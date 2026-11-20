Marian Neacșu are o influență considerabilă în Guvern și în PSD, dar este puțin probabil să încerce să preia conducerea partidului de la Sorin Grindeanu, consideră Marian Preda, rectorul Universității din București. Invitat la emisiunea LIVE de la Digi24, acesta a explicat că actualul vicepremier și ministru de Interne preferă să exercite puterea din zona administrativă, fără expunerea publică pe care ar presupune-o funcția de președinte al PSD. În schimb, influența sa asupra deciziilor din partid ar putea crește semnificativ.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar trebui să se teamă că Marian Neacșu ar putea deveni un pol de putere capabil să-i dispute conducerea PSD, Marian Preda a apreciat că un asemenea scenariu este puțin probabil, cel puțin pe termen scurt.

„Tind să zic nu. Poate să aibă o mare influență, dar, sincer, îl văd mai degrabă continuând în zona aceasta de lider pe administrație și mai puțin interesat de o putere formală politică. Gândiți-vă la asta: avem un președinte al României, avem un președinte de partid, Sorin Grindeanu, avem un premier, Luca Niculescu, și deciziile pe multe resurse le ia Marian Neacșu”, a declarat rectorul Universității din București.

În opinia sa, tocmai poziția pe care Neacșu o ocupă în prezent îi oferă o influență considerabilă, fără costurile politice și expunerea asociate conducerii unui partid.

„De ce ar schimba Marian Neacșu chestiunea asta? De ce ar veni șef de partid ca să-i ceară toată lumea declarații, să-i ceară socoteală și să-l atace? La Guvern, după părerea mea, e mai degrabă în elementul lui. Nu cred că, pe termen scurt, Marian Neacșu va încerca să preia puterea. Dar, cu siguranță, va putea influența jocurile de putere din PSD mai mult decât înainte, de acum încolo”, a explicat Marian Preda.

Marian Preda: Neacșu își întărește puterea în culisele PSD

Rectorul a amintit că Marian Neacșu a făcut parte, de-a lungul ultimelor guvernări, din cercul liderilor influenți ai PSD, fără să urmărească însă funcția supremă în partid. Potrivit acestuia, actualul vicepremier și-a construit treptat autoritatea, inclusiv datorită experienței administrative și capacității de a rezolva probleme.

„Dacă ați văzut, în toate ultimele guvernări a fost întotdeauna în grupul acela de lideri ai PSD care mergea în față, care venea spre o întâlnire, care pleca de la o întâlnire. Marian Neacșu a fost acolo tot timpul, până când Liviu Dragnea l-a tras pe linie moartă, la un moment dat. Și nu a încercat niciodată să ajungă președintele partidului. Dar, cu siguranță, își întărește puterea în partid, în culise, în spatele ușilor închise”, a afirmat Preda.

Acesta consideră că influența lui Neacșu nu este una recentă, ci rezultatul mai multor ani în care a ocupat poziții importante în administrație, devenind unul dintre principalii oameni ai PSD în structurile guvernamentale.

„Influența, puterea domnului Marian Neacșu este foarte mare. Era și înainte, și în guvernele anterioare era semnificativă. Adică a fost în ultimii ani, mulți ani, în administrație omul numărul unu din PSD, atunci când PSD a fost în diverse guvernări, pentru că a fost mereu vicepremier și cu anumite portofolii concrete. Dar acum este, într-adevăr, omul numărul unu administrativ”, a spus rectorul.

Marian Preda a explicat că unul dintre atuurile vicepremierului este eficiența într-un sistem administrativ complicat, în care capacitatea de a identifica soluții poate cântări mai mult decât vizibilitatea politică.

„În primul rând, este un om eficient. Orice s-ar spune, faptul că în administrația noastră complicată, complexă, oamenii s-au obișnuit să îi caute pe cei care le rezolvă cumva problema sau cel puțin știu cum se poate rezolva problema l-a avantajat mult pe Marian Neacșu, care n-a fost un lider politic de ieșit în față, de televizor, de declarații. Și atunci și-a câștigat pas cu pas o autoritate a celui care, dacă vorbește ceva, probabil rezolvă”, a explicat el.

Referindu-se la actuala formulă guvernamentală, rectorul Universității din București a apreciat că poziția lui Marian Neacșu reflectă și dorința PSD de a păstra controlul asupra deciziilor administrative și a resurselor, chiar dacă funcția de prim-ministru este ocupată de Luca Niculescu, un independent.

„E o recunoaștere a faptului că, de fapt, e un guvern PSD. E un guvern PSD cu un număr de patru-cinci independenți desemnați de președintele României. Probabil, de asemenea, PSD a dorit să fie sigur că are controlul pe resurse și că nu se vor întâmpla lucruri care să scape de sub decizia politică”, a afirmat Marian Preda.

În această configurație, rectorul consideră că Neacșu va respecta deciziile luate la nivelul conducerii PSD, dar va avea un rol determinant în modul în care acestea vor fi puse în practică.

„Eu sunt sigur că Marian Neacșu nu se va abate nici de la hotărârile luate de Sorin Grindeanu, de ceilalți din conducere, Olguța Vasilescu, domnul Manda și, de ce nu, și fostul președinte al PSD, domnul Ciolacu. Adică, ce se hotărăște acolo se va implementa. Dar cum se va face, cum se va implementa, cu siguranță, de acum încolo, va decide Marian Neacșu, informându-l și pe Luca Niculescu”, a mai declarat Marian Preda, la Digi24.

Editor : M.I.