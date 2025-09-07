Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului Bolojan au picat. Ce urmează

AUR, împreună cu SOS România, POT și o parte a parlamentarilor neafiliați nu au adunat voturile necesare pentru a trimite Guvernul acasă, prin urmare toate cele patru moțiuni de cenzură au picat. De altfel, Opoziția a reușit să adune chiar mai puține voturi decât semnăturile inițiale. Parlamentarii Puterii, deși s-au abținut de la vot, nu au ezitat să critice colegii de Coaliție de la tribuna Parlamentului, social-democrații ținând să sublinieze că nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”.

Rând pe rând, moțiunile de cenzură depuse de AUR, SOS, POT și neafiliați împotriva Guvernului au picat. Niciuna nu a reușit să adune mai multe voturi decât numărul parlamentarilor care au semnat inițial pentru demers, ceea ce înseamnă că nimeni din arcul guvernamental nu a votat, ba chiar au renunțat și din rândurile Opoziției.

prima moțiune: 108 voturi „pentru”

a doua moțiune: 121 voturi „pentru”

a treia moțiune: 120 voturi „pentru”

a patra moțiun: 119 voturi „pentru”

Pentru a trece demersul, Opoziția ar fi avut nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Fiecare ședință a durat aproximativ două ore, iar ziua a început cu un scandal din partea reprezentanților AUR. Aceștia anunțau că nu vor participa la ședință astfel încât să blocheze șansele de a exista majoritate parlamentară în sală, de care era nevoie pentru a valida rezultatul votului. Deși inițial PSD, PNL, USR și UDMR nu reușiseră să își adune destui oameni în sală, adică peste 233, pe parcurs aceștia s-au alăturat dezbaterilor.

Premierul Ilie Bolojan a criticat, de la tribuna Parlamentului, moțiunile Opoziției, spunând că unele arată „lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre” și acuzând doar câștiguri electorale. Șeful Executivului a subliniat că se vrea continuarea risipei bugetare și le-a transmis să nu mai blocheze activitatea guvernamentală cu moțiuni de tip „Cațavencu”

„Am citit moțiunile depuse, am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre. Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip „Cațavencu” în care primiți să se revizuiască dar numai în părțile neesențiale. Noi venim cu respect și bună credință și dăm socoteală pentru ceea ce facem”, a transmis Bolojan.

Premierul s-a limitat doar la discursurile din fața parlamentarilor, fără să ofere vreo declarație și pentru presă.

PSD nu a votat moțiunea, dar a criticat Guvernul

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu vor vota niciuna dintre moțiuni, însă a criticat Guvernul pentru măsurile de austeritate și a transmis colegilor de coaliție că nu guvernează cu pistolul la tâmplă.

„Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. (...) România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. (...) Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a spus liderul PSD.

Simion acuză Guvernul că nu face reforme

Președintele AUR, George Simion, a lansat mai multe critici la adresa Guvernului, în special pentru că și-a asumat răspunderea pe cinci proiecte. El a acuzat că Executivul mimează de fapt reforma și avertizează că România va intra „în scurt timp” în incapacitate de plată.

„Voi aveți toată puterea în Statul român. (...) Dar pentru ce era nevoie domnule Bolojan să vă asumați de cinci ori răspunderea? Cinci asumări de răspundere. Parlamentul este în sesiune ordinară. Orice copil înfață la educație civică separația puterilor în stat”, a afirmat liderul AUR.

Pașii următori

Parlamentarii Opoziției au la dispoziție două zile pentru a contesta la Curtea Constituțională proiectele pe care Executivul și-a asumat răspunderea, adică reforma din Sănătate, reforma companiilor de stat, a companiilor autofinanțate și noile modificări fiscale.

Dacă acestea vor trece testul constituțional, se consideră adoptate și intră în vigoare.

Guvernul este așteptat cu cel de-al treilea pachet fiscal, care ar trebui să cuprindă și reforma administrației locale. În urma blocajului din Coaliție, măsura a fost amânată până la jumătatea lunii septembrie, iar liderii partidelor trebuie să decidă dacă va fi vorba despre o reducere a cheltuielilor în plan local, sau o reducere a posturilor.

