Fosta preşedintă a USR, Elena Lasconi, afirmă, vineri, pe Facebook, că „România a ales Europa şi trebuie să rămână pe acest drum”. Postarea acesteia a strâns sute de comentarii, de la aprecieri pentru faptul că şi-a recunoscut greşeala, până la apostrofări că ar fi fost mai bine dacă ar fi renunţat la candidatură în favoarea lui Nicuşor Dan. Mulţi internaţi i-au solicitat Elenei Lasconi să nominalizeze candidatul pe care îl va susţine în turul al doilea şi să facă un îndemn în acest sens către votanţii săi din turul întâi.

Elena Lasconi şi-a schimbat fotografia de copertă de pe pagina sa de Facebook, postând o fotografie cu steagurile României şi Uniunii Europene şi cu mesajul „România a ales Europa şi trebuie să rămână pe acest drum”, în care cuvintele „România” şi trebuie să rămână” sunt scrise cu roşu.

Postarea Elenei Lasconi a adunat, în aproximativ două ore, mii de aprecieri şi sute de comentarii, oscilând între felicitări pentru direcţia aleasă, până la solicitarea de a nominaliza persoana pe care o susţine pentru turul al doilea şi îndemnul, în acest sens, către votanţii săi şi reproşul că nu a renunţat la candidatură în favoarea lui Nicuşor Dan.

„Cred că acum Nicuşor Dan are nevoie şi de cei 250.000 care au rămas până la capăt alături de Elena Lasconi (...). E timpul să lăsăm miştourile şi orgoliile şi să ne unim, că nu e timp suficient!!! Acum fiecare vot contează!”, este mesajul unei persoane care a comentat la postarea Elenei Lasconi.

Un alt comentariu apreciază oamenii care recunosc că au greşit: „Oamenii sunt de apreciat când recunosc că au greșit. Spuneţi cu nume și prenume pe cine sustineţi! V-aş aprecia!”.

Răspunsul unui alt român la acest comentariu a fost promt: „Nu suntem la emisiunea 'Iartă-mă' ... că ne place, că nu ne place Nicuşor Dan, acum are nevoie de voturi ca de aer, nu mai băgaţi băţul prin gard, greşeli au fost făcute în ambele tabere ... Haideţi că avem treabă, să nu irosim timpul cu orgolii prosteşti”.

Alţi internauţi răspund că Elena Lasconi nu trebuie să spună cu cine votează, pentru că „votul e secret” şi oricum, „e clar îndemnul, ţinând cont de poză”.

„Susţinătorii ei au înşeles, nu trebuie să dea nume, este foarte clar”, afirmă persoana care comentează.

Un alt internaut punctează că, totuşi, Elena Lasconi nu îl poate nominaliza pentru a fi susţinut „pe cel care i-a făcut plângere penală”.

Elena Lasconi şi-a actualizat, vineri, şi fotografia de profil de la pagina sa de Facebook. „Ce bine ar fi fost să vă fi văzut toată lumea alături de Nicușor Dan în toată campania, susţinându-l şi punând umărul la viitorul european al României! Dar poate nu e timpul pierdut. Aţi dovedit ca sunteţi o femeie puternică, lucru pentru care vă admiră multă lume. Puterea unei femei vine din voinţa ei de a face ceea ce e drept a fi făcut”, este unul dintre sutele de comentarii de pe pagina sa.

Luni, Elena Lasconi şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedintă a Uniunii Salvaţi România (USR).

„Aşa consider că este corect, firesc şi bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ţinut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a afirmat ea.

Lasconi a demisionat din funcţia de lider al USR la mai puţin de un an după ce a fost aleasă la conducerea partidului.

La alegerile prezidenţiale de duminică, Lasconi a obţinut 2,7% din voturi.

Editor : C.S.