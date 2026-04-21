Primarul Clujului, Emil Boc, a transmis că partidele care dau jos Guvernul „trebuie să pună unul înapoi”, făcând referire la o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD, care ar putea trece cu sprijinul parlamentarilor din Opoziție. Până la testul votului în Parlament, liberalul susține că premierul își va continua activitatea.

„Cine dă guvernul jos trebuie să pună unul înapoi”, a declarat Emil Boc, marți, înaintea ședinței în care liberalii urmează să stabilească strategia în perioada următoare.

Primarul Clujului susține că, dacă există o majoritate pentru a da jos un Guvern, atunci trebuie să existe și o majoritate pentru a pune altul în loc. Până la testul moțiunii de cenzură, însă, actualul Executiv „trebuie să rămână și este necesar să își continue activitatea”, a subliniat Boc.

Întrebat dacă Ilie Bolojan va mai rămâne la șefia PNL în cazul în care va fi debarcat de la Palatul Victoria, edilul a transmis:

„Dacă PSD nu își mai dorește să intre la guvernare alături de Ilie Bolojan, de ce ar renunța PNL la el? PNL are președinte de partid, are premier, are Guvern. Dacă alții au o majoritate, să o manifeste. PNL are guvernarea și are responsabilitatea. (...) Ipoteza că Ilie Bolojan ar pierde funcția de la Palatul Victoria nu este pe masă și nu o văd în viitorul imediat. Este președintele PNL și este premier.”

Scenariul anticipatelor, înaintat și la PNL

Liberalul a mai transmis că soluția, în acest moment, este una politică. În cazul în care nu se va ajunge la consens, Boc a vorbit inclusiv despre scenariul alegerilor anticipate.

„Nu există un blocaj constituțional. Dacă există o altă majoritate, să inițieze o moțiune de cenzură. Dar aceeași majoritate trebuie să pună și Guvernul. (...)

Până la urmă, nu mai este decât un an până când PSD ar putea veni la putere să preia funcția de premier. Iar dacă nu, soluția sunt alegerile anticipate”, a explicat acesta.

Editor : A.G.