despre gafele de politică externă

Jurnalist Digi24: Că tot vorbim despre politica externă, în campania pentru alegerile anulate de anul trecut, ați ieșit în evidență, dacă pot spune așa, cu mai multe gafe tocmai pe acest domeniu: politica externă. Este un reproș justificat acest lucru, faptul că ați gafat de mai multe?

Elena Lasconi: Oh, da, categoric, da, și mi-am și cerut scuze pentru asta, pentru că am fost dezamăgită și eu la unele intervenții. Eu, sincer, nu mă așteptam să candidez la prezidențiale anul trecut. În ultimii aproape cinci ani, am făcut administrație publică locală și nu am făcut altceva decât să mă gândesc cum să atrag fonduri europene ca să dezvolt comunitatea pe care o iubesc. Eu am fost conectată ca jurnalist și știam exact ce se întâmplă la nivel internațional, dar ultimii patru ani au fost cu concentrare maximă pe administrația locală pentru a face lucruri concrete pentru comunitate, dar pe de altă parte eu v-aș întreba acum pe dumneavoastră vă rog, cu tot respectul, cum vi se pare că vă mă descurc, mai ales că în ultima perioadă am avut o grămadă de probleme sensibile și am fost unul dintre politicienii care am reacționat rapid

Jurnalist Digi24: Îi lăsăm pe cei care ne urmăresc să tragă o concluzie...

Elena Lasconi: Pe de altă parte, eu învăț în fiecare zi.

Jurnalist Digi24: Acum sunteți mai pregătită?

Elena Lasconi: Sunt foarte pregătită și am învățat foarte mult. Vedeți, partea asta cu gafele, și aș vrea să subliniez încă o dată că am fost singurul candidat care a trecut prin atâtea teste, ceilalți nu au fost întrebați. Cred că jumătate din întrebări dacă i le puneați lui ă Klaus Iohannis, n-ar fi știut să răspundă la ele! Pe de-o parte, da, e neplăcut. Da, știu, am greșit, îmi cer scuze... E neplăcut, dar, dacă eu nu aș fi gafat, să fiu în atenția ă întregii țări, nu cred că m-aș fi pregătit atât de intens de atunci și până acum.

Și spre deosebire de alții, spre deosebire de Marcel Ciulacu, de exemplu, care se laudă că e preocupat de politica externă și care a recunoscut public că nici măcar nu citește brief-urile de la servicii, eu, în fiecare zi, îmi citesc brief-urile făcute de specialiștii de politică externă. Și vreau să le mulțumesc celor care mă ajută și mă sprijină în ă acest demers.

Jurnalist Digi24: Aveți consilieri buni?

Elena Lasconi: Da, am consilieri foarte buni și foarte bine pregătiți, dar nu m-aș apuca acuma să spun care este numele lor. Sunt foarte pricepuți, foarte buni, și nu vreau să pun reflectorul pe ei și să aibă de suferit din cauza faptului că eu am făcut lucrul acesta public.

De ce nu a renunțat Elena Lasconi la candidatură?

Jurnalist Digi24: Ce vă motivează, doamna Lasconi, personal, să candidați din nou la alegerile prezidențiale din luna mai? Vă întreb asta pentru că, știți și dumneavoastră, sau cu siguranță v-au întrebat foarte mulți, inclusiv jurnaliștii și nu numai, dacă vă retrageți sau nu. Până la urmă acum ce vă motivează? Și v-aș întreba și cât de mult vă deranjează faptul că Nicușor Dan, până la urmă, a intrat în aceea în această competiție.

Elena Lasconi: Mă motivează exact același lucru care m-a motivat și în urmă cu cinci ani când am luat decizia să intru în politică. Pentru că eu am intrat în politică, nu de dragul politicii. Deși politica ar trebui să fie explicată publicului altfel: politica este un instrument prin care pot să schimbi viața oamenilor în bine. E adevărat,

35 de ani am văzut că politica este un instrument care a fost folosit de politicieni corupți ca să se căpătuiască ei, să-și strângă averi, să strângă bani și să îi trateze cu aroganță pe oameni. Tocmai de aceea există o furie în societate.

Pe mine nu mă interesează și nu mă deranjează să intre oricine. Poate să vină și Donald Trump să candideze la alegerile din România, nu am nicio problemă cu asta!

Jurnalist Digi24: Ați intrat din nou în competiție dacă ar fi Donald Trump?

Elena Lasconi: Bineînțeles, pentru că eu sunt o femeie curajoasă. Mie nu mi-a spus nimeni niciodată cine sunt pentru că eu știu cine sunt. Am muncit toată viața din greu ca să ajung aici și îmi doresc să fac dreptate pentru români. Pentru că îmi doresc să fac dreptate pentru femeile care în momentul de față nu au posibilitatea să facă niște analize și mor din cauză că nu au posibilități. Mă deranjează faptul că nu e de dreptate, nu li se dă dreptate celor care vezi că mor cu dreptatea în mână

într-o instanță de judecată. Mă deranjează faptul că românii sunt reticenți să intre într-un spital, pentru că nu știi, intri cu o boală și ieși cu mai multe. Și pentru asta sunt hotărâtă să să fac dreptate!

Jurnalist Digi24: Vorbim imediat despre acest lucru și despre programul dumneavoastră, dar, totuși, cât de mult vă supără faptul că Nicușor Dan a intrat în această competiție? Pentru că este pe același palier cu dumneavoastră, dacă putem spune...

