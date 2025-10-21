Live TV

Exclusiv Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o găselniță. Nu avem voie să facem pași înapoi”

Data publicării:
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Primarul Clujului, Emil Boc. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat marți, la Digi24, despre decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților, că este o găselniță, precizând că premierul Ilie Bolojan a pierdut o bătălie, nu războiul. „E important pentru toți românii să avem un sistem echitabil”, a mai spus Boc. 

 

Boc spune despre decizia CCR e o găselniță și îi transmite premierului Ilie Bolojan să continue cu reformele asumate.

„Mesajul meu pentru domnul Bolojan este - Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul pentru a restabili dreptatea în sistemul public, în viața publică este normal din când în când să pierzi bătălii. Important este să știi că vei câștiga războiul, care e important pentru toți românii, de a avea un sistem echitabil. După aceea, prima dată am făcut prin ordonanță de urgență, Curtea a spus nu, ne-am dus cu lege în Parlament și am interzis cumulul pensiei cu salariu. Și acum, Curtea Constituțională a spus nu pe fond, ci pe formă, termenul pe care noi considerăm că trebuie să respectați nu e cel de 10 zile, ci de 30 de zile pentru a primi avizul de la CSM. După părerea mea, este o găselniță”, a declarat liberalul.

„Până acum câteva zile, termenul de 10 zile era considerat de către Curtea Constituțională în alte decizii ca fiind un termen rezonabil pentru a primi un aviz, care oricum are caracter consultativ. De ieri nu-i mai valabil 10 zile trebuie să fie 30. Este puterea discreționară a Curții Constituționale de a stabili acest lucru. E adevărat că mi-e frică ca nu cumva când se va duce a doua oară legea la Curte, să nu caute pe fond să spună că altceva nu este în regulă. Legea trebuie făcută din nou prin asumare de răspundere și dusă din nou în Parlament, vom vedea dacă va fi sesizată din nou Curtea Constituțională”, adaugă el.

Boc spune că Guvernul „nu are voie să facă pași înapoi în acestă reformă”.

„Eu cred că trebuie să rămânem consecvenți, repet și nu trebuie să ne referim la persoane fizice. Noi n-avem nimic cu magistrați, să fim bine înțeleși. Sunt un stil de rezistență al statului de drept extrem de important, dar trebuie să ne raportăm la ceea ce societatea românească își poate permite astăzi, astfel încât toți să se simtă parte și la bine, și la gri”, a mai spus el. 

Curtea Constituțională a respins luni legea reformei pensiilor magistraților, motivând că Guvernul trebuia să aștepte avizul CSM pe proiectul de lege înainte de a-l adopta în ședință.

Lipsa avizului CSM pe proiectul de lege, coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție, au considerat judecătorii CCR.

„De vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”, a transmis într-un comunicat CCR, remis luni seară.

Într-o primă reacție, premierul Ilie Bolojan a anunţat că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie.

„Am luat act de decizia CCR în privinţa legii privind pensiile magistraţilor, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecţia a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris, luni seară, pe Facebook, Ilie Bolojan.

 

Editor : C.L.B.

