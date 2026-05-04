PNL nu va renunța la Ilie Bolojan, indiferent dacă moțiunea de cenzură trece sau nu, spune Emil Boc. Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit la Digi24 despre scenariul în care guvernul va pica mâine la moțiunea de cenzură și a subliniat că în partid nu se pune problema de schimbare a lui Bolojan din funcția de președinte. Boc a precizat că ar mai fi necesară o ședință a coaliției care să oprească această moțiune.

Emil Boc dă asigurări că PNL nu va renunța la Ilie Bolojan, indiferent dacă va trece moțiunea de cenzură, subliniind că PNL intra la guvernare cu PSD, iar cei care dau jos guvernul au obligația să formeze noul guvern.

„Nu există asemenea idee de schimbare a președintelui partidului. Nici nu avem pentru ce să schimbăm președintele partidului pentru că și-a făcut datoria și față de România, și față de partid. Eu vă spun cu siguranță cine pierde mâine. Românii pierd din acest joc, indiferent cine câștigă sau pierde ca politician, iar cei care au inițiat moțiunea de cenzură au pus căruța înaintea cailor. Adică nu este normal să produci o criză guvernamentală fără să ai o soluție la această criză guvernamentală înainte de a o declanșa. În țările occidentale consacrate, cu democrație recunoscută, de exemplu, Germania, da, pot să inițiez o moțiune de cenzură, dar în momentul când ai inițiat-o ai și soluția la ce pui în locul guvernului care pică. Deci, în același timp votezi și demiterea guvernului în exercițiu, dar și noul cancelar, să ai continuitate. La noi dăm foc la casă și după aceea ne văietăm că arde casa și nu știm ce să facem.

Rezoluția PNL-ului este foarte clară și fără echivoc. Cei care dau jos guvernul au obligația politică și morală să formeze noul guvern. În consecință, PNL-ul nu se va regăsi într-o asemenea structură firesc, logic, politic și moral. Cei care dau jos trebuie să aibă pregătesc și soluție alternativă”, a declarat Emil Boc la Digi24.

Boc a precizat că încă mai speră ca motiune de cenzură să nu fie votată, „în asemenea momente de criză trebuie să prevaleze rațiunea”.

„S-a spus foarte clar în interiorul partidului, PNL nu este partid butonieră al niciunui partid. Este un partid care are identitate, care și-a asumat responsabilitatea politică în momente grele pentru această țară, am pus totul la mezat, liderul partidului cu cea mai mare credibilitate și-a oferit această disponibilitate de a face lucrurile necesare pentru România. Dacă există o altă majoritate politică în Parlament care să dea jos acest guvern, acea majoritate politică trebuie să pună un nou guvern. Vom vedea care sunt acei care votează mâine moțiunea de cenzură. Eu mai am o ușoară speranță în raționalitate, deși e mică și poate lumea consideră că sunt utopic. În mod normal, în asemenea momente de criză trebuie să prevaleze rațiunea în locul pasiunii politice sau orgoliilor liderilor politici,” a precizat Emil Boc.

Politicianul spune că ar mai fi necesară o ședință a coaliției care să oprească această moțiune.

„Cred că ar mai fi necesară o ședință a coaliției care să oprească această moțiune, să se ia time-out-ul necesar pentru negocierea programului de guvernare între partidele pro-europene și în septembrie să se vină cu asumare de răspundere asupra unui program politic de continuare a guvernării, după ce se negociază punct cu punct. Pentru că noi aici avem o mare problemă în cultura politică românească, spre deosebire de Occident, unde negociază atât este necesar înainte de a forma guvernul, pentru ca să nu fie nevoiți după aceea să-l dea jos. Și uneori a durat un an de zile în Belgia, aproape un an de zile în Olanda, aproape 150 de zile în Germania în ultimul guvern Merkel. Negociază punct cu punct înainte de a începe formarea guvernului, înainte de a intra în activitate. Noi formăm în 3 zile guvernul și după aceea ne dăm de ceasul morții că nu vrem să punem în practică ce am decis,” a declarat Emil Boc.

Despre implicarea președintelui în această criză politică, Emil Boc spune că acesta „și-a exercitat până acum mandatul constituțional în limitele pe care constituția i l-a prescris. Dar încă nu este momentul pierdut. Până când bate gongu de ora 12:00 și începe votul la moțiune, orice este posibil.”

Primarul consideră că șansele ca moțiunea să treacă sunt de 50%.

„PNL și domnul Bolojan pot oferi doar șansa unei Românii normale, moderne, europene și care, în greutățile pe care le avem, să treacă cu bine prin această furtună și românii să nu plătească costul certurilor între politicienii care au inițiat o moțiune de cenzură. Deci, oferim această șansă de normalitate în continuare și cred că asta ar trebui să prevaleze. Am fost și eu la nivel de vârf, știu pasiunile politice, știu doctrinele diferite, știu opțiune diferite. Am căzut și eu prin moțiune de cenzură. Am stat trei luni cu un guvern interimar, am câștigat următorele alegeri, am revenit înapoi la Palatul Victoria. Nu e nevoie să trecem prin asemenea zguduiri, repet, unde pierzătorii sunt doar unii, românii, ceilalți, partidele politice, ele își văd de treaba lor, se ceartă în continuare. Dar românii sunt cei care suferă în realitate. Și atunci ar trebui politicienii să aibă această cultură a negocierii politice mai mult decât până acum, să pună orgolile deoparte și să vadă interesul public care ne un presează timpul”, a adăugat Emil Boc.