Elena Lasconi: Deci textul ăsta l-am mai auzit... El, poate, e oarecum pe un palier cu mine, dar eu cu el, nu sunt pe același palier. Pentru că eu am fost votată de oameni care nu votează USR, nu votează nici dreapta. Am fost votată chiar de femei din zona SOS, POT, AUR, am avut votanții din zona PSD. Aici nu e vorba despre partide și eu voi face tot ce ține de mine, și mai e o campanie electorală care are o grămadă de necunoscute, eu am trecut deja printr-una foarte dură! Le doresc mult succes celor care acum fac cunoștință cu o campanie electorală pentru prezidențiale! Este extrem de dură, dar eu am învățat foarte multe și nu mă intimidează...

Jurnalist Digi24: Mai dură decât anul trecut această campanie?

Elena Lasconi: Toate sunt, pentru că e vorba de "Perla coroanei", este vorba de președintele României și acum, pe înțelesul tuturor, nu știu cât de mult bine, dar poți să faci bine de la Cotroceni, dacă ești implicat, dar rău, cu siguranță, se poate face mult !

Jurnalist Digi24: Chiar dumneavoastră spuneați că ați fost votată nu doar de clasicul bazin al USR, susțineți că ați avut voturi din partea femeilor de la...

de la...

Elena Lasconi: Asta reiese...

Jurnalist Digi24: Asta reiese din statistici? Bun. Ați avut câteva sute de mii de voturi în plus la prezidențiale față de USR la alegerile parlamentare

Elena Lasconi: Jumătate de milion, da.

Jurnalist Digi24: O jumătate de milion... Unii au spus atunci că v-au votat pentru că nu aveau o alternativă mai bună. Credeți că aceste persoane vă vor vota din nou și acum?

Elena Lasconi: Ca să fiu foarte bine înțeleasă... Eu știu că m-au votat mulți oameni care m-au plăcut pe mine și vreau să le mulțumesc pentru asta, dar, de asemenea,

m-au votat oameni care nu erau în adorație pentru mine, ci nu le-au plăcut ceilalți candidați și, de asemenea, sunt unii care au votat tactic, vot-util, poate. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Cred că am răsplătit încrederea acordată atunci prin vot pentru faptul că m-am calificat în turul II și v-aș ruga să îmi dați din nou această șansă, să vă arăt cum poate avea România cel mai bun președinte de după Revoluție.

Elena Lasconi: "Eu, categoric, voi câștiga alegerile"

Jurnalist Digi24: Concret, cum îi veți convinge să vă acorde votul din noi?

Elena Lasconi: Uite, vin la podcast-ul dumneavoastră, mă duc peste tot în țară, vorbesc cu oamenii, îi privesc cu ochi. De asemenea, am început să fac niște dezbateri... Chiar mâine o să am iarăși încă una care se numește "Verde în față", unde vreau să vină oameni care nu m-au votat și nici nu intenționau să mă voteze, pentru că vreau să îi privesc în ochi și să vorbesc față în față cu ei.

Nu mă aștept... Eu cred că este cu totul și cu totul diferit ce se va întâmpla anul acesta, pentru că nu mai e vorba de stânga și dreapta, este vorba de despre un singur culoar

și este un culoar al percepților în momentul de față.

Pe de altă parte, eu sunt de-a lor, de-a românilor, am exact aceleași experiențe de viață ca și românii, am aceleași probleme pe care le au românii. Eu știu ce înseamnă război, am fost în Afganistan. Știu ce înseamnă, de exemplu, să ai o viață de miner în urmă cu 20 de ani, când am coborât în mină, se vorbea mult despre minerit, acum nu se mai vorbește. Știu ce înseamnă să ai un copil și să nu ai bani să îl tratezi sau nu ai bani să îi iei ceva de mâncare și eu pentru asta vreau să lupt, pentru că pot să fac dreptate!

Deci, conform Constituției, președintele nu are niște pârghii prin care să poată face concret prosperitate pentru români, dar rolul moral pe care îl are, pentru că este cel mai votat om din România, femeie din România, asta duce o forță extraordinară...

Jurnalist Digi24: Și cum ați putea face acest lucru, nu știu, dacă, de exemplu, nu ați avea guvernul de partea dumneavoastră?

Elena Lasconi: Se numește presiune și nu-i o presiune de război, să spunem, este vocea președintelui, a președintei, care are în spate vocile românilor. A promis niște lucruri în campania electorală și poate să meargă, conform Constituției are acest drept, la ședințele de guvern și în Parlamentul României, chiar și la CSM, să vorbească despre asta și poate să fie picătura, cum se spune, picătura chinezească și în momentul în care atrage atenția...

Jurnalist Digi24: V-ați duce mult mai des la ședințele de guvern?

Elena Lasconi: Da.

Jurnalist Digi24: Nu știu, ne aducem aminte, Klaus Iohannis s-a dus la ședința de guvern când premier, dacă îmi aduc bine aminte, era Sorin Grindeanu, cu acei "elefanți" în

în Palatul Victoria, cu ordonanța Ordonanța 13, după acel scandal. V-ați duce mult mai des?

