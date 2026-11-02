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Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”

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Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Din articol
Blana buclucașă  „Vă satisfacem toate dorințele”  Ciolacu „stă în probe cu Docuz”

Petrecerea de la Timișoara găzduită de către Alfred Simonis a atras atenția întregii țări, mai ales prin ținutele de zeci de mii de euro a iubitelor sau nevestelor colegilor de partid care au venit la încreștinare și să se bucure de Al Bano live. Un caz aparte este cel al partenerei lui Ciolacu care prin vestimentație a iscat o adevărată epopee în spațiul public. În ultimul capitol din aceasta, cea care lasă de înțeles că ar fi proprietara magazinului, a făcut o postare pe Instagram, pe o pagină creată astăzi, în care îi dă dreptate fostului premier. 

Mai mulți lideri importanți ai PSD au participat la o petrecere de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat. Nașul copilului este chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu. La evenimentul cu sute de invitați a cântat și celebrul artist italian Al Bano.

De o atenție deosebită s-a bucurat ceea ce pare a fi iubita fostului premier, Marcel Ciolacu (n.red. despre care acesta suținea în campania prezidențială de acum doi ani că „este o mama a doi copii și nu are legătură cu ea).

Fosta soție a altui lider PSD, Robert Negoiță, s-a afișat cu ceea ce presa ar fi identificat drept o haină de blană care avea prețul în jur de 15.000 de dolari.

Revolatat de noua nedreptate la care a fost supusă partenera sa, Ciolacu a ieșit public pentru a apăra onoarea lui Docuz și, mai ales, bugetul de social-democrat al familiei. 

Fostul șef din Palatul Victoria a prezentat o eticheta de la un magazin din Istanbul, despre care susține că i-ar fi vândut blana. 

Blana buclucașă 

Fostul premier Marcel Ciolacu a venit cu precizări privind etola de blană purtată de partenera sa, Sorina Docuz, la botezul fiului lui Alfred Simonis de la Timișoara. El contrazice estimările din presă, potrivit cărora haina de blană ar fi costat 10.000-15.000 de euro și spune că, de fapt, a fost cumpărată de la Istanbul cu 500 de euro.

În această seară, fostul premier venit cu precizări pentru pentru Digi24, trimițând inclusiv fotografii cu magazinul din Istanbul de unde a fost cumpărată etola, inclusiv cu cartea de vizită a respectivului magazin, pe care scrie că este situat în Marele Bazar din Istanbul.

„Vă satisfacem toate dorințele” 

În sprijinul liderului PSD a venit chiar și presupusul magazin de unde ar fi cumpărat fostul premier imitația de haină de lux pentru iubita sa. 

Pe o pagină de instagram care poartă numele magazinului din care clamează fostul premier că ar fi achiziționat bunul, o doamnă a postat un video în care vorbește despre „calitatea produselor” și faptul că „face la comandă pentru a satisface toate dorințele”. 

Nu putem trece neobservată coincidența dintre momentele în care fostul premier a ieșit să apere stilul de viață frugal și pofta de marketing online a chioșcului din Istanbul. 

Filmarea în care presupusul proprietar clamează că bunul ar fi fost cumpărat de către Ciolacu chiar de acolo a fost postată pe pagina de mai jos cu doar două ore în urmă (n.red. la ora redactării articolului).

Mai mult, conform datelor tehnice puse la dispoziție de către META, întreaga pagină a fost creată în „noiembrie 2026”, noi fiind în ziua a doua a acestei luni.

balna
Sursa foto: Captura foto/Instagram

Ciolacu „stă în probe cu Docuz”

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, acum președintele Consiliului Județean Buzău, și-a anulat nunta programată pentru finalul lunii noiembrie cu Sorina Docuz, potrivit informațiilor G4Media. Ciolacu a confirmat informația și a declarat pentru G4Media că ”rămânem în probe o perioadă”.

Decizia liderului PSD a venit după valul de critici publice provocat de vestimentațiile de lux purtate de liderii PSD și partenerele lor în week-end, la botezul din Timișoara al copilului lui Alfred Simonis. 

Editor : A.R.

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