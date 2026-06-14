„Este inacceptabilă, este un atac împotriva PNL”. Lider liberal critică dur decizia președintelui Nicușor Dan

Unul dintre cei mai imporanți lideri PNL, Alexadru Muraru, a criticat în termeni extrem de duri decizia președintelui Nicușor Dan, de a-l nominaliza pe un alt liberal, Veștea, pentru funcția de premier. Acesta a punctat că decizia liderului de la Cotroceni este echivalentă cu imixtiunea în politica interne a unui partid.

Alexandru Muraru a scris pe rețelele sociale: „Domnul Nicușor Dan întoarce armele împotriva PNL pentru iresponsabilitatea PSD.

Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă, și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal.

Este vorba de o mișcare vicleană din partea domnului Nicușor Dan, având un obiectiv clar de destabilizare internă. Președintele a rupt astăzi definitiv relațiile cu partidul pro european cu cea mai mare cotă de încredere din partea românilor și cu cea mai mare vocație si tradiție democratică din România.

Implicarea unui președinte în viața internă a unui partid este profund neconstituțională, este nedemocratică și este o încercare de deturnare a procedurilor și mecanismelor interne. Noi am avut consultări înainte cu domnul Nicușor Dan iar scenariul pus în aplicare astăzi de dumnealui nu face parte din discuțiile avute. Niciun președinte după '89 nu am făcut așa ceva!

De ce este dator PNL să salveze o situație creată artificial de către PSD și extremiștii de la AUR? Nu doar că Președintele României a asistat spectator la tensiunile din fosta coaliție și a așteptat pasiv ziua moțiunii, dar s-a apucat să certe partidele din fosta coaliție, implicit PNL, pentru că s-a ajuns aici.

Astăzi, domnul Nicușor Dan atentează la integritatea PNL, încercând să rupă bucăți din el și să-l pună în brațele PSD. Președintele Ilie Bolojan nu a fost informat de această decizie și nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziția de premier fără susținerea partidului și a conducerii acestuia”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.