Elena Lasconi: Da, mai ales atunci când îi afectează direct pe oameni! Eu nu l-am văzut pe Iohannis să fie deranjat de faptul că le cresc taxele românilor, ba pe muncă, ba li se pun taxe antreprenorilor, eu nu l-am văzut să ia atitudine. Nu știu ca guvernul să fi avut vreo discuție cu cei din mediu privat sau cu niște sindicate înainte de a crește niște taxe și niște impozite. Asta este trist, că nu știu de ce se cred atât de "frumoși și de deștepți" cei care ne conduc, pentru că eu cred că toate deciziile pe care le iei pentru țară, înainte de a lua aceste decizii, ar trebui să ai discuții cu cei care vor avea de suferit din cauza lor.

Jurnalist Digi24: Și, totuși, nu pot să nu vă întreb, s-a complicat într-un fel situația dumneavoastră odată cu intrarea lui Nicușor Dan în competiție?

Elena Lasconi: Pe mine nu mâ încurcă deloc. Dimpotrivă, eu cred că oamenii or să-și dea seama că eu sunt candidatul cu cele mai mari șanse de câștig și candidatul cel mai curajos și asumat pentru că eu nu am intrat într-o competiție rugându-mă de altul să se retragă.

Jurnalist Digi24: Totuși, cu ce vă deosebiți atunci de față de ceilalți contracandidații?

Elena Lasconi: Cu foarte multe! Pe lângă faptul că sunt omul faptelor și că de 31 de ani eu servesc doar oamenii, deci eu lucrez doar pentru oameni. Cu implicare și în societatea civilă și sprijin pentru ONG-uri, am fost ambasador al programului "Pâine și Mâine" de la World Vision, știți că avem 250.000 de copii care se culcă noaptea flămânzi, 30% din copiii de gimnaziu nu-și iau micul dejun, n-au ce să mănânce la micul dejun. Am fost implicată și am făcut foarte multe acțiuni cu mai multe organizații, ONG-uri pentru copiii bolnavi de cancer. Am sprijinit, am dat o mână de ajutor concret, nu e un lucru pe care l-am făcut pentru ca după aceea să candidez, după câțiva ani, nu m-am gândit nicio secundă că eu o să intru în politică.

E vorba și de caracter, e vorba că nu sunt intimidabilă, nu sunt șantajabilă și sunt foarte curajoasă. Și dacă e să vă dau câteva exemple...

Jurnalist Digi24: Sunt alți contracandidați de-ai dumneavoastră șantajabili, de exemplu?

Elena Lasconi: Categoric, da! Dar nu mă apuc acuma să îi spun, cred că oamenii sunt inteligenti și o să vadă lucrul acesta. Eu pot să vă zic că viața mea este o carte deschisă, orice puteți să găsiți pe Google. E adevărat că sunt și multe minciuni de când am intrat în campania de prezidențiale, dar dacă mă apuc acuma să dau în judecată și aștept să duc alte alegeri

prezidențiale și de peste alți cinci ani. Mi-am crescut singură fata și cred că asta e o dovadă de curaj, cred că toate mamele singure înțeleg ce spun. În timpul ăsta am reușit să fac și carieră...

Jurnalist Digi24: Vă sprijină din nou în această competiție?

Elena Lasconi: Da, tocmai mi-a scris adineauri... Vreau să te salut, Oana! A scris vreo 60 și ceva de pagini de strategie de campanie și mi-a spus că mă iubește și că mă sprijină

și că își dorește foarte mult să câștig pentru că sunt singura persoană potrivită.

Sunt foarte muncitoare, pentru mine nu există "nu se poate", nu există așa ceva! Și e un context atât de delicat acum, și din punct de vedere geopolitic.

Dacă până anul trecut vorbeam mai mult despre economie, despre deficit bugetar acum, deja, s-au schimbat prioritățile și cred că ar trebui să vorbim despre securitatea țării.

E bine să te gândești că...

Jurnalist Digi24: În contextul în care, ieri, Ilie Bolojan a fost prezent la summit-ul de la Paris... O chestiune extrem de importantă, având în vedere că vorbim despre... Cred că aici vă referiți la discuțiile despre cum putem ajuta Ucraina, în contextul în care am văzut, America discută cu Rusia peste capul Europei

Elena Lasconi: Da, dar pe de altă parte înțeleg că direcția europeană nu este pentru a trimite trupe în Ucraina, ci mai degrabă pentru a consolida frontierele cu Ucraina, pentru că totuși vorbim despre frontul de est al NATO și încă nu există o linie foarte clară, dar mă bucur foarte mult că 27 de lideri stau la aceeași masă, chiar 28, pentru că sunt multe discuții la care a participat și Marea Britanie, pentru că Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană și este evident că principalii actori la nivelul european sunt francezii, adică domnul Macron cu Merz și cu Starmer...

Jurnalist Digi24: Premierul britanic...

Elena Lasconi: Exact! Și cred că ar trebui să ne preocupe asta. OK, e bine să ne gândim, da, noi nu vrem război, vrem pace... OK, ca și cum ai sta într-o casă în care zici "mamă, e așa de bine și de frumos aici, la noi", dar ar trebui să te gândești că ar trebui să răsucești și cheia în ușă, adică ar trebui să te asiguri că nu intră hoții peste tine și cred că rolul președintelor este unul foarte important în următoarele luni, nu e vorba neapărat de următorii ani, adică trebuie să te miști foarte repede în ceea ce privește industria de apărare.

Eu cred că ae trebui să investim mult în industria de apărare și să creem locuri de muncă bine plătite. Pe lângă asta am avea un cuvânt de spus la masa negocierilor, fie că vorbim de Uniunea Europeană, de Europa, fie că vorbim de alți lideri ai lumii. Dacă noi am produce armament de bună calitate, dacă am produce drone, dacă am reuși să...

