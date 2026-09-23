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Exclusiv Elena Lasconi, un nou atac la adresa lui Nicușor Dan: „E o catastrofă. Suntem de râsul lumii.” Ce spune despre alegerile anticipate

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Elena Lasconi Foto: Captură Digi24
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Atac direct al fostului candidat la alegerile prezidențiale Elena Lasconi la adresa președintelui României. Lasconi susține ideea alegerilor anticipate, dar a făcut și o previziune: PSD și AUR vor ajunge la guvernare. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „În fața ta” pe care o puteți urmări sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

„E o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâi desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva, ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne ferește-mă... Nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii”, a declarat Elena Lasconi la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 14.00.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale crede că, dacă vor fi alegeri anticipate, PSD și AUR vor face majoritate.

„Eu vă spun, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia n-or să livreze nimic”, a precizat Lasconi.

 

Editor : A.P.

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