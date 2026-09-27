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Emisarul lui Putin spune că Rusia şi Germania ar putea redeschide împreună gazoductul Nord Stream, aruncat în aer acum 4 ani

Data publicării:
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Kirill Dmitriev. Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia şi Germania ar putea repune în funcţiune împreună gazoductul Nord Stream, care a fost sabotat în urmă cu patru ani, susţine Kirill Dmitriev, emisarul special al lui Vladimir Putin şi directorul general al Fondului Rus de Investiţii Directe.

„Totul este adevărat. Împreună vom redeschide Nord Stream. AfD este vocea poporului german care luptă pentru suveranitatea energetică, prosperitatea, pacea şi cooperarea Germaniei”, a scris el într-o postare în limba engleză pe X.

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Dmitriev comenta o postare de pe aceeaşi platformă de socializare a lui Tino Chrupalla, copreşedinte al partidului Alternativa pentru Germania (AfD), scrie News.ro, preluând TASS.

Acesta a propus efectuarea unei anchete internaţionale privind sabotajul asupra conductelor Nord Stream şi Nord Stream 2, insistând totodată ca cele două conducte să fie reparate şi redeschise.

Pe 26 septembrie 2022, s-au înregistrat daune fără precedent la trei ramuri ale conductelor Nord Stream şi la conducta Nord Stream 2, care nu fusese niciodată pusă în funcţiune.

Parchetul General al Rusiei a deschis un dosar penal privind un act de terorism internaţional.

Aceste gazoducte au fost construite cu scopul de a transporta gaze naturale din Rusia în Germania.

Editor : B.P.

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