Jurnalist Digi24: Ministrul economiei spune că urmează să producem.

Elena Lasconi: Am auzit asta. Urmează să... Uite chiar o să mă duc la Bacău, că de aici plec la Bacău... Se produc drone de ultimă generație de atâta timp și noi suntem, știți, cu mișcarea aia a melcului, da, urmează să se întâmple... Deci eu aud lucrurile astea de multă vreme, și de asta sunt oamenii furioși, pentru că tot aud promisiuni care nu se îndeplinesc, nu se duc la bun sfârșit niciodată.

Bineînțeles că pe români nu-i interesează acuma ce tip de drone, care-i treaba, dar cred că i-ar interesa pe români să le spunem că sunt în siguranță, că vor fi în siguranță și, în plus, vor fi create locuri de muncă foarte bine plătite în zona aceasta.

Ca să nu mai zic...

Jurnalist Digi24: Din nou, promisiuni... De foarte multe ori am auzit, și românii au auzit, astfel de promisiuni.

Elena Lasconi: Păi nu sunt promisiuni, sunt lucruri concrete, pentru că noi acuma vorbim și despre niște bani care or să vină de la Comisia Europeană, pentru asta noi nu putem...

Dacă nu ar fi fost banchetul ăsta pe bani publici, făcut de guvern, și să ne fi adus la deficitul bugetar la care suntem și s-ar fi ocupat, de exemplu, de absorbția banilor de la Comisia Europeană prin PNRR, probabil că nu eram în situația asta și când vorbeai despre a crea locuri de muncă erai credibil, erai mult mai credibil.

Eu cred că putem să facem asta, să investim în infrastructură cu bani europeni și ând spun asta mă refer la autostrăzi, mă refer la poduri, pentru că degeaba faci tu nu știu ce

sau cumperi nu știu ce TAB-uri, ce tancuri de prin altă parte, dacă tu nu ai pe unde să le duci.

Cum îi convinge pe votanții lui Georgescu

Jurnalist Digi24: Vă schimbați tactica în această campanie, doamna Lasconi? Vă întreb dacă vă îndreptați cumva și spre susținătorii lui Călin Georgescu, pentru că am văzut foarte mulți candidați la alegerile prezidențiale încearcă așa să fure sau să-i convingă pe cei care l-au votat pe Călin Georgescu să se îndrepte acum către ei.

Elena Lasconi: Da, pentru că îi subestimează pe români, fac asta! Pentru că românii nu sunt marfă și voturile lor nu reprezintă o marfă, așa cum lasă să se înțeleagă acești politicieni sulfuroși de care și eu m-am cam săturat și abia aștept să-i bat la alegerile prezidențiale. Și asta pot doar cu ajutorul oamenilor, că m-am săturat de minciunile lor și de falsitatea lor.

Nu va exista o tactică diferită. Mie mi se pare că deja există niște falii în societatea românească. Prea mult, prea des se folosește concursul ăsta de patriotism. Eu cred că cu toții ne iubim țara, m-am săturat să văd că politicienii le pun etichete oamenilor de "ei" și "noi", de parcă suntem diferiți.

Eu cred că toți ne iubim țara asta, dar nu ai cum să spui că iubești țara asta și de fapt să urăști o parte din românii care trăiesc în această țară

Jurnalist Digi24: Și cum i-ați convinge pe votanții lui Călin Georgescu să vă voteze?

Elena Lasconi: Uite, autentic, normal, vorbind față în față cu ei. Să știți că am avut discuții, cu teme foarte sensibile, unii erau încruntați, supărați și după ne-am despărțit cu frunțiile descrețite. Nu știu dacă o să fiu votată, nu mă apuc să primesc promisiuni de la oameni că or să mă voteze. Sunt sigură că mulți dintre cei care m-au îmbrățișat și care s-au bucurat că mă văd s-ar putea să nu mă voteze. Cine intră în politică și crede că va fi iubit de toată lumea înseamnă că are nevoie de tratament.

Jurnalist Digi24: Am auzit la cei care l-au votat pe Călin Georgescu anul trecut acum fie merg cu George Simion, fie spun că nu vor mai merge la vot pe 4 mai. Credeți că toți cei care l-au votat pe Călin Georgescu îl vor vota acum pe George Simion?

Elena Lasconi: Categoric nu îl vor vota pe George Simion! Și deja văd statistici, dacă e să le iau în seamă, că am comandat și noi acum niște sondaje, să vedem ce rezultate or să fie, procentul de nehotărâți era undeva la aproape de 20%, ceea ce este enorm...

Jurnalist Digi24: 20% de nehotărâți. Foarte mult!



Elena Lasconi: Foarte mult! Anul trecut, ca să vedeți de unde a venit surpriza... Anul trecut, cu foarte puțin timp înainte de alegeri, știți cât era procentul de nehotărâți? 30%, enorm!

Oamenii iau decizia de vot înainte cu două zile de alegeri, poate că de asta a și avut un asemenea efect campania aceea ilegală făcută de Călin Georgescu. Eu le-aș spune celor care l-au votat pe Călin Georgescu următorul lucru: am tot auzit treaba asta cu "turul doi, înapoi", știți foarte bine că din punct de vedere juridic este exclus, pentru că această decizie a fost luată de cea mai înaltă instanță de judecată, Curtea Constituțională. Eu nu mă apuc acuma să vorbesc, să-mi dau oare cu părerea despre decizie, am considerat că este o acțiune ilegală, mi s-a părut că...

