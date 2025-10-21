Emil Boc, primarul Clujului, a declarat marți la Digi24, întrebat despre varianta unui referendum pe pensiile speciale, după ce Curtea Constituțională a respins legea, că demersul este unul consultativ. „Tot CCR va avea ultimul cuvânt”, spune el.

„Sincer, constituțional vorbind, acel referendum, dacă ar avea loc, n-ar fi decât un referendum, așa cum a fost în 2009, pentru reducerea la 300 de parlamentari și transformarea parlamentului bicameral în parlament unicameral, unde peste 80% dintre români s-au pronunțat cu „DA” și suntem la 15 ani și mai bine și nu s-a întâmplat nimic.

Vreau să fiu bine înțeles, acest referendum pe care noi îl avem în baza articolului 90 din Constituție este un referendum cu caracter consultativ, care nu are o forță legislativă obligatorie a doua zi după ce a fost aprobat de către popor. Acel referendum doar ne mai întărește legitimitatea demersului că este necesară, dar tot Parlamentul și tot Curtea Constituțională vor avea ultimul cuvânt în sistemul constituțional actual”, a explica Emil Boc.

Declarațiile vin în contextul în care mai multe voci din Guvern au lansat varianta unui referendum pe pensiile speciale. Într-o intervenție la Digi24, și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a spus că „trebuie găsită metoda cea mai simplă și rapidă - inclusiv cea a organizării unui referendum - pentru ca legea să ajungă cât mai repede la președintele României și să fie promulgată”.

Emil Boc mai spune că Guvernul trebuie să continue demersurile pentru reforma pensiilor speciale, chiar și după decizia CCR.

„În 2010 și atunci, evident, într-o perioadă de triplă criză economică, bugetară și mondială, am eliminat pensiile speciale prin impunerea principiului contributivității. Noi așa am luat atunci considerent - contribui cu o sumă de bani în mod egal, primești o pensie pe măsura contribuției pe care o ai la sistemul de pensii. Ai contribuție mare, pensie mai mare, ai contribuție mai mică, pensie mai mică și am eliminat discriminările care existau atunci. Atunci a trecut de Curtea Constituțională această lege prin asumare de răspundere, dar după aceea guvernele care au venit readus la loc acele pensii speciale și care au mai creat altele în loc și atunci am desființat tot prin lege cumulul pensie cu salariu și atunci am avut o decizie a Curții Constituționale care ne-a trimis înapoi”, susține edilul Clujului.

„De aceea mesajul meu pentru domnul Bolojan este - Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul pentru a restabili dreptatea în sistemul public, în viața publică este normal din când în când să pierzi bătălii. Important este să știi că vei câștiga războiul, care e important pentru toți românii, de a avea un sistem echitabil”, adaugă el.

Citește și: Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au plecat din sală în timpul ședinței, supărați pe Bolojan (surse)

Editor : C.L.B.