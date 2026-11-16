Liberalul Emil Boc anunță că ar fi de acord cu varianta de reorganizare administrativă anunțată de PSD, cea cu 15 județe. El a mai menționat însă că ar fi ideal chiar și cu mai puține și a adus în discuție și o soluție care ar putea împăca UDMR.

„Vorbesc pe persoană fizică, nici în numele PNL, nici în numele AMR, dar pot să vă prezint câteva din discuțiile pe care noi le-am avut acum, la nivel personal. Am fost, sunt și voi fi un susținător necondiționat a unei noi reforme administrative a României. Ultima a fost făcută în 1968. Deci, la 20 de ani de la aderarea în UE, noi ne conducem după legi din vremea lui Ceaușescu. Nicăieri în Europa nu mai există așa ceva. Suntem mult rămași în urmă. Țara se sufocă, pierdem banii europeni, cheltuim inutil bani publici, nu facem o reformă structurală atât de necesară țării noastre.

În 2011, în calitate de prim-ministru, împreună cu președintele Băsescu, am propus un proiect de reorganizare administrativ-teritorială a României foarte dur, care viza comprimarea județelor de la 41 la 8, plus 2. Adică 8 pe mari regiuni, plus Harghita și Covasna, pentru a putea să amenajăm și situația minorității maghiare ca să nu fie obligată să fie prinsă în structuri mai mari, unde să nu-și mai poată regăsi identitatea. Nu am avut majoritate atunci necesară să pot promova și proiectul a rămas neadoptat.

Acum am văzut propuneri. Sunt 15 județe într-o propunere anunțată de domnul Benea, pe modelul curților de apel. Noi am spune, din moment ce deja avem modelul dezvoltării regionale pe programele regionale, cele 8 din România, acela ar trebui să fie modelul. În loc de 15, 8 plus două, pentru a discuta componenta care să reflecte populația maghiară. Deci o reformă dură asta ar însemna. Vedem cât poate duce căruța.

Eu sper să existe susținere politică pentru o reformă cât mai dură, pentru că România nu-și mai poate permite luxul să facă în două etape această reformă administrativă, așa cum a făcut Polonia, de la 46 de voivodate la 33 și după aceea, de la 33 la 16. Polonia este un model de dezvoltare economică și de absorbție a fondurilor europene. Eu, personal, cred într-o asemenea reformă”, a declarat primarul Emil Boc.

„Nu ar trebui să unești sărăcia cu sărăcia”

Președintele executiv al Asociației Municipiilor din România a mai precizat că localitățile din jurul municipiilor reședință de județ nu ar trebui unificate pe modelul „sărăcia cu sărăcia”.

„Astăzi am mai apărut o nuanță la AMR discutată de colegii noștri și care cred că ar trebui avută în vedere. Ne referim aici la municipiile reședință de județ. În jurul fiecărui municipiu de județ radiază câteva comune importante, care depind pentru transport public, pentru școală, pentru educație, pentru sănătate, pentru alte servicii, de municipiu reședință de județ. Acolo, o parte din aceste comune nu ar trebui să se unifice cu alte comune, cum spunea un coleg de-al meu, să unești sărăcia cu sărăcia, ci să unești sărăcia cu o anumită prosperitate care e în zona urbană a municipiului reședință de județ.

Acolo unde este posibil, nu pot să spun exact mecanismele, pot fi gândite ca primarul care este astăzi în comuna mari din preajmă să devină de drept unul dintre viceprimarii de la municipiu, când se unesc aceste comune. Sau să se facă doar cu unele dintre ele, nu cu toate. Să se lase la un nivel de dezbatere și să se dea niște stimulente financiare pentru comunele care sunt în preajma municipiului și care acceptă să fie unite cu municipiul reședință de județ”, a mai spus edilul Clujului.

„Am auzit astăzi povești că ne întoarcem pe vremea lui Stalin. Nu știu ce legătură are Stalin, că pe vremurile lui Ceaușescu suntem bine, cum suntem acum? Nu cred că asta este ideea, că erau 15 regiuni pe vremea lui Stalin sau ceva de genul acesta”, a mai comentat Boc.

Editor : Alexandru Costea