Elena Lasconi a declarat miercuri, în direct la Digi24, că PNL, PSD și USR ar trebui să își unească forțele pentru demiterea președintelui Nicușor Dan, fără implicarea AUR. Fosta candidată la alegerile prezidențiale susține că o astfel de mișcare ar putea aduce beneficii electorale partidelor în 2028. Totodată, Lasconi a anunțat că nu intenționează să mai candideze la alegerile prezidențiale și a explicat de ce ar fi fost dispusă să se retragă în favoarea lui Ilie Bolojan, dar nu și a lui Nicușor Dan.

Lasconi cere PNL, PSD și USR să se unească pentru demiterea președintelui

Întrebată de ce se teme Nicușor Dan de anul 2028, Elena Lasconi a susținut că șeful statului ar trebui să fie îngrijorat inclusiv în privința viitorului său imediat și a pledat pentru o inițiativă de demitere a președintelui, venită din partea partidelor proeuropene.

„Eu aș zice să se teamă și pentru ziua de mâine. Eu cred că ar fi o figură frumoasă pe care s-o facă PNL, să racoleze și PSD, și USR, să lase AUR la o parte și să înceapă să îl demită pe Nicușor Dan. Cred că ar crește în 2028, că ăsta e o catastrofă. Adică, dacă tot timpul amenințarea vine de la AUR, că o să îl dea jos pe Nicușor Dan, eu cred că o mișcare inteligentă ar fi să se unească forțele prodemocratice”, a declarat Elena Lasconi, la Digi24.

Elena Lasconi spune că nu va mai candida la alegerile prezidențiale

Întrebată dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2030, Elena Lasconi a răspuns negativ, invocând presiunea la care a fost supusă în timpul campaniilor electorale anterioare.

„Nu, pentru că am candidat de două ori. Cred că e destul și nu știu câți bărbați ar fi rezistat la presiunea pe care am avut-o eu. Dar vă spun că am avut o campanie foarte grea, cu foarte puțini oameni pe lângă mine, fără un partid mare pe lângă mine, fără nu știu ce consultanți, fără manevre, fără jocuri murdare. A fost foarte greu”, a afirmat aceasta.

„M-aș fi retras pentru Ilie Bolojan, dar nu pentru Nicușor Dan”

Elena Lasconi a subliniat că s-ar fi retras din cursa electorală în favoarea lui Ilie Bolojan, însă că nu ar fi făcut același lucru pentru Nicușor Dan, criticând activitatea acestuia din perioada în care a condus Primăria Capitalei.

„Am vocalizat, după anularea alegerilor, că m-aș retrage pentru Ilie Bolojan, dar nu pentru Nicușor Dan, pentru că știam ce catastrofă e. El a blocat Capitala României, da, cu tot felul de proiecte. E un om care nu se uită în ochii tăi”, a mai declarat Elena Lasconi.

Editor : Ș.A.