Este Bolojan „un dur"? Grindeanu explică relația sa cu premierul: „Nu ne trimitem inimioare pe Whatsapp"

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă Ilie Bolojan este, într-adevăr, „un dur”, așa cum a afirmat recent liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele PSD a afirmat că are „o relație instituțională” cu prim-ministrul și că au „viziuni diferite”.

Îl știu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru. Am o relație instituțională cu domnia sa. Ce spun public îi spun și în privat...Nu suntem cu inimoare trimise pe grupuri de Whatsapp […]”, a afirmat Sorin Grindeanu în intervenția exclusivă la Digi24.

Întrebat despre afirmația sa care sugerează, despre șeful guvernului, o „încăpățânare dusă la absurd, rezistența cerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale, în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide, ne-au adus unde ne-au adus, adică la recesiunea tehnică”, șeful PSD a spus:

Ca să închid acest subiect, care nu neapărat îmi place, că nu-mi place să fac caracterizări, vă spuneam mai devreme că avem viziuni diferite. Și prin tot ceea ce am spus că am fi făcut diferit noi (n.r. PSD) față de ceea ce s-a întâmplat, cel puțin din septembrie încoace, cred că am întărit. Poate, uneori, atitudinea asta de felcer, care mai întâi taie și după aceea măsoară e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta, măsor foarte bine și după aceea iau decizii de tăiat”.

Președintele partidului social-democrat a declarat, după ce a fost întrebat dacă „ar fi mai bine fără Ilie Bolojan” că „e președintele PNL-ului. Avem un protocol pe care l-am semnat. Nu eu hotărăsc. Când PSD-ul va hotărî să nu mai facă parte din acest protocol nu va hotărî din cauză de Ilie Bolojan”.

