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Exclusiv Emil Hurezeanu: „Nu suntem spectaculoși în coregrafia noastră diplomatică, dar nu suntem nici obstrucționiști, nu creăm probleme”

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Emil Hurezeanu. Foto: Captură Digi24
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Din articol
„Europa ar trebui să devină încet și sigur ceea ce nu a fost întru totul până acum - un actor geopolitic global, adică un protagonist” „S-ar putea ca uneori România să fi dat dovadă de prea multă complezență și ar fi fost bine să ceară mai mult”

Emil Hurezeanu a făcut o scurtă analiză a negocierilor pentru pace cu privire la războiul din Ucraina, la care este posibil ca Europa să fie reprezentată, lucru foarte important, pentru că „Europa trebuie să devină un actor geopolitic global, adică un protagonist”. De asemenea, diplomatul a vorbit și despre poziția României în această arhitectură și consideră că „nu suntem spectaculoși în coregrafia noastră diplomatică pe pachetul care contează, dar nu suntem nici obstrucționiști, nu creăm probleme”.

„Lumea e într-o criză a globalizării, știm de unde vine asta. E într-o recrudescență a reluării importanței statului național. Rusia, de exemplu, subliniază în aceste zile că doar granițele naționale există. Nu mai vrea blocuri, nu mai vrea NATO, nu mai vrea Uniunea Europeană. Sigur că cu fiecare stat în parte ar putea să folosească metode diferite adecvate, între ghilimele, care merg de la șantaj, presiuni până la agresiune. În cazul Rusiei n-ar fi nicio surpriză”, a spus Emil Hurezeanu.

„Europa ar trebui să devină încet și sigur ceea ce nu a fost întru totul până acum - un actor geopolitic global, adică un protagonist”

„Așadar e vorba de felul în care vor răspunde europenii și vedem ce au hotărât la Dublin. Unde lucrurile sunt mai complicate astăzi, s-a vorbit mai puțin despre asta, să vedem dacă președintele a intervenit public acum. Aici, la Dublin, s-a discutat despre posibilitatea numirii unor emisari ai întregii Uniuni Europene. Cum bine știți, au vorbit separat la telefon președintele Finlandei, premierul Norvegiei cu Putin. S-a supărat premierul Italiei, doamna Meloni, s-au mai supărat și alții”, a punctat fostul ministru.

Cine negociază din partea Europei? Estonia și-a desemnat pe fostul prim-ministru Kaja Kallas, care este acum diplomata șefă a Uniunii Europene. Ar vrea și președintele Consiliului European. Vom vedea dacă Europa își găsește emisari adecvați. E foarte bine că Statele Unite cer participarea europenilor la dezbateri. Contează foarte mult cine este emisarul Uniunii Europene.

„De asemenea, cancelarul Merz a agravat puțin dinamica acestui ultim summit de la Dublin. De ce? Pentru că a spus pur și simplu: cine nu ajută Ucraina în continuare așa cum cerem noi, dacă se va întâmpla asta în continuare și se referă la câteva țări cunoscute care s-au și exprimat - Cehia, Slovacia, Bulgaria, în situația asta, nota bene, Germania fiind cel mai important contribuitor și în Uniunea Europeană la bugetul comun, dar și în eforturile Ucrainei de război. Merz vrea să blocheze bugetul Uniunii Europene. Deci e o problemă foarte importantă asta, sunt multe chestiuni grave de discutat. Vom vedea cum se descurcă Europa în măsura în care ceilalți devin mai agresivi, mai contondenți în argumente sau în presiunile pe care le exercită. Europa ar trebui să-și recentreze la rândul ei centrele. de greutate și să devină încet și sigur ceea ce nu a fost întru totul până acum - un actor geopolitic global, adică un protagonist”, a continuat acesta.

„S-ar putea ca uneori România să fi dat dovadă de prea multă complezență și ar fi fost bine să ceară mai mult”

„România are rolul ei, este o țară importantă, a făcut foarte mult pentru efortul de război al Ucrainei, chiar dacă se păstrează o oarecare discreție, nu chiar totală în legătură cu date concrete de ajutorare. Totuși am dat rachete Patriot Ucrainei. E adevărat că le-am primit înapoi de la norvegieni și că tot ce am dat Ucrainei este și plătit”, a subliniat Emil Hurezeanu.

Diplomatul descrie țara noastră ca  „un membru loial și asumat al Uniunii Europene, al Alianței Nord-Atlantice, nu creează probleme, nu pune obstacole”. „S-ar putea ca uneori să fi dat dovadă de prea multă complezență și ar fi fost bine să ceară mai mult, să se profileze mai mult, să fie mai prezentă. A reușit cu strategia Mării Negre care redevine sau revine pe radarul Comisiei Europene cu cele 50 plus 10 milioane, dacă împărțim între Constanța și Varna hub-ul de securitate, și vom vedea cum evoluează și relațiile cu Statele Unite”, a adăugat fostul ministru.

„Am început să asumăm, să achiziționăm armament în programul SAFE și din țări europene, e adevărat, mai mult din Germania decât din Franța și așa mai departe. Deci nu suntem spectaculoși în coregrafia noastră diplomatică pe pachetul care contează, dar nu suntem nici, ca să zic așa, nu suntem obstrucționiști, nu creăm probleme”, a încheiat Emil Hurezeanu.

Editor : Liviu Cojan

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