Își dorește Lasconi turul doi înapoi?

Jurnalist Digi24: Bun, juridic nu se mai poate, dar, personal, vă doriți sau v-ați dorit "turul doi, înapoi"?

Elena Lasconi: Degeaba mi-l doresc! Dar acuma i-aș ruga pe cei care ne urmăresc la podcastul dumneavoastră următorul lucru: mie mi s-ar părea drept, fair-play, cum ar spune americanii, că, dacă am ajuns în turul doi și unul dintre candidații care a ajuns în turul doi a fost scos, să-mi acorde acest credit de a rămâne candidatul din turul doi, pentru că

vreau să li se facă dreptate și acestor oameni. Și, dacă stați să vă uitați la toți ceilalți candidați, nu știu care dintre ei, în afară de mine, ar putea să scoată la lumină, într-adevăr, ce a fost atunci, în zilele alea de decembrie, și să vin cu documente foarte clare în acest sens. Deci eu aș face lumină și aș face dreptate, dacă aș ajunge președintele României.

Jurnalist Digi24: Nu s-a făcut încă lumina, ce credeți?

Elena Lasconi: Nu s-a făcut, pentru că noi nu aveam la vremea respectivă, știți foarte bine, că nu am avut dovezi. Noi nu am avut dovezi că Rusia a intervenit în alegerile din România, dar am fost singurul politician care a vorbit despre "nu ignorați războiul hibrid din Republica Moldova, din Georgia. Uitați-vă, nu-i ignorați, că s-ar putea să intervină și în România". Doar că eu n-am avut, n-am văzut dovezi palpabile și atunci când vorbești despre instituțiile statului, adică de zeci de mii de angajați, care sunt plătiți din taxele și impozitele noastre, și ei nu au venit cu nimic, nici o dovadă, atunci... Că vedem noi acuma niște anchete în desfășurare este una, este după ce s-a întâmplat. Adică la momentul acela...

Jurnalist Digi24: Aceste anchete aduc lumină cumva?

Elena Lasconi: Nu, să știți că cea mai multă lumină ați făcut-o dumneavoastră, cea mai multă lumină nu au făcut-o instituțiile. Este dureros ca instituțiile astea, care sunt suprafinanțate, și nu contează banii noștri... Nu contează, pentru că noi plătim, la greu, zeci de mii de oameni care lucrează în servicii și în toate instituțiile astea care ar fi trebuit

să facă lumină în acest caz și acest candidat să nu aibă posibilitatea să candideze, dacă, într-adevăr, am văzut informații în presă, se cerceta, de vreo câțiva ani, activitatea acestui domn. Pe de altă parte, presa care nu stă bine cu resursele, cum stau instituțiile, a venit cu o grămadă de clarificări și o grămadă de informații.

Mie nu mi se pare normal ca informațiile astea să le primești din presă, pentru că de asta și-au pierdut oamenii încrederea în instituțiile statului, pentru că nimeni nu mai vine să comunice cu ei din acele instituții.

Jurnalist Digi24: Că tot ați vorbit de Rusia, în acest context, și tot în acest context se menționează des, și chiar apare în clipuri de campanie ale contracandidaților, că ați spus aici, la Digi 24, că nu credeți că Rusia a fost în spatele anulării alegerilor. A fost o declarație greșită?

Elena Lasconi: Nu, a fost corectă. Eu am spus că nu am văzut nicio dovadă prin care Rusia a intervenit în alegerile din România, atunci. Și mi-o mențin! Adică, stați puțin, vedeți ce se întâmplă, arunci o "nucleară" și spui intervenția unui stat, dar nu spui care, da? O entitate statală sau non-statală, așa a spus Iohannis. Dar nu spui care, ca să lași loc la interpretări la greu. Apoi pui frica, ăsta, care este înconjurat de mercenari, posibile combinații cu nu știu ce ruși... Vezi reacțiile care vin din Rusia, referitoare la lucrurile astea, poate că Rusia a luat-o ca un bonus, poate s-au bucurat că s-a discutat despre Rusia, pot să crezi și lucrul acesta. Și, după, îl scoți pe Georgescu din calcul și toată lumea răsuflă ușurată.

Măi, haideți să nu să nu pierdem importanța acestei decizii luate anul trecut, pentru că este una foarte gravă, care ar putea să aibă consecințe pe mai târziu pentru democrația din România, cu anularea alegerilor. Eu nu am văzut dovezi. Pentru că nu le-am văzut, nu cred, pot să bănuiesc că... dar nu cred, nu mă puteți convinge atâta timp cât...

Dar eu pot să fac lumină dacă ajung la Cotroceni, categoric.

Jurnalist Digi24: Și veți face imediat?

Elena Lasconi: Da, sută la sută!

Jurnalist Digi24: Sloganul dumneavoastră spune că întruchipați curajul. De ce credeți că aveți curaj? Pare un cuvânt gol, așa...

Elena Lasconi: Da, el pare gol. Eu nu m-am născut curajoasă, dar am întâlnit foarte mulți oameni curajoși. Pe de altă parte, v-am și spus, mi-am crescut singură fata, asta este o acțiune de curaj. Să știți că mulți își abandonează copiii, mulți. Eu am filmat foarte multe povești din astea foarte triste.

