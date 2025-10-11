Live TV

Video Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul UDMR: „Simțiți-vă liber să veniți oricând la ușa mea”

Data publicării:
Primarul din Cluj-Napoca și-a făcut loc printre jurnaliști și agenții de pază pentru a ajunge la premierul Ungariei, după Congresul UDMR. Emil Boc a ținut neapărat să îl invite pe Viktor Orbán să vină și la Primăria din Cluj cu ocazia unei viitoare vizite.

Emil Boc l-a așteptat pe premierul ungar Viktor Orban la încheierea Congresului UDMR, în momentul în care acesta pleca, fiind înconjurat de agenți de pază dar și de jurnaliștii care îl filmau. 

Redăm mai jos dialogul dintre primarul Clujului și prim-ministrul Ungariei:

Emil Boc: Domnule premier, vă invit să veniți și la primărie, în Cluj.

Viktor Orban: Ar trebui, da, voi veni data viitoare.

Emil Boc: Vă invit la restaurant, dar de asemenea și la primărie.

Viktor Orban: La primărie, da, despre asta vorbeam, invită-mă.

Emil Boc: Vă aștept. Simțiți-vă liber să veniți oricând la ușa mea.

Viktor Orban: Îmi amintesc foarte bine și apreciez lucrurile pe care le-ai făcut.

Emil Boc: Mulțumesc pentru colaborare!

Prezent la evenimentul UDMR, vineri, Viktor Orban a susținut un discurs cu tentă electorală. Acesta a vorbit despre importanța comunității maghiare din România și a declarat că UDMR este un „factor de strategie națională”.

„În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania”, a declarat premierul ungar, referitor la alegerile legislative care vor avea loc la anul în Ungaria.

La congres au participat și premierul Ilie Bolojan, dar și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democraților i-a mulțumit lui Viktor Orban pentru că a sprijinit aderarea României la Spațiul Schengen, însă a părăsit sala în momentul în care a fost intonat imnul secuiesc.

