Emisarul lui Ciolacu, Dragoș Sprânceană, a avut postări în sprijinul lui Călin Georgescu. Cine ar fi al doilea trimis în SUA

Apar noi informații despre trimișii premierului Marcel Ciolacu în Statele Unite. Lucian Romașcanu ar fi unul dintre românii care se află, zilele acestea, în SUA, pentru a face lobby în numele țării noastre. Pe de altă parte, omul de afaceri Dragoș Sprânceană, emisarul a cărui identitate a fost confirmată, a avut în trecut postări care contestau anularea alegerilor din noiembrie și îl susțineau pe Călin Georgescu.

Romașcanu, senator PSD, a fost surprins într-o poză publicată în presa internațională de la Gala Patrioților Americani, organizată la Mar-a-Lago, Florida. Prezența acestuia în Statele Unite a fost confirmată și de surse politice pentru Digi24.

Totodată, printre cei care ar fi facilitat discuțiile dintre reprezentanții României și cei aiSUA ar fi și liberalul Ben Oni Ardelean.

Informațiile vin în contextul în care Marcel Ciolacu a confirmat că Dragoș Sprînceană este unul dintre trimișii premierului în Statele Unite. Omul de afaceri român, stabilit peste ocean, ar fi făcut parte din campania lui Donald Trump de anul trecut.

Pe de altă parte, el a repostat mai multe știri care contestau anularea alegerilor din România și îl susțineau pe Călin Georgescu, fostul candidat prorus llaalegerile prezidențiale.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a trimis doi emisari în Statele Unite. El nu a vrut să spună cine este al doilea trimis special, alături de Dragoș Sprînceană.

„Cu domnul Dragoș Sprînceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu orele, și l-am rugat: «Domnulee, înțeleg că veți participa în perioada următoare...» Știți politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică. Unde români născuți în România sau în SUA, cetățeni români cu dublă cetățenie, și americană și română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulți români, de fiecare dată. Și am avut această discuție, au participat, cred că «Românii patrioți» a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, și am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Și eu cred că efectul se va vedea curând”, a spus Marcel Ciolacu.

El a confirmat că al doilea emisar locuiește în România, dar nu a vrut să dea niciun nume.

„Nu are rost să vorbim de persoane. Iarăși, personalizăm. Pe mine, din funcția de prim-ministru, mă interesează un singur lucru: eficiența. Este eficient, este ok”, a spus Ciolacu.

