Elena Lasconi, care a candidat din partea Alianței Dreapta Unită și a fost realeasă cu o largă majoritate în funcția de primar al localității Câmpulung, a prezentat marți seară, la „Jurnalul de Seară” de la Digi 24, membrii din actuala conducere a USR care ar trebui înlocuiți după eșecul la alegerile locale și parlamentare 2024. Lasconi a recunoscut, în același timp, că există mai mulți membri USR cu care ar putea colabora în continuare în cazul în care ar fi aleasă președinta partidului.

Despre Cristian Ghinea, actual coordonator al Departamentului de Politici Publice al USR, Elena Lasconi a apreciat că acesta ar trebui „să facă un pas în spate”.

„El este unul dintre ei (Ghinea) dar asta nu înseamnă că trebuie să plece acasă, trebuie să lucrăm împreună, doar să facă un pas în spate de la conducere. Să nu-i mai vedem în biroul național. În Moșteanu am încredere, e cel mai mucnitor om pe care-l cunosc, o să-l susțin și la parlamentare, m-a susținut mult și când am decis să intru în USR am avut condiția să nu încerce să mă controleze pentru că o să știe toată țara și să mă ajute”, a spus Lasconi la Digi 24.

Elena Lasconi a spus, despre cei din conducerea partidului care ar trebui înlocuiți că „„nu o să-i scoată nimeni în șuturi din USR”. Ea a numit, de asemenea, și câțiva colegi cu care spune că ar putea lucra în echipă.

„Eu pe Dominic (Fritz) îl respect, îmi place, la fel și cu Lucian Viziteu, îl respect, are o grămadă de calități, eu știu să lucrez în echipă. Dacă decidem să candidăm pentru că nu ne regăsim în liniile, dacă fiecare dintre aceste trei personaje printre care și eu decide să candideze, dacă câștigă Dominic, eu voi fi cot la cot cu el, ei nu sunt dușmanii mei, nici Drulă nu e dușmanul meu. Noi suntem o echipă. Nu-mi doresc, nu mi-am dorit niciodată să conduc un partid sau să fac carieră, dar trebuie să stingem un incendiu, dacă eu nu simt că nu se va face schimbarea profund, atunci voi candida”, a spus Lasconi.

În privința lui Vlad Voiculescu, Elena Lasconi a spus:

„Nu cred că e printre primii cinci, Vlad Voiculesc. Eu îl știu înainte de a intra în USR și e un om de calitate și, da, aș putea să lucrez cu el. Nu-mi place să vorbesc, e ca și cum îi chemăm la tablă și îi executăm acum”.

Elena Lasconi a spus că, în cazul în care ar ajunge președinta USR ar face un „audit pe membri”.

„Eu nu cred că s-a făcut vreodată pentru că cei care au fost de fațadă au soarta lui Cioloș sau Nicușor Dan. Dacă vrei să faci treabă trebuie schimbată toată conducerea”, a spus Lasconi.

„Am vorbit cu Vlad Gheorghe, azi m-a sunat și Cosette Chichirău. Eu țin legătura cu foarte mulți colegi pentru că i-am ajutat în campanie sau cu un sfat. Țin legătura penru că mie îmi place să lucrez în echipă. Nu se schimba țara cu un om ci cu implicarea fiecăruia.

Pe de altă parte, dacă devii președintele partidului poți să convoci încă un comitet politic în care să iei în discuție două puncte și anume candidatul la prezidențiale și președintele partidului să fie votat de fiecare membru nu de delegați. Vreau să discut pentru că deciziile nu le iau de una singură, eu dacă intru să fac pasul acesta, vreau să reconstruim pe bune USR care a fost și sper să mai fie partidul speranță”, a precizat Elena Lasconi.

Editor : M.L.