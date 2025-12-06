Live TV

Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: „Sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia”

Data publicării:
elena lasconi la dezbaterea tvr
Elena Lasconi / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Fosta candidatată la Preşedinţie Elena Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, notează, într-un mesaj despre anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani.

„A trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani. Rezultatul: un popor şi mai dezbinat, împărţit în multe tabere, teoria conspiraţiei este mai prezentă decât realitatea, percepţiile sunt mai puternice decât adevărul, mulţi şi-au pierdut încrederea în vot, în instituţiile statului şi tuturor ne merge mai rău ca anul trecut. Deşi mă consider o femeie optimistă, nu reuşesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”, a scris Elena Lasconi, sâmbătă, pe Facebook.

Ea a acuzat că sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România”, care în fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică şi nemulţumire.

„Ce bine poţi construi pe o astfel de temelie?”, se întreabă Elena Lasconi.

Ea a subliniat însă că încă mai crede în oameni.

„Sper ca oamenii de bună credinţă din ţara pe care o iubesc să nu stea deoparte. Cred în tineri, cred în femeile care se luptă zi de zi ca familiile lor să o ducă mai bine. Şi mai cred că doar prin empatie şi iubire de semeni putem face bine România”, a conchis fostul candidat la Preşedinţie.

