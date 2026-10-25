Emil Boc: Trăim cele mai dificile momente de după 1989. Războiul este din nou în Europa

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis duminică, la cremonia dedicată Zilei Armatei Române, că trăim astăzi cele mai dificile momente de după 1989. „Războiul este din nou în Europa”, spune el, precizând că „noi suntem în acea Europă a Uniunii Europene unde războiul este ţinut încă afară”.

„Fără performanţa Armatei române, România nu ar avea ceea ce are astăzi, totuşi cele mai înalte garanţii de securitate din întreaga istorie. Dar vremurile sunt extrem de schimbătoare. Trăim astăzi cele mai dificile momente de după 1989. Lumea se schimbă sub ochii noştri, războiul este din nou în Europa, dar partea plină a paharului este că noi suntem în acea Europă a Uniunii Europene, unde războiul este ţinut încă afară.

De ce? Pentru că părinţii fondatorii a Uniunii Europeane şi îi invoc aici pe Schuman, spunea în 1951 mai bine să ne războim în jurul unei mese decât pe un câmp de bătălie”, a declarat primarul Cluj-Napoca, în discursul susţinut în cadrul ceremoniei de Ziua Armatei Române, potrivit Agerpres.

El arată că astfel a început construcţia celui mai important proiect de pace şi prosperitate din istoria acestei Europe dar şi el astăzi este pus sub semnul întrebării în ţările noastre şi în egală măsură datorită pericolelor externe şi speciale a războiului din Ucraina.

„De aceea mai mult ca niciodată avem nevoie de luciditate, de încredere în capacitatea noastră de a lucra împreună şi de a da un viitor generaţiilor noastre”, a menţionat Boc.

Editor : C.L.B.