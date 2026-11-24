Elena Lasconi, fosta candidată la alegerile prezidenţiale, a transmis, marţi, un mesaj, la împlinirea a doi ani de la turul de scrutin care a fost anulat şi la finalul căruia ea s-a clasat pe locul al doilea. „Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, aşa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriştii de la revoluţie”, afirmă Lasconi, apreciind că românii şi-au pierdut încrederea în vot. „Cică s-au anulat din cauza interferenţei Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat şi alegerile parlamentare?”, a transmis Lasconi.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranţa că pot schimba în bine ţara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranţa, trăim mai prost şi mai neîncrezători. Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, aşa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriştii de la revoluţie”, a scris, marţi, pe Facebook, Elena Lasconi.

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Potrivit acesteia, există câteva certitudini.

„Prima certitudine, anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democraţiei din România şi nu va putea fi reparată vreodată. Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coşul de gunoi al sistemului (PSD, PNL - Iohanis, serviciile şi marionetele CCR). A doua, dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide şi clare, pe care nu le avem, că boţii Rusiei zburdau prin toate reţelele sociale din România”, a mai transmis fostul candidat la alegerile preazidenţiale.

Elena Lasconi crede că „românii şi-au pierdut încrederea în vot”, aceasta fiind a treia certitudine.

„A patra, anularea l-a transformat pe Georgescu în martir, iar percepţiile şi teoria conspiraţiei au luat locul adevărului şi normalului. A cincea, cică s-au anulat alegerile din cauza interferenţei Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat şi alegerile parlamentare? În traducere liberă, a cincea certitudine este că sistemul a fost deranjat de rezultatul primului tur de la prezidenţiale”, a mai scris Elena Lasconi.

Aceasta apreciază că a şasea certitudine „merge mână în mână cu o manipulare grosolană potrivit căreia judecătorii CCR tremurau de frică la gândul că Georgescu ar fi ajuns la Cotroceni”.

„Este o certitudine constituţională că un candidat care are o campanie ilegală poate fi invalidat de CCR. A şaptea nu are nicio legătură cu magia numărului şapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului şi că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor şi nici un alt adevăr”, a adăugat Elena Lasconi.

Rezultatele finale ale alegerilor din 24 noiembrie 2024 au arătat că finaliştii turului doi al alegerilor prezidenţiale erau independentul Călin Georgescu, cu 22,94% şi Elena Lasconi (USR), cu 19,15%.

Turul întâi a fost, însă, anulat, în 6 decembrie 2024, prin decizie a Curţii Constituţionale, care a dispus reluarea întregului proces electoral.

Preşedintele Nicuşor Dan a promis încă de la preluarea mandatului că va prezenta un raport al anulării alegerilor, însă acest lcuru nu s-a întâmplat.

Marţi, Administraţia Prezidenţială a reacţionat la Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024, afirmând că nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică, iar marea majoritate a întrebărilor şi afirmaţiilor AUR îşi găseşte răspunsul „în însăşi” Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, detaliată şi explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituţionali, şi în interviul din februarie 2025 al preşedintelui de atunci al Curţii Constituţionale, Marian Enache.

Potrivit sursei citate, CCR a anulat alegerile pentru trei motive: avantajul „substanţial” de expunere în online a unui candidat prin folosirea „netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea „flagrantă” a legii finanţării campaniilor electorale.

Preşedinţia recunoaşte că la momentul hotărârii probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete întrucât „nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, dar menţionează că verificările ulterioare „au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin”.

Editor : Ș.R.