Eu îmi iubesc fata, am făcut multe sacrificii pentru ea și în timpul în care am crescut-o mi-am văzut și de carieră. Și nu te ținea nimeni la Pro TV 25 de ani dacă nu erai bun și dacă nu erai dedicat. Și am învățat în fiecare zi. Pe lângă asta, v-am spus că am fost corespondent de război, nu mi-a fost frică, m-am dus în război, am fost la cutremurul din Turcia, am văzut ce înseamnă moarte. Am coborât în mine, m-am dus pe toate ulițele satului, am vorbit cu oameni... Am aceleași experiențe de viață ca a majorității românilor, aceleași experiențe.

Pe mine nu mă intimidează nimeni. Să știți că am avut presiuni puse pe mine, între turul unu și turul doi, de dumneavoastră nu vă puteți imagina. O să scriu despre ele în cartea pe care urmează s-o scriu.

Jurnalist Digi24: Veți scrie o carte?

Elena Lasconi: Voi scrie categoric o carte

Jurnalist Digi24: Despre ambele campanii?

Elena Lasconi: Nu, hai s-o facem una, să facem o singură carte, o să le comprim pe toate.

Dar eunu am cedat și sunt mândră că n-am cedat! Și ei știu că sunt un pericol pentru ei, pentru că eu nu sunt păpușa nimănui, pe mine nu mă controlezi cum îți convine ție, pentru că mie nu-mi spune nimeni cine este Elena Lasconi. Eu am muncit pentru numele meu!

Jurnalist Digi24: Curajul să fie punctul dumneavoastră foarte?

Elena Lasconi: Curajul, munca, foarte multă muncă! Toți prietenii asta îmi spun. Prietena mea care a plecat în State și care...

Jurnalist Digi24: Și un punct slab?

Elena Lasconi: Uite, este ăsta! E un paradox, toată viața mea am fost deschisă și am vorbit direct și am constatat că în politică nu e bine să faci asta. Dar cred că acum, mai mult ca oricând, acest defect pe care îl am, pentru că sunt directă și răspund întrebărilor, cred că ar trebui să fie un avantaj.

Jurnalist Digi24: Deranjează prea mult?

Elena Lasconi: Da, deranjează și poate să fie interpretabil. Dar, cred că anul ăsta, pentru oameni, cred că tocmai genul ăsta de abordare ar trebui să fie un plus, pentru că acum, mai mult ca oricând, trebuie să vezi cum gândește cel care își dorește să devină președintele României, pe cine are în spatele lui, ce abilități are și cred că e un moment bun...

Jurnalist Digi24: Care ar fi programul dumneavoastră de țară acum?

Elena Lasconi: Programul de țară, îl știți foarte bine...

Jurnalist Digi24: Este același anul trecut?

Elena Lasconi: Este același, dar s-au schimbat puțin prioritățile. Dacă anul trecut vorbeam foarte mult, și o să vorbesc și acum despre asta, pentru că mie mi se pare nedrept ca o mamă care își crește un copil să nu beneficieze de mai mulți bani dacă este în câmpul muncii, și voi face asta - pentru primul copil să îi rămână în plus 1500 de lei...

Jurnalist Digi24: Și cum veți face acest lucru? Pentru că știți, funcția de președinte...

Elena Lasconi: Am spus...

Jurnalist Digi24: Veți merge în guvern!

Elena Lasconi: Da, mergi în guvern, frumos, și te ții de capul lor... Și 1500 de lei pentru femeia care a născut un copil, mia de lei pentru tânărul până în 29 de ani, care să-i rămână în plus la salariu...

Jurnalist Digi24: Și dacă nu sunt bani? Având în vedere că deficitul, și așa...

Elena Lasconi: Păi n-or să fie bani niciodatâ dacă nu vor desființa tot felul de agenții, inspectorate și instituții unde sunt o grămadă care taie frunze la câini. Asta nu se va întâmpla! Și, credeți-mă, nu se va întâmpla cu un premier de la PSD. Tocmai de aceea decizia mea și propunerea mea a fost Ilie Bolojan, a fost primul politician care a vorbit despre asta. În el am încredere că ar putea să facă lucrul acesta și atunci ar fi bani!

Jurnalist Digi24: Deci sunteți cumva, dacă aș putea spune chitită, așa, pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Dar, știm cu toții, la alegerile parlamentare din decembrie, anul trecut, PSD a avut cele mai multe voturi, are cea mai mare pondere în Parlament. S-a vorbit la momentul acela inclusiv de cooptarea USR la guvernare, nu s-a mai întâmplat acest lucru...

Elena Lasconi: Păi de ce nu s-a întâmplat? Ia să vedem!

Jurnalist Digi24: Să ne spuneți dumneavoastră...

Elena Lasconi: Că nu ne-au dorit! Aia a fost balet, așa fac! Ei sunt obișnuiți cu stilul ăsta, care a mers, de 35 de ani merge, de a păcăli și de a minți. Vă aduceți aminte când m-am dus peste ei, că ziceau la televizor că eu nu vreau să particip la negocieri, că USR nu vrea să participe. Le-am scris pe grup: "mă, dar, voi, de unde chestia asta? M-a chemat cineva la vreo discuție?". Nu, ei, într-un fel, ne-au luat la mișto, dar au văzut cât de fragilă este coaliția lor, vorbesc de moțiunea de cenzură...

Jurnalist Digi24: O să fiți la guvernare după alegerile prezidențiale din luna mai?

Elena Lasconi: Da, categoric da! Eu pentru asta mă lupt, pentru că îmi doresc să facem lucrurile pe care le-am promis oamenilor de atâția ani și se va întâmpla asta!

Jurnalist Digi24: Dar cum se va întâmpla? OK, să spunem în scenariul în care dumneavoastră sunteți aleasă la Palatul Cotroceni, se schimbă guvernul, pentru că s-a vorbit despre acest lucru, după alegerile prezidențiale Marcel Ciolacu, posibil să nu mai fie premier? Chiar Marcel Ciolacu spunea că în campanie mai mult se discută cine propune pe cine

și să nu fie Marcel Ciolacu. Dumneavoastră ați spus, de altfel, că nu l-ați propune sau ați intra la guvernare, dar fără Marcel Ciolacu în funcția de premier...

Elena Lasconi: Categoric!

Jurnalist Digi24: Având în vedere că PSD are în momentul de față cea mai mare pondere ați numi un premier de la PSD?

Elena Lasconi: Categoric, nu! Nu voi numi un premier de la PSD și o să folosesc exact aceeași tactică pe care au folosit-o ei. Nu-i așa? Au făcut USL-ul... De ce au făcut primul USL, își mai amintește cineva? Neinteresant! Trecem la USL numărul doi. De ce s-a făcut USL numărul doi? Ar trebui să înțeleagă toți românii că s-a făcut USL2, de ce?

Jurnalist Digi24: Vă referiți la guvernul PNL-PSD de anul trecut...

Elena Lasconi: Exact! De ce? În numele stabilității, pentru că avem un război la graniță. În numele stabilității, adică, încă o dată, ai băgat frica în populație... În numele stabilității

se combină două partide, contra naturii, care teoretic nu ar avea nicio treabă...

Jurnalist Digi24: Pe cine ați numi, totuși, premier?

Elena Lasconi: Stați, folosesc aceeași tactică, vă zic... Și atunci, având în vedere că suntem într-o situație excepțională, da, avem un război la graniță, și acuma situația este un pic și mai tensionată, cred că e momentul să lăsăm orgoliile la o parte și să punem un om care se pricepe să facă asta!

Jurnalist Digi24: Din nou Ilie Bolojan...

Elena Lasconi: Ilie Bolojan va fi propunerea mea, singura propunere.

Jurnalist Digi24: Singura, chiar dacă PSD nu va accepta?

Elena Lasconi: Chiar dacă!

Jurnalist Digi24: Și cum veți face dacă...

Elena Lasconi: Nu se va întâmpla să nu accepte! Vom face în așa fel încât Ilie Bolojan să fie premier! Deci asta este o promisiune și eu mă voi bate pentru asta!

Jurnalist Digi24: Dar dacă PNL-ul, să spunem, va face un pas înapoi, spunând același lucru, că PSD are cea mai mare pondere în Parlament și atunci...

Elena Lasconi: Atunci PNL-ul își merită soarta și o să dispară din istorie, o să dispară la coșul de gunoi al istoriei.

Jurnalist Digi24: Și sunteți sigură că după aceste alegeri și USR va intra la guvernare?

Elena Lasconi: Sunt sigură! Și sunt sigură că dacă există deschidere din partea PNL, bineînțeles dacă or să pice niște capete și de la ei, că nu poți să mergi în aceeași formulă, să ai alte așteptări făcând același lucru, putem să facem o construcție solidă de dreapta.

Jurnalist Digi24: Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, doamna Lasconi, foarte pe scurt...

Elena Lasconi: Asta este o veste proastă! Întrebați-l pe "Bunuțu'" dacă mai avem mult timp...

Jurnalist Digi24: Să ne mai dea un pic de timp... Ați făcut recent o declarație, spuneați că ar fi bine ca TikTok-ul să fie închis cu două sau trei săptămâni înainte de alegeri, vă doriți?

Elena Lasconi: Nu, nu doresc! Cum să-mi doresc eu, ca fost jurnalist să închid ceva sau să închid gura cuiva? În niciun caz! Eu am spus așa: până în momentul de față instituțiile statului nu ne-au asigurat, sub nicio formă, că au luat măsuri foarte clare prin care noi vom avea alegeri libere și fără interferențe statale și non statale. Nu ne-a asigurat nimeni de asta. Și am zis așa... Băi, fraților, în loc să tăceți și să ne păcăliți și să repetăm episodul de anul trecut, spuneți că nu puteți, nu sunteți capabili... Nu a zis Iohannis: sunt prea multe servere, se duc informațiile dintr-un server într-altul, deci ne-a amețit cu niște servere, fraților! Deci nu puteți, nu sunteți în stare să faceți lucrul ăsta, închideți-l înainte cu o săptămână de alegeri, după aia dați drumul. Spuneți, mă, nu putem, nu suntem capabili să facem lucrul acesta! Dacă într-adevăr e așa. Dacă nu, să vedem cum ne demonstrează că noi vom avea alegeri libere și că nu vom avea interferențe statale și nonstatale.

Jurnalist Digi24: Vă așteptați la astfel de declarații și în această campanie sau imediat după primul tur?

Elena Lasconi: Eu mă așteptam de mult la astfel de declarații. Mă așteptam la declarațiile astea pe data de 6 decembrie, când s-au anulat alegerile. Atunci mă așteptam la declarații de astea, să ne spună exact cum au folosit, ce au făcut...

Jurnalist Digi24: Pe scurt, doamna Lasconi. Mai exercitați acum funcția de primar sau...

Elena Lasconi: Da, bineînțeles! În primul rând primarul nu are program, doar că eu fac parte din categoria primarilor foarte cinstiți și atunci când nu sunt în primărie eu îmi iau concediu, deși eu umblu pe la ministere pentru Câmpulung, intru în ședințe pe Zoom...

