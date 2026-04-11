Eric Adams, fost primar al orașului New York, a devenit cetățean al Albaniei. Planurile sale după retragerea din politică

Fostul primar al orașului New York, Eric Adams, a anunțat vineri că a obținut cetățenia Albaniei, un pas care îl apropie de visul său declarat în repetate rânduri: acela de a părăsi politica și de a trăi în afara Statelor Unite. Potrivit unui decret oficial emis de președintele Albaniei, Bajram Begaj, cetățenia i-a fost acordată la cerere, în regim onorific.

Informația a fost publicată inițial în presa albaneză și confirmată ulterior de un purtător de cuvânt al fostului edil.

„Decizia Republicii Albania de a-i acorda cetățenia reflectă o relație de lungă durată și respect reciproc”, a declarat reprezentantul său, adăugând că gestul consolidează legăturile dintre New York și Albania.

Legături vechi cu Albania

Adams, care s-a autointitulat în trecut „un primar internațional”, a manifestat de mai mult timp o afinitate pentru statul balcanic. Fiul său adult a locuit o perioadă în Albania, unde a participat la versiunea locală a emisiunii „American Idol”.

În octombrie, fostul primar a efectuat o vizită în Albania, parte a mai multor deplasări externe realizate în ultimele luni de mandat. Atunci, el declara că scopul călătoriei este „de a construi o relație de prietenie care să nu fie separată de oceane sau mări”.

După retragerea din cursa pentru realegere, Adams a revenit în Albania într-o vizită de patru zile, unde s-a întâlnit cu premierul Edi Rama, membri ai Guvernului și lideri din mediul de afaceri.

O parte din costurile deplasării au fost suportate de autoritățile albaneze.

Planuri de viață în afara SUA

Deși nu este clar ce intenționează să facă exact cu noua cetățenie, Adams a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a se muta în afara Statelor Unite după încheierea carierei politice.

În 2018, el declara că ar dori să trăiască în Baku, iar ulterior a menționat că ar prefera să se stabilească în Înălțimile Golan.

După plecarea din funcție, fostul edil a fost văzut în Dubai și în Republica Democrată Congo, iar recent a anunțat că intenționează să călătorească în Senegal pentru o oportunitate de afaceri, fără a oferi detalii suplimentare.

Controverse și proiecte recente

Mandatul lui Adams a fost marcat și de controverse. Vizitele sale frecvente în Turcia au făcut obiectul unei anchete federale, care viza presupuse beneficii de călătorie nejustificate primite de la cetățeni străini. Adams a negat acuzațiile, iar cazul a fost ulterior clasat de Departamentul de Justiție în timpul administrației Donald Trump.

Ulterior, fostul primar a discutat cu oficiali ai administrației Trump despre posibilitatea ocupării unui post de ambasador, însă acest plan nu s-a concretizat.

În ianuarie, Adams a lansat și o criptomonedă proprie, despre care susținea că va combate antisemitismul și „sentimentele anti-americane”. Proiectul a atras însă critici după ce a pierdut milioane de dolari din valoare într-un timp scurt.

