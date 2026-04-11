Eric Adams, fost primar al orașului New York, a devenit cetățean al Albaniei. Planurile sale după retragerea din politică

New York City Democratic Mayor-elect Eric Adams gestures to supporters during his 2021 election victory night party at the Brooklyn Marriott on November 2, 2021 in New York City
Fostul primar al orașului New York, Eric Adams, a anunțat vineri că a obținut cetățenia Albaniei, un pas care îl apropie de visul său declarat în repetate rânduri: acela de a părăsi politica și de a trăi în afara Statelor Unite. Potrivit unui decret oficial emis de președintele Albaniei, Bajram Begaj, cetățenia i-a fost acordată la cerere, în regim onorific.

Informația a fost publicată inițial în presa albaneză și confirmată ulterior de un purtător de cuvânt al fostului edil.

„Decizia Republicii Albania de a-i acorda cetățenia reflectă o relație de lungă durată și respect reciproc”, a declarat reprezentantul său, adăugând că gestul consolidează legăturile dintre New York și Albania.

Legături vechi cu Albania

Adams, care s-a autointitulat în trecut „un primar internațional”, a manifestat de mai mult timp o afinitate pentru statul balcanic. Fiul său adult a locuit o perioadă în Albania, unde a participat la versiunea locală a emisiunii „American Idol”.

În octombrie, fostul primar a efectuat o vizită în Albania, parte a mai multor deplasări externe realizate în ultimele luni de mandat. Atunci, el declara că scopul călătoriei este „de a construi o relație de prietenie care să nu fie separată de oceane sau mări”.

După retragerea din cursa pentru realegere, Adams a revenit în Albania într-o vizită de patru zile, unde s-a întâlnit cu premierul Edi Rama, membri ai Guvernului și lideri din mediul de afaceri.

O parte din costurile deplasării au fost suportate de autoritățile albaneze.

Planuri de viață în afara SUA

Deși nu este clar ce intenționează să facă exact cu noua cetățenie, Adams a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a se muta în afara Statelor Unite după încheierea carierei politice.

În 2018, el declara că ar dori să trăiască în Baku, iar ulterior a menționat că ar prefera să se stabilească în Înălțimile Golan.

După plecarea din funcție, fostul edil a fost văzut în Dubai și în Republica Democrată Congo, iar recent a anunțat că intenționează să călătorească în Senegal pentru o oportunitate de afaceri, fără a oferi detalii suplimentare.

Controverse și proiecte recente

Mandatul lui Adams a fost marcat și de controverse. Vizitele sale frecvente în Turcia au făcut obiectul unei anchete federale, care viza presupuse beneficii de călătorie nejustificate primite de la cetățeni străini. Adams a negat acuzațiile, iar cazul a fost ulterior clasat de Departamentul de Justiție în timpul administrației Donald Trump.

Ulterior, fostul primar a discutat cu oficiali ai administrației Trump despre posibilitatea ocupării unui post de ambasador, însă acest plan nu s-a concretizat.

În ianuarie, Adams a lansat și o criptomonedă proprie, despre care susținea că va combate antisemitismul și „sentimentele anti-americane”. Proiectul a atras însă critici după ce a pierdut milioane de dolari din valoare într-un timp scurt.

Editor : A.D.

