Live TV

Exclusiv „Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în dosarul pensiilor speciale

Data publicării:
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curţii Constituţionale, a declarat în direct la Digi24 că este „fără precedent” ca plenul CCR să nu aprobe cererea de amânare formulată de judecători în dosarul pensiilor speciale. El a explicat că, în cei aproape 11 ani petrecuţi la Curte, nu a existat o situaţie în care judecători să ceară amânarea, iar plenul să respingă această solicitare.

Întrebat dacă această lege ar putea avea probleme la Curtea Constituțională, Lăzăroiu a declarat că „are multe probleme, dar nu asta este important. Important este să se hotărască”.

„Legea este discriminatorie, pentru că numai pensiile magistraților sunt luate în discuție și legiferate, restul pensiilor de serviciu nu. Este o discriminare care se vede”, a explicat el.

El a indicat și o problemă legată de cuantumul pensiei:

„O altă problemă este pensia în sine, care se spune că ar fi de 70% după proiecția domnului Bolojan, când de fapt este 50%. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu era 50%, era spre 60%. Peste tot în lume, pensiile magistraților sunt mai mari decât ale celorlalte categorii de pensionari”, a spus acesta.

Fostul judecător CCR a explicat de ce situația de la Curte este una „fără precedent”.

„Am stat aproape 11 ani în Curte. N-a existat o situație la Curtea Constituțională în care trei judecători să ceară o amânare și plenul să nu fie de acord. Deci este fără precedent. Asta este regula, nu se poate. Dacă trei judecători cer amânare, este obligatoriu”, a mai spus Lăzăroiu.

„Ultima amânare a fost în 2018, în chestiunea care îl viza pe Dragnea. S-a cerut amânare și s-a intrat cu amânare în noul plen. N-a fost niciun fel de problemă”, a adăugat el.

Referindu-se la modul în care se iau deciziile în CCR, Lăzăroiu a mai spus că „dacă din acest punct de vedere rezultă un fapt care duce la o concluzie, la o soluție, și acest punct de vedere nu este așteptat și nu se vede, se forțează practic adoptarea unei soluții care să convină unei părți, adică a celor cinci. Ceilalți cinci… nici asta nu este corect. Acolo lucrurile se discută, se negociază, dacă vreți, dar nu așa.”

El a explicat ce înseamnă „negocierea” în cadrul Curții:

„Nu e vorba de o negociere în sens comercial. (...) Acolo se aduc argumente și contraargumente. Asta înseamnă negocierea. Practic, când eram în dubiu asupra unei soluții, ne luptam, și nu vă spun cât de tensionați eram, dar după ce adoptam soluția, puteam să mergem la o bere împreună,” a mai spus acesta.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
"Ruptură" totală la Inter! Cristi Chivu: "Nu pot să vă spun mai multe"
Digi Sport
"Ruptură" totală la Inter! Cristi Chivu: "Nu pot să vă spun mai multe"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
intrarea in sala CCR
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților (surse)
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR amână pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraților. Cei 4 judecători numiți de PSD au lipsit de la ședința de astăzi
ciocanel de judecator
Profesor de drept despre suspendarea ședinței CCR: „Neprezentarea în deliberare, echivalentă cu autodemisia. Cei patru nu mai pot vota”
ccr curtea constitutionala
Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților. Toma: „Sper să le vină mintea la cap”. Mihaiu: „A fost o strategie”
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Recomandările redacţiei
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina...
donald trump
Europa se clatină în fața noii ordini mondiale a lui Donald Trump...
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula von der Leyen, după întâlnirea de la Mar-a-Lago: Ucraina are...
Ultimele știri
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat pentru instigare publică după apeluri la violență împotriva Guvernului
Putin reînvie „poporul sovietic”. România vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Preţurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia şi Ucraina rămâne incertă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii...
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Asigurarea obligatorie a locuinței se schimbă: apare un nou risc inclus
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Dr. Dre, tatăl a zece copii. Cine sunt fiii și fiicele rapperului. Unul dintre băieții lui a murit la doar 20...
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...