Dar eu, în ziua respectivă, nu figurez ca fiind la primărie, adică îmi iau concediu legal. Și chiar zilele acestea... O să stea trei luni Curtea de Conturi la primărie și am văzut că, din nou, s-au făcut niște presiuni, s-a făcut o petiție, de la un cetățean, bineînțeles că politic s-a făcut asta, să-mi verifice ă concediul de anul trecut.

Să-l verifice, eu vă spun foarte clar că am făcut niște eforturi foarte mari, pentru că nu e ușor să ai atâtea responsabilități, să fii și primar...

În ultima perioadă am stat trei zile la Câmpulung și joia, vinerea, sâmbăta și duminica, în țară.

Jurnalist Digi24: Deci cam așa vă împărțiți acum...

Elena Lasconi: Da, dar va trebui, când începe campania, să-mi iau toată luna respectivă. Vă reamintesc că, o să și verifice, oricum, și Curtea de Conturi, lucrul acesta...

Jurnalist Digi24: Vă e teamă să nu găsească ceva în neregulă?

Elena Lasconi: Nu, nu mi-e teamă deloc. Chiar spuneau cei de la Curtea de Conturi: "dar nici nu trebuia să vă luați concediu!". Eu, în luna ianuarie, de exemplu, nu am avut bani să îmi plătesc rata, adică să îmi rămână mie din indemnizație. pentru că mi-am luat mai multe zile de concediu fără plată și... Bineînțeles că m-a ajutat soțul meu în chestia asta, dar vreau sâ vă spun câ eu joc corect...

Jurnalist Digi24: E un pic ciudat să auzim de la un candidat la alegerile prezidențiale că în luna ianuarie, ați spus bine, că v-ați lua concediu fără plată și nu ați avut...

luat concediu fără plată și nu ați avut

Elena Lasconi: În decembrie am luat concediu fără plată și n-am avut bani să plătesc. Eu plătesc cam până în 5.000 de lei, până într-o mie de euro, cam așa e valoarea creditelor mele. Tot ce am făcut în viața asta am făcut prin credit. Unul dintre ele o să se închidă anul viitor, dar ăla care are ipotecă pe apartament și plătesc apartamentul e până în 2037.

Jurnalist Digi24: Ați vorbit mai devreme despre nedreptăți, mai ales în cazul femeilor, care credeți că este cea mai mare problemă?

Elena Lasconi: Sunt multe! Faptul că nu ajuți femeile tinere, și de asta nici nu mai putem vorbi despre o creștere a natalității, pentru că nu le sprijini, și eu vreau să fac asta și să lupt pentru asta. Faptul că nu sprijini femeile la primele semne la care ar avea un nodul la sân, de exemplu, sau o problemă din asta cu care se confruntă femeile în viață... Eu o să mă lupt pentru asta, pentru că nu mi se pare normal ca în țara asta să mori pentru că n-ai bani.

Jurnalist Digi24: Poziția dumneavoastră cu privire la avort.

Elena Lasconi: Este categoric dreptul femeii, este dreptul suveran al femeii să facă ce vrea cu corpul ei.

Jurnalist Digi24: Față de parteneriatul civil?

Elena Lasconi: Am exact aceeași părere ca și anul trecut, sunt pentru parteneriatul civil, fie că vorbim despre comunitatea LGBTQ, fie că vorbim despre ceilalți, pentru că sunt

multe cupluri care decid să nu se ducă la starea civilă sau la biserică pentru a forma un cuplu, aduc pe lume copii... Eu cred că din punct de vedere legal, un drept de proprietate,

pentru aparținător în spital, pentru succesiune ai nevoie de de un contract, practic să ai niște drepturi legale.

Jurnalist Digi24: Și o ultimă întrebare. Doamna Lasconi, ați vorbit mai devreme despre economie, despre deficitul bugetar și așa mai departe... Ce poate face președintele pentru mediul de afaceri, pentru că, iată, dacă nu rezolvăm această problemă a deficitului se vorbește din nou despre taxe mai mari, taxe noi...

Elena Lasconi: Formal, președintele, conform Constituției, nu poate să facă nimic în acest sens, dar informal poate să facă enorm. Cum spuneam președintele duce în guvern vocea românilor și și antreprenorii sunt români. Și chiar dacă nu sunt cetățeni români și doar sunt cetățeni ai României au dreptul să fie ascultați. Mie mi se pare incredibil că au fost puse atâtea taxe tot în cărca antreprenorilor fără ca guvernul să aibă bunul simț să aibă o discuție cu ei.

În primul rând eu îi voi invita la o discuție, voi avea și un consilier care să fie din zona asta de mediu de afaceri, pentru că mă interesează cum putem sprijini concret, dacă trebuie făcute modificări legislative, dacă sunt lucruri care se pot face doar de către guvern. Asta îmi doresc, să nu mai împovărăm antreprenorii. Se face multă evaziune fiscală, mai ales în localitățile mici, pentru că dacă nu s-ar face evaziune fiscală s-ar închide.

Și cred că noi trebuie să încurajăm antreprenorii care aduc prosperitate economiei României, așa cum aduc și angajații, prin taxele și impozitele pe care le plătesc. Noi ar trebui să avem o altă abordare față de ei, umană, ceea ce a lipsit până acum, deschisă, empatică.

Editor : A.D.V.