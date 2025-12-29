Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curţii Constituţionale, a declarat în direct la Digi24 că este „fără precedent” ca plenul CCR să nu aprobe cererea de amânare formulată de judecători în dosarul pensiilor speciale. El a explicat că, în cei aproape 11 ani petrecuţi la Curte, nu a existat o situaţie în care judecători să ceară amânarea, iar plenul să respingă această solicitare.

Întrebat dacă această lege ar putea avea probleme la Curtea Constituțională, Lăzăroiu a declarat că „are multe probleme, dar nu asta este important. Important este să se hotărască”.

„Legea este discriminatorie, pentru că numai pensiile magistraților sunt luate în discuție și legiferate, restul pensiilor de serviciu nu. Este o discriminare care se vede”, a explicat el.

El a indicat și o problemă legată de cuantumul pensiei:

„O altă problemă este pensia în sine, care se spune că ar fi de 70% după proiecția domnului Bolojan, când de fapt este 50%. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu era 50%, era spre 60%. Peste tot în lume, pensiile magistraților sunt mai mari decât ale celorlalte categorii de pensionari”, a spus acesta.

Fostul judecător CCR a explicat de ce situația de la Curte este una „fără precedent”.

„Am stat aproape 11 ani în Curte. N-a existat o situație la Curtea Constituțională în care trei judecători să ceară o amânare și plenul să nu fie de acord. Deci este fără precedent. Asta este regula, nu se poate. Dacă trei judecători cer amânare, este obligatoriu”, a mai spus Lăzăroiu.

„Ultima amânare a fost în 2018, în chestiunea care îl viza pe Dragnea. S-a cerut amânare și s-a intrat cu amânare în noul plen. N-a fost niciun fel de problemă”, a adăugat el.

Referindu-se la modul în care se iau deciziile în CCR, Lăzăroiu a mai spus că „dacă din acest punct de vedere rezultă un fapt care duce la o concluzie, la o soluție, și acest punct de vedere nu este așteptat și nu se vede, se forțează practic adoptarea unei soluții care să convină unei părți, adică a celor cinci. Ceilalți cinci… nici asta nu este corect. Acolo lucrurile se discută, se negociază, dacă vreți, dar nu așa.”

El a explicat ce înseamnă „negocierea” în cadrul Curții:

„Nu e vorba de o negociere în sens comercial. (...) Acolo se aduc argumente și contraargumente. Asta înseamnă negocierea. Practic, când eram în dubiu asupra unei soluții, ne luptam, și nu vă spun cât de tensionați eram, dar după ce adoptam soluția, puteam să mergem la o bere împreună,” a mai spus acesta.

