Emil Boc: Am aflat de ce se organizează alegeri din 4 în 4 ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a glumit, vineri, la congresul UDMR, declarând că a aflat de la români de ce se organizează alegeri din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează. Boc a adăugat că se bucură de parteneriatul pe care l-a avut şi îl are în continuare cu UDMR.

„M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi preşedintele şi o dată la doi ani aveţi un congres de stabilire a politicilor pe care le promovaţi. Am aflat de la români de ce se organizează în această ţară alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează. Aşa mi-au spus românii mai în glumă, mai în serios. Eu mă bucur de parteneriatul nostru pe care l-am avut şi îl avem în continuare. Şi în continuare contez pe acest parteneriat în interesul nostru, al tuturor pentru a continua o viaţă de calitate la Cluj şi în România”, a transmis Emil Boc în discursul rostit la începutul Congresului UDMR, care se desfăşoară la Cluj Napoca.

El a precizat că de peste 20 de ani a dat altă faţă municipiului Cluj-Napoca, „un oraş în care normalitatea este la ea acasă, un oraş în care a te simţi acasă nu are niciun fel de legătură cu calitatea sau cu etnia pe care o ai”.

Boc a menţionat că „fiecare cetăţean se simte acasă în Clujul nostru drag şi împreună am construit un oraş tolerant şi european”.

La Congresul UDMR sunt prezenţi şi premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, premierul ungar Viktor Orban. Preşedintele nicuşor Dan nu este prezent, deşi au existat informaţii legate de participarea sa la eveniment.

Editor